Les étudiants internationaux ne répondent pas aux besoins du marché du travail canadien

Le Canada a besoin d’une «correction de cap» lorsqu’il s’agit de soutenir et de recruter des étudiants internationaux pour faire face aux problèmes de pénurie de main-d’œuvre du pays, selon un nouveau rapport.

Chef de file de l’éducation mondiale, le Canada a récemment dépassé le Royaume-Uni pour prendre la troisième place derrière les États-Unis et l’Australie en tant que destination pour les étudiants internationaux.

Les étudiants internationaux représentent maintenant près de 20 % de tous les étudiants inscrits dans des établissements postsecondaires au Canada, comparativement à 7,2 % en 2010. Ce groupe est souvent considéré comme une solution évolutive au vieillissement de la main-d’œuvre du pays.

Mais, la voie vers un emploi stable et la citoyenneté pour eux est pavée d’exigences d’immigration compliquées et d’obstacles à l’entrée dans de nombreux travailleurs, selon un rapport de RBC Economics and Thought Leadership.

« Pour beaucoup, une éducation canadienne peut ne pas produire le retour sur investissement souhaité », indique le rapport.

Il a également révélé que le Canada a besoin d’une stratégie plus ciblée pour recruter et former des étudiants afin de combler les lacunes dans leur industrie des soins de santé et d’autres métiers.

Le cheminement des étudiants internationaux de la classe à la résidence permanente est affaibli par leur déconnexion avec le marché du travail, par exemple lorsque leurs diplômes ne répondent pas aux besoins du marché du travail, ont constaté des chercheurs.

Le programme d’immigration du Canada a changé en 2016, ce qui a donné plus de poids à une éducation canadienne dans le système de points pour les résidents permanents.

En conséquence, le rapport a révélé que les inscriptions dans des programmes postsecondaires plus courts, qui sont considérés comme une voie rapide pour l’immigration, ont augmenté deux fois plus rapidement que les inscriptions dans d’autres programmes depuis 2016.

« Le Canada a besoin d’étudiants ayant fait des études collégiales pour combler les pénuries de main-d’œuvre dans l’ensemble de l’économie. Mais certains étudiants des programmes à cycle court ont un chemin plus long vers le marché du travail et la résidence permanente, et certains peuvent ne pas avoir de chemin du tout », prévient le rapport.

Les chercheurs du rapport soutiennent qu’ajuster la sélection de l’immigration pour favoriser les étudiants internationaux ayant une formation en STEM, en soins de santé et dans les métiers et donner à ces étudiants plus d’opportunités d’expérience de travail dans leurs établissements améliorerait considérablement les chances de garder les étudiants dans le pays en tant que travailleurs.

« Les institutions sont celles qui sélectionnent principalement les personnes », a déclaré Iain Reeve, directeur associé de la recherche sur l’immigration au Conference Board du Canada dans le rapport.

“Et les programmes d’immigration fédéraux et provinciaux fonctionnent en parallèle et disent:” Comment pouvons-nous faire en sorte que certaines de ces personnes restent? “”

Le Canada est en concurrence avec plusieurs autres pays pour retenir les meilleurs talents internationaux. Le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie ont déjà mis en place des mesures pour cibler les étudiants STEM afin qu’ils entrent et restent dans leur pays.

L’une des principales recommandations du rapport comprend l’investissement dans un programme de subventions salariales pour les étudiants internationaux travaillant et étudiant dans des domaines à forte demande; tout en facilitant leur accès à l’apprentissage intégré au travail sans avoir besoin de permis de travail supplémentaires.

“Le marché du travail et l’éducation internationale ne sont pas encore bien alignés et nous ne bénéficions pas pleinement du pouvoir réel des étudiants internationaux”, a déclaré Martin Basiri, co-fondateur et PDG de la plateforme de recrutement en ligne, ApplyBoard dans le rapport.

“Avec quelques ajustements pour créer l’alignement, le Canada peut vraiment en bénéficier à grande échelle.”