La lettre de l’Australie est un bulletin hebdomadaire de notre bureau australien. S’inscrire pour l’obtenir par email. Le numéro de cette semaine est rédigé par Yan Zhuang, journaliste au bureau australien. À cette époque, dans une année normale, Decheng Sun se préparait à s’envoler pour la Chine pour voir ses parents après avoir terminé un autre semestre à l’Université de Sydney. Il y célébrait le Nouvel An lunaire, préparant un énorme repas de fête avec sa famille et regardant des feux d’artifice avec ses proches avant de retourner en Australie pour poursuivre ses études. Ce ne sera pas possible cette année. Alors que la plupart des Australiens ont hâte de passer les vacances avec leurs proches alors que les restrictions relatives aux coronavirus s’atténuent (et espèrent ardemment qu’une récente épidémie à Sydney ne sabotera pas ces plans), des restrictions à la frontière strictes qui donnent la priorité à laisser les citoyens et les résidents permanents entrer dans le pays signifient que les étudiants internationaux comme M. Sun ne pourront pas revenir avant un certain temps s’ils quittent le pays. La deuxième meilleure option pour M. Sun serait de passer le Nouvel An lunaire en Australie avec des amis. Mais la plupart des amis avec lesquels il célébrerait sont restés bloqués en Chine depuis le début de l’année en raison de la fermeture des frontières, sans aucune indication claire du gouvernement quand ils pourront retourner à l’université ici. Donc, pour M. Sun, 25 ans, la plus grande fête de l’année pourrait finir par ressembler à une journée très ordinaire. «Peut-être que je passerai une nuit tranquille avec mon chien», dit-il.

Il a reconnu que «cela ressemble à une chose très triste», mais il n’est pas trop ému à ce sujet. C’est un petit problème dans le contexte de l’année difficile que lui et d’autres étudiants internationaux en Australie ont eue. Lorsque le coronavirus a frappé le pays pour la première fois, le gouvernement fédéral a refusé d’étendre les subventions salariales aux étudiants internationaux. Beaucoup ont perdu leur emploi car les employeurs ont donné la priorité à donner du travail aux habitants afin de recevoir le soutien du gouvernement. Le premier ministre Scott Morrison a dit aux étudiants de «Rentrez chez vous» s’ils ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins. À un demi-monde de la famille et des réseaux de soutien, les étudiants parlent de solitude, de racisme et de bousculade pour trouver du travail et économiser de l’argent pendant l’été au cas où une autre vague de coronavirus frapperait et seraient à nouveau laissés pour compte. L’expérience a été particulièrement décourageante pour une cohorte qui ne prétendait pas à quoi elle était attachée. «Nous avons toujours été considérés comme des vaches à lait», a déclaré Param Mahal, un étudiant en informatique de l’Inde. «Mais quand un désastre survient, on espère que le gouvernement ressentira une certaine compassion quant à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais dans ce cas, il n’y en avait pas. Il y avait de la compassion pour tout le monde, à l’exception des étudiants internationaux et des résidents temporaires.

Ajoutez une réduction de la migration qualifiée, qui rendrait plus difficile pour les étudiants internationaux d’obtenir la résidence permanente en Australie, ainsi qu’une montée de la xénophobie à cause du coronavirus, et tout cela se cumule dans ce que M. Sun décrit comme un sentiment d’hostilité croissante. »Envers les étudiants internationaux de certains quartiers. Mais il maintient toujours que la majorité des Australiens sont accueillants. Tandis que le Le gouvernement chinois a conseillé aux futurs étudiants d’éviter l’Australie en raison du racisme, M. Sun encourage ses proches à venir ici pour étudier, en désignant les dirigeants des communautés locales, certains politiciens et organisations caritatives qui se sont rassemblés pour soutenir les étudiants internationaux. Kalyana Vania, une étudiante de 21 ans à l’Université de Melbourne, a expliqué de manière neutre comment sa santé mentale s’était détériorée au point de rupture pendant le verrouillage strict de Melbourne. «À un moment donné, cela m’a vraiment touché», se souvient-elle. «Je pensais: ‘Pourquoi suis-je ici? Ne serait-il pas préférable que je disparaisse? Au moins, mes parents n’auraient pas besoin de payer pour me soutenir. »Mais le bon côté, a-t-elle dit, c’est que l’incident l’a finalement poussée à consulter un professionnel et à régler des problèmes de santé mentale sous-jacents. Pour les étudiants, une résilience née de passer des années à naviguer dans un pays inconnu avec un soutien minimal s’est transformée en une volonté inébranlable de se mobiliser et de prendre soin les uns des autres lorsque le soutien du gouvernement fait défaut. Lorsque leurs pairs n’avaient pas les moyens d’acheter de la nourriture, des groupes d’étudiants internationaux se procuraient et distribuaient des emballages alimentaires gratuits. Lorsqu’ils ont cru que leurs voix n’étaient pas entendues, ils sont devenus des représentants étudiants et se sont impliqués dans des partis politiques. La période des fêtes n’est pas différente. Archit Agrawal, 21 ans, incapable de rentrer en Inde pour passer du temps avec sa famille, aide à organiser des dîners de Noël pour des étudiants dans des situations similaires. Chacun apportera un plat de sa propre culture, et ils chanteront ensemble des chants de Noël. «Nous sommes devenus une deuxième famille cette année», dit-il. «Nous avons passé la majeure partie de cette année ensemble; nous avons partagé tous nos problèmes. Ça fait du bien de passer Noël ensemble. »

Ce sera notre dernier bulletin pour 2020. Passez une merveilleuse saison des fêtes – et merci de nous avoir inspirés, de nous mettre au défi et de lire et de soutenir notre travail tout au long d’une année extraordinaire. Maintenant pour les histoires de cette semaine: Australie et Nouvelle-Zélande