Les étudiants internationaux disent vouloir étudier au Canada, mais rester est un problème s’ils ne trouvent pas de logement

L’étudiant international entrant de George Brown, Harshal Bhasgauri, dit qu’il a puisé dans les économies de sa famille en Inde pour payer des mois de loyer à l’avance juste pour avoir une chance de trouver un logement à Toronto pour l’année scolaire.

Même alors, il dit que les quatre derniers mois de recherche de logement ont été remplis de demandes de location sans réponse et rejetées, le laissant se demander pourquoi il a été invité à venir au Canada s’il n’y avait pas de logement disponible.

« Je suis toujours à quelques instants d’une dépression nerveuse, juste du stress de me demander si je vais être sans abri », a déclaré Bhasgauri, 24 ans.

« Bien qu’il soit très avantageux pour le Canada d’amener des immigrants et que cela donne aux gens d’autres pays la chance de découvrir un pays du premier monde… Je pense qu’à un moment donné, ce pays doit se rendre compte qu’il ne fait qu’un pas en avant et deux pas. dos. »

L’afflux d’étudiants internationaux n’a cessé d’augmenter. Un record de 550 150 permis d’études pour étudiants internationaux ont été délivrés l’an dernier, selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). C’est une augmentation de 75 % par rapport à il y a seulement cinq ans.

Les experts notent qu’il n’y a actuellement aucun plafond sur le nombre d’étudiants qui viennent ici, et aucune exigence des gouvernements provinciaux ou fédéral d’obliger les écoles à construire des logements correspondants. L’IRCC a déclaré qu’il revoyait son programme d’étudiants internationaux, le ministre fédéral du Logement ayant déclaré lundi que le gouvernement fédéral envisageait de limiter le nombre d’étudiants internationaux pour atténuer la pression sur le marché du logement.

Mais les défenseurs disent qu’il faut en faire plus à tous les niveaux non seulement pour construire plus de logements pour les étudiants internationaux, mais aussi pour examiner les incitations que les écoles ont à amener des étudiants au Canada en premier lieu.

Les écoles bénéficient des étudiants internationaux

Steve Pomeroy, chercheur principal au Centre for Urban Research and Education de l’Université Carleton, a souligné la croissance du gouvernement fédéral dans les approbations de permis d’études, même si les provinces ont progressivement réduit le financement de l’enseignement postsecondaire au fil des ans.

Il dit que cela a incité les établissements d’enseignement postsecondaire à utiliser les étudiants internationaux comme moyen de compenser la perte de revenus.

« Vous pouvez répandre le blâme autour de vous », a déclaré Pomeroy.

Mateusz Salmassi, directeur de la défense des intérêts de l’Alliance canadienne des associations étudiantes (ACSA), affirme que l’organisation a entendu des étudiants internationaux comme Bhasguari dire qu’on leur a demandé de payer des mois, voire un an de loyer à l’avance pour obtenir une unité.

Il dit que certains étudiants ont partagé des histoires de vie dans des logements exigus et dangereux qui étaient en mauvais état, tandis que d’autres ont dit qu’ils devaient vivre dans leur voiture parce qu’ils ne trouvaient nulle part ailleurs où vivre.

Selon Salmassi, qui est lui-même un étudiant international des États-Unis, les efforts déployés par ces étudiants pour trouver un logement compromettent tout l’intérêt d’immigrer au Canada en premier lieu, surtout parce qu’il dit qu’ils paient beaucoup plus en frais de scolarité. que les étudiants nationaux.

« Si les étudiants ont un logement suffisamment instable et n’ont pas les moyens de se loger, leur capacité à obtenir leur diplôme est menacée », a-t-il déclaré.

Les étudiants racialisés peuvent être victimes de discrimination

Selon Données IRCC de 2023la majorité des étudiants étrangers venaient de Chine, du Nigéria, des Philippines et d’Inde, cette dernière représentant environ 40 % de tous les permis d’études accordés.

Tania Das Gupta, professeure d’études sur le genre, la sexualité et les femmes à l’Université York et spécialisée dans l’immigration, affirme que parce que les étudiants internationaux sont généralement racialisés, la discrimination et le racisme de la part des propriétaires peuvent rendre encore plus difficile pour ce groupe de trouver un logement.

« Au lieu de les blâmer pour leur propre situation, je pense que nous devons nous concentrer sur les institutions … qui bénéficient des revenus qu’elles paient », a déclaré Das Gupta.

demande au gouvernement d’investir davantage

Salmassi dit que CASA appelle le gouvernement non seulement à collecter plus de données sur l’état du marché locatif étudiant, mais aussi à investir des milliards de dollars dans des logements étudiants dédiés.

« Nous savons que cela fera deux choses », a déclaré Salmassi. « Cela créera des logements sûrs et abordables pour les étudiants qui en ont besoin, et cela allégera également la pression sur le reste du marché du logement hors campus. »

Pendant ce temps, les établissements d’enseignement postsecondaire disent qu’ils construisent déjà des logements, mais qu’ils ont besoin de plus de soutien du gouvernement fédéral pour répondre à la demande.

Des organisations nationales comme Universités Canada et Collèges et instituts Canada (CICan) ont demandé une admissibilité élargie aux programmes de financement dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement pour aider à faire démarrer davantage de projets de logement.

« L’élargissement de l’accès au financement à faible coût pour la construction de logements, l’élargissement de l’admissibilité aux programmes dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement et la priorisation des projets de logements abordables permettront au Canada de mieux répondre à ses besoins diversifiés et croissants en matière de logement », Philip Landon, PDG par intérim et président d’Universités Canada , a déclaré dans un e-mail.

Universités Canada a cité plusieurs exemples d’établissements postsecondaires construisant des logements sur le campus. Y compris le Huron University College, qui est affilié à la Western University à London, en Ontario.

L’école a déclaré qu’elle avait commencé la construction d’une nouvelle résidence avec 311 chambres d’étudiants en décembre et qu’elle devrait ouvrir ses portes à l’automne 2024.

Le rendu d’un artiste montre la nouvelle résidence étudiante du Huron University College qui est affilié à l’Université Western à London, en Ontario. Le bâtiment disposera de chambres étudiantes et devrait ouvrir ses portes à l’automne 2024. (Nouvelles du Collège universitaire Huron)

Les écoles prudentes face au recrutement

Alain Roy, président des partenariats internationaux à CICan, affirme que les membres font « très attention » à la façon dont ils recrutent et inscrivent des étudiants étrangers pour s’assurer qu’ils peuvent financer leur séjour au Canada.

Roy dit que dans sa soumission prébudgétaire de 2024, CICan a demandé au gouvernement fédéral 2,6 milliards de dollars au cours des trois prochaines années pour créer un programme de prêts et de subventions pour de nouveaux logements étudiants qui viserait à créer au moins 14 000 lits à travers le Canada.

« Il y a des types de programmes ou d’initiatives vraiment nouveaux et innovants que les institutions développent pour répondre aux besoins à court terme », a déclaré Roy, citant par exemple les programmes qui mettent en relation les étudiants à la recherche d’un logement avec les personnes âgées qui ont des chambres à louer.

« Mais à moyen ou à long terme, ce dont nous avons besoin, c’est de construire plus de logements, d’accorder la bonne attention aux types d’incitations qui sont là pour accélérer la construction. »

Réponse d’IRCC

L’IRCC a déclaré qu’il était « en pourparlers » avec les provinces et les territoires, les associations nationales d’éducation et d’autres partenaires clés lorsqu’il s’agit d’apporter des changements à son programme d’étudiants internationaux pour remédier à la pénurie de logements étudiants.

« Le ministère entreprend actuellement un examen du programme pour examiner comment il peut mieux sélectionner et retenir les étudiants qui peuvent aider le Canada à atteindre ses objectifs économiques, sociaux et culturels », a déclaré IRCC dans un communiqué envoyé par courriel.

Bhasgauri, un aspirant scientifique des données, dit qu’il soutient le gouvernement fédéral qui explore un plafond pour les permis d’étudiants internationaux comme moyen de lutter contre la crise du logement maintenant et dans les années à venir.

« Moi en tant qu’étudiant immigré acceptant cela [should] donner aux gens qui ne sont pas là une idée de la gravité de la situation », a-t-il dit.

Dans l’état actuel des choses, Bhasgauri dit que même s’il apprécie la possibilité d’apprendre au Canada, il ne pense pas qu’il amènerait sa famille ici après avoir obtenu son diplôme en raison de la crise globale de l’accessibilité financière.

« Je peux faire trois boulots et les amener ici juste pour que nous puissions tous vivre dans une grande maison et avoir une voiture que nous conduisons tous », a-t-il déclaré.

« Je ne veux tout simplement pas cette vie pour moi ou mes parents. »