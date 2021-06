Les étudiants LGBTQ ne reçoivent pas d’éducation sexuelle inclusive : rapport

Moins de 8,2% des élèves LGBTQ reçoivent une éducation sexuelle inclusive à l’école, selon un rapport de mai de plusieurs organisations de santé et de politique LGBTQ.

Selon le rapport, seuls sept États et le District de Columbia exigent que l’éducation sexuelle soit inclusive pour les LGBTQ+.

Avec plus d’Américains que jamais en tant que LGBTQ, le besoin d’une éducation sexuelle inclusive est plus pressant que jamais – mais peu d’étudiants l’obtiennent, selon un rapport publié avant le mois de la fierté.

Moins de 8,2 % des élèves LGBTQ ont déclaré avoir reçu une éducation sexuelle inclusive à l’école, un échec qui pourrait avoir des effets durables de l’adolescence à l’âge adulte, selon « A Call to Action: LGBTQ Youth Need inclusive Sex Education », publié en mai par plusieurs LGBTQ. organismes de santé et de politique.

« Beaucoup trop de jeunes LGBTQ fréquentent des écoles dépourvues de politiques inclusives et sont assis dans des salles de classe où leurs enseignants et leurs manuels ne tiennent pas compte de leur identité, de leur communauté et de leurs expériences. Nulle part cette absence n’est plus évidente et potentiellement plus dommageable que dans l’éducation sexuelle », indique le rapport, citant un certain nombre d’autres analyses.

Selon le rapport, seule une fraction des 50 États – 18 – exige que l’éducation sexuelle soit médicalement précise, et seulement sept États et le District de Columbia exigent que l’éducation sexuelle soit inclusive des LGBTQ+, une absence entraînant des conséquences drastiques.

« Nous savons que l’éducation sexuelle non inclusive peut causer des dommages importants aux jeunes homosexuels et trans, en particulier les jeunes LGBTQ de couleur », a déclaré Preston Mitchum, directeur des politiques de Unite for Reproduction and Gender Equity, l’un des auteurs du rapport.

Mais le rapport indique que ces étudiants « manquent d’informations sur eux-mêmes et sur la façon dont le sexe et la sexualité pourraient être applicables à leur propre expérience de vie », a déclaré Joseph Kosciw, directeur de recherche de GLSEN.

« Pour tous les élèves qui se voient inclus dans le programme, ils sont plus engagés dans leur éducation, ils s’épanouissent davantage, ils sont plus connectés à l’école et ils réussissent souvent mieux à l’école », a-t-il déclaré.

Mais « lorsque vous ne vous voyez pas reflété dans l’éducation que vous recevez et dans les informations que vous apprenez », a déclaré Mitchum, cela peut entraîner des résultats négatifs pour la santé mentale et physique.

Le manque d’éducation inclusive, et pas seulement d’éducation sexuelle, contribue à une stigmatisation, selon le rapport.

D’une part, un manque de réflexion identitaire dans le programme scolaire peut conduire à une culture d’environnements scolaires hostiles en ignorant les identités et les expériences – rendant les élèves LGBTQ moins susceptibles de se sentir à l’aise de parler avec leurs enseignants des problèmes LGBTQ, moins susceptibles de se sentir en sécurité à l’école, et font face à des taux plus élevés de harcèlement anti-LGBTQ, selon le rapport.

Un manque d’éducation inclusive peut également conduire à l’isolement des jeunes et à l’absence d’adultes de confiance, amenant les jeunes LGBTQ à être beaucoup plus susceptibles de rechercher des informations de santé en ligne sur la sexualité, la santé et les IST, informations qui peuvent être médicalement inexactes et inappropriées.

Pour de nombreux étudiants, une partie de l’éducation sexuelle inclusive consiste à apprendre ce qui s’applique à leur propre vie, dit Kosciw. Si l’éducation sexuelle n’est pas inclusive, le risque pour la santé est beaucoup plus grand.

« Plus ils n’apprennent pas ce qu’ils peuvent faire pour se protéger, [the more] ils ne prennent pas les mesures appropriées concernant la grossesse et le risque de VIH », a-t-il déclaré.

Et près d’un quart des jeunes LGBTQ n’ont pas été informés sur le VIH/sida à l’école, contre 18% des jeunes non LGBTQ, selon le rapport, citant une analyse de 2019 de la Fondation HRC.

Le résultat, selon le rapport : Près de sept nouveaux diagnostics de VIH sur dix en 2018 concernaient des hommes homosexuels et bisexuels. Et une écrasante majorité des nouvelles transmissions du VIH chez les jeunes de 13 à 24 ans se produisent chez les hommes gais et bisexuels et les femmes transgenres hétérosexuelles.

Sort en tant que membre de la communauté LGBTQ plus de? Non, mais ça pourrait être un jour.

Mitchum dit que bien que l’éducation sexuelle soit stigmatisée en particulier pour les jeunes LGBTQ, la stigmatisation existe pour tous les étudiants.

« Quand vous pensez à l’environnement que les États-Unis et d’autres parties du monde ont créé autour de la stigmatisation du sexe … nous sommes une culture qui a du sexe, mais n’en parlez pas », a déclaré Mitchum.

Ainsi, l’éducation sexuelle doit être envisagée dans une optique plus large, qui tienne compte de toutes les expériences des jeunes.

« [Sex ed] signifie informer les jeunes de toutes les informations et accès disponibles afin qu’ils puissent être informés des décisions qu’ils prennent », a-t-il ajouté.

Pour que les parents, les éducateurs et les décideurs politiques intègrent un programme d’éducation sexuelle plus inclusif, le rapport détaille plusieurs mesures que chaque groupe peut prendre.

Parmi eux, a déclaré Mitchum, des appels aux décideurs politiques à « parler de la nécessité d’une éducation sexuelle inclusive ou complète », en particulier une éducation sexuelle qui inclut toutes les identités de genre.

En plus de URGE, le rapport a été rédigé et approuvé par Advocates for Youth, Answer, Black & Pink, the Equality Federation, GLSEN, the Human Rights Campaign, the National LGBTQ Task Force, Planned Parenthood Federation of America et SIECUS: Sex Ed for Changement social.