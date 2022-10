Les étudiants internationaux de la Colombie-Britannique applaudissent le changement des heures de travail autorisées – Kelowna Capital News

Lorsque Rahul Joshi était étudiant dans le programme de gestion culinaire du campus de la dixième rue du Selkirk College, il vivait avec sept autres étudiants dans un appartement de deux chambres à Nelson.

Joshi était un étudiant international indien, comme tous ses colocataires. Pendant la durée de leurs études en 2018-2019, ils ont vécu dans ces conditions de surpeuplement car sinon, ils ne pourraient pas se payer un logement.

“Nous partagions la même cuisine, partageons la même salle de bain”, explique Joshi. « Ce n’était pas une très bonne expérience. Pas d’espace personnel, rien.

Joshi est diplômé du programme en 2019 et travaille depuis comme chef au Finley’s Bar and Grill à Nelson.

Jusqu’à ce mois-ci, le gouvernement fédéral n’autorisait que les étudiants internationaux à travailler 20 heures par semaine pendant leurs études, laissant beaucoup d’entre eux sans assez d’argent pour payer même les dépenses les plus élémentaires.

Mais cette règle vient de changer. Le gouvernement fédéral a décidé que les étudiants internationaux seront désormais autorisés à travailler à temps plein à partir du 15 novembre. Le changement de politique est cependant temporaire et ne se poursuivra que jusqu’à la fin de 2023.

Jusqu’à ce changement, de nombreux étudiants se retrouvaient avec un sou, demandant de l’argent à leurs parents à la maison ou travaillant sous la table.

« C’était un gros problème pour nous », explique Harman Deep Singh, actuellement étudiant en cuisine en Inde qui travaille également à temps partiel chez Finley’s. “Il est très difficile pour nous de nous assurer que toutes nos finances sont couvertes. C’est une très grande étape qui va nous aider dans nos études.

Le chef Rahul Joshi (à gauche) et Harman Deep Singh (à droite) avec leur employeur Tanya Finley du Finley’s Bar and Grill. Singh est étudiant dans le programme de gestion culinaire du Selkirk College et Rahul est diplômé de 2019. Photo : Bill Metcalfe

Le programme de gestion culinaire est destiné aux étudiants d’autres pays qui ont déjà un diplôme en cuisine ou en hôtellerie dans leur pays d’origine.

Joshi et Singh disent que de nombreux étudiants internationaux du programme ont gagné des heures supplémentaires (au-delà de la limite de 20 heures) en travaillant sous la table, en recevant un paiement en espèces, souvent à un taux de salaire inférieur.

« C’est une position difficile à occuper », dit Joshi, « parce que lorsqu’ils prennent de l’argent sous la table, c’est une menace pour eux s’ils se font prendre. Ils vont être expulsés vers (leur pays d’origine).

Lorsque le changement entrera en vigueur le 15 novembre, ce problème devrait disparaître puisque les étudiants pourront travailler 40 heures.

Interrogés sur la possibilité de travailler et d’aller à l’école à temps plein, Singh et Joshi répondent que c’est possible, mais que les notes de certains élèves en souffrent.

“Ils n’ont pas de temps pour leur vie personnelle”, explique Joshi. « Tout ce qu’ils font, c’est travailler et étudier. C’est ça.”

Singh dit que cela dépend de la situation de chaque élève. Ce trimestre scolaire, il peut travailler beaucoup d’heures, dit-il, parce que sa scolarité consiste principalement en un stage dans la cuisine du Selkirk College avec des quiz occasionnels.

Il dit que la nouvelle règle donnera aux étudiants plus de flexibilité.

Tanya Finley, l’employeur de Singh et Joshi, soutient le changement, ajoutant que sa principale préoccupation est l’équité pour les étudiants.

“Dans cette industrie, nous voyons beaucoup d’étudiants internationaux (qui) doivent travailler dans des conditions injustes”, a-t-elle déclaré. « Je suis extrêmement fier des étudiants internationaux qui travaillent pour nous. Ils sont ce que je considère comme des Canadiens authentiques et travailleurs.

La chambre de commerce de Nelson et du district apprécie cette décision, car elle contribuera à atténuer la pénurie de travailleurs à Nelson, en particulier dans les lieux de travail de l’alimentation et des boissons.

Le directeur exécutif Tom Thomson a déclaré que la chambre avait préconisé ce changement.

“Nous sommes certainement en faveur du déménagement”, a-t-il déclaré. “Ce sera excellent pour les étudiants et contribuera également à la pénurie de main-d’œuvre à Nelson.”

