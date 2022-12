Les étudiants iraniens descendent dans la rue pour rejoindre les propriétaires d’entreprises en grève alors que les manifestations d’Amini frappent le 83e jour

Les étudiants ont rejoint les manifestants qui sont descendus dans les rues à travers l’Iran mercredi alors que les manifestations résultant de la mort de Mahsa Amini se sont poursuivies jusqu’au 83e jour.

Les étudiants protestataires ont été rejoints par des commerçants de tout le pays qui ont fermé leurs magasins et se sont mis en grève ces derniers jours, le Conseil national de la Résistance iranienne rapporté mercredialors que les tensions entre le régime iranien et les manifestants continuaient de s’intensifier après la mort d’Amini en septembre.

Les forces gouvernementales iraniennes auraient fermé de nombreux magasins à travers le pays en représailles pour avoir rejoint la grève des commerçants, et des manifestants auraient affronté les forces gouvernementales mercredi.

Plus tard mercredi soir, des manifestants ont défilé sur la place Azadi à Téhéran en scandant “Mort à Khamenei” et “Mort au dictateur” malgré une forte présence des forces de sécurité iraniennes qui ont ouvert le feu sur la foule par intermittence avec des fusils à plomb.

Ali Safavi, membre de la commission des affaires étrangères du Conseil national de la résistance iranienne, a déclaré à Fox News Digital que les manifestations et les grèves se déroulaient dans quelque 80 villes du pays et dans 40 localités à Téhéran.

“Il est temps pour la communauté internationale d’aller au-delà des mots et des sanctions symboliques et de prendre des mesures concrètes, notamment la rupture des relations diplomatiques, l’expulsion des envoyés du régime et la reconnaissance du droit du peuple iranien à se défendre”, a déclaré Safavi. . “Un régime misogyne et tueur d’enfants n’a pas sa place dans la communauté des nations civilisées. Ses dirigeants, dont Ali Khamenei et Ebrahim Raisi, doivent rendre des comptes.”

Des manifestations, parfois meurtrières, ont éclaté en Iran et dans le monde à la suite du décès de Mahsa Amini, 22 ans, qui mort en garde à vue en septembre après avoir été arrêtée par la “police des mœurs” pour ne pas avoir porté le foulard obligatoire imposé aux femmes.

Des groupes de défense des droits de l’homme affirment que les forces de sécurité ont tué au moins 448 personnes et effectué jusqu’à 18 000 arrestations. Une soixantaine d’enfants auraient été tués par le régime lors des manifestations.

Jeudi, l’Iran a procédé à ce qui semblait être la première exécution d’un manifestant ayant pris part au soulèvement.

Mohsen Shekari, 23 ans, a été pendu jeudi matin après avoir été reconnu coupable par un tribunal révolutionnaire d’« inimitié contre Dieu ».

Un média iranien connu sous le nom de Mizan, qui est lié au système judiciaire de Téhéran, a déclaré que le jeune homme de 23 ans avait été accusé d’avoir brandi une machette, blessé un policier et bloqué l’accès à la rue à Téhéran le 25 septembre avec “l’intention de tuer”. et créer la terreur et priver les gens de liberté et de sécurité. »

D’autres militants ont affirmé qu’il avait été condamné à la suite d’un “procès-spectacle” dépourvu de toute procédure régulière.

