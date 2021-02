Les étudiants internationaux bloqués se sentent abandonnés. Ils poursuivent le gouvernement américain.

Gemma Potter a atteint son point de rupture début février.

Après avoir appris six mois qu’elle ne pouvait pas venir en Amérique, la basketteuse australienne, membre clé de la classe de signature de l’UCLA 2020, a accepté sa défaite. Alors Potter, un garde de 6 pieds connu pour abattre des tirs à longue portée, a décidé qu’elle renoncerait à une éducation universitaire aux États-Unis – et à être éligible à la NCAA. Au lieu de cela, elle devenir pro dans son pays d’origine. Ce n’est pas ce qu’elle voulait, mais cela semblait être sa seule option.

Son coéquipier Izzy Anstey, un autre Australien coincé à Melbourne, garde espoir. Elle l’a fait emballer pendant des mois, attendant. Dès qu’Anstey aura obtenu l’autorisation, elle sera dans un avion pour Los Angeles. Potter restera derrière.

« J’entends les gens dire » Oh, c’est juste du basket-ball, ce sont juste des athlètes qui veulent un traitement spécial « », a déclaré Potter de Melbourne. « Mais pour nous, le basket-ball est notre vie. Je n’ai pas encore découvert mon identité en dehors du basket-ball. Je voulait faire ça à l’UCLA. »

Ce n’est pas un problème propre à Potter, Anstey ou à d’autres athlètes: pour des milliers d’autres étudiants internationaux de première année qui espèrent étudier aux États-Unis pour l’année universitaire 2020-2021, le temps presse. C’est parce que le Department of Homeland Security et l’ICE n’autorisent pas les étudiants internationaux de première année à venir aux États-Unis si leur les écoles n’offrent pas de cours en personne.

Depuis le début de la pandémie, il y a près d’un an, les conseils sur les programmes d’étudiants et de visiteurs d’échange ont été omniprésents. Alors que COVID se frayait un chemin à travers les États-Unis, le DHS a déclaré qu’il était bien pour les étudiants internationaux de fréquenter l’université aux États-Unis complètement en ligne. Avec la pandémie qui fait rage en juillet, les responsables de Trump ont inversé le cours, déclarant que les étudiants internationaux doivent assister aux cours en personne ou quitter les universités américaines révoltées. Un procès mené par Harvard et le MIT a forcé le DHS à céder, mais uniquement pour les étudiants internationaux de retour. Cela a laissé les premières années – certains athlètes, beaucoup non – bloquées dans le monde entier.

« Cruel, brutal et illégal »: Les États poursuivent l’administration Trump pour la règle des visas d’étudiants

En octobre, Potter, Anstey et 14 autres athlètes censés participer à des sports à l’UCLA ou à l’Université Loyola Marymount, originaires de pays tels que l’Australie, la Norvège et la Grande-Bretagne, ont intenté une action en justice contre le DHS et l’ICE.

Le procès soutient qu’à la fin du mois de juillet, le DHS-ICE a annulé une précédente ordonnance du 6 juillet du président Donald Trump qui interdisait la plupart des étudiants internationaux – et pour la première fois, a publié des directives interdisant aux étudiants internationaux de première année s’ils s’inscrivaient à des cours 100% en ligne . Si l’ordre initial était annulé, selon la poursuite, les étudiants-athlètes de première année – qui participent à des entraînements quotidiens en personne – devraient être autorisés à entrer. Bien que les athlètes aient été approuvés pour leurs visas d’étudiants, leurs formulaires de certification ont été reportés, laissant eux dans une embardée.

La prochaine date d’audience est fixée au lundi 22 février, date à laquelle un juge fédéral décidera de rejeter ou non l’affaire. Si l’affaire persiste, la lutte pour entrer en Amérique aussi.

Le DHS et la Maison Blanche n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Pour Cori Close, l’entraîneur de l’UCLA, c’est un problème à plusieurs niveaux: son équipe, actuellement classée n ° 8 dans le pays, a besoin de profondeur de composition. Elle est stressée par le fait de laisser tomber personnellement les familles auxquelles elle a fait des promesses lors du processus de recrutement.

Mais dans l’ensemble, elle s’inquiète des conséquences de la perte d’une classe – ou deux ou trois – d’étudiants internationaux dans l’enseignement supérieur.

«Si nous avons appris quelque chose dans ce pays au cours des neuf derniers mois, c’est que nous avons désespérément besoin de guérison et de construction de ponts et de perspectives diverses qui augmentent notre empathie et notre compassion», a déclaré Close. «Comment pouvons-nous faire cela sans les étudiants internationaux? Ils sont le cœur de la croissance culturelle. Nous manquons quelque chose si nous ne les laissons pas entrer. »

Une aubaine pour l’économie américaine

Les étudiants internationaux sont extrêmement importants pour l’économie américaine à bien des égards, a déclaré Gaurav Khanna, économiste à l’Université de Californie-San Diego. Ils injectent des millions de dollars dans le système universitaire, car la plupart paient des frais de scolarité complets (les étudiants internationaux représentent environ 5% des étudiants des universités et collèges américains, selon la NAFSA, l’association des éducateurs internationaux). La NAFSA estime que pour la seule année scolaire 2018-2019, 1 million d’étudiants internationaux ont contribué à hauteur de 41 milliards de dollars à l’économie américaine.

Les universités publiques en particulier, dont beaucoup ont vu le financement de l’État réduit – et ont augmenté les prix des frais de scolarité en conséquence – ont besoin de l’argent des étudiants internationaux.

«Vous n’êtes pas recherché»: Les changements de visa d’étudiant proposés par Trump inquiètent à nouveau les étudiants internationaux

«Surtout lorsque les budgets des États s’effondrent en raison de la crise économique actuelle, nous avons plus que jamais besoin de l’argent des étudiants internationaux», a déclaré Khanna. «Donc, exactement quand nous en avons le plus besoin, nous le limitons. Ce n’est pas bon. »

Selon le National Student Clearinghouse, qui suit les données sur les inscriptions, les inscriptions d’étudiants internationaux ont considérablement diminué, de près de 15% et sont le seul groupe d’étudiants à avoir connu une baisse des inscriptions aux cycles supérieurs, chutant de près de 8%. Mais cela pourrait être faible.

Kirk Pasich, l’avocat représentant les étudiants-athlètes, et sa firme estiment qu’il y a environ 200 000 étudiants internationaux de première année (non sportifs) enfermés en dehors des États-Unis en raison des directives du DHS. À l’UCSD, Khanna et ses collègues ont calculé qu’entre mars et septembre 2020, les États-Unis n’ont accordé que 37 680 visas étudiants – une baisse stupéfiante de 87% par rapport à la moyenne de 290 000 visas au cours des deux dernières années universitaires.

Les contributions des étudiants internationaux se font également sentir longtemps après l’obtention de leur diplôme.

Beaucoup restent aux États-Unis après avoir obtenu leur diplôme, alimentant des programmes professionnels STEM, faisant des découvertes précieuses dans les secteurs de la technologie et des soins de santé – deux domaines, a souligné Khanna, qui se sont avérés extrêmement importants au cours de la dernière année en particulier. La perte de ce pipeline pourrait avoir des conséquences sur des décennies.

À l’UC-San Diego, les étudiants internationaux représentent près d’un cinquième de la population étudiante de l’université. Ce nombre n’a pas baissé de manière significative selon Dulce Dorado, directeur du Bureau des étudiants internationaux et des programmes, mais il est difficile de connaître l’emplacement physique réel des étudiants car ils se déclarent eux-mêmes: certains sont sur le campus, d’autres peuvent l’être dans d’autres. Les sites américains et certains pourraient être bloqués dans leur pays d’origine.

Ce ne sont pas seulement les règles du DHS qui les retiennent non plus. La pandémie a forcé des fermetures partout, y compris dans les ambassades américaines. Et pour ceux qui ne peuvent pas obtenir de rendez-vous pour un visa, obtenir un véritable visa est presque impossible.

Biden plus amical avec les immigrants, mais est-il trop tard?

Beaucoup, y compris Khanna, Close et Pasich, sont optimistes sur le fait que l’administration du président Joe Biden sera amicale envers les immigrants, en particulier après quatre ans d’hostilité de Trump. Il y a une chance que le DHS modifie les règles à temps pour qu’Anstey et d’autres étudiants-athlètes rejoignent leurs équipes pour la fin de leur saison. Et si les écoles retournent aux cours en personne à l’automne – un scénario probable étant donné la disponibilité des vaccins – cela signifiera également que les internationaux de première année seront autorisés.

Mais il y a encore des problèmes, à la fois à court et à long terme.

Julie Myers Wood a dirigé ICE de 2006 à 2008, à la fin de l’administration George W. Bush. Elle est maintenant PDG de Guidepost Solutions, une entreprise qui travaille avec les universités pour s’assurer qu’elles se conforment à la réglementation fédérale concernant les étudiants internationaux.

Wood a consulté Pasich sur le cas impliquant les athlètes de l’UCLA et de la LMU et compatit avec les étudiants qui, selon elle, «se retrouvent pris dans la bureaucratie gouvernementale et les réglementations qui ne sont pas conçues pour gérer quelque chose comme une pandémie.

Et Wood se demande ce qui se passe lors de la prochaine crise? De la même manière que les attentats du 11 septembre 2001 ont révélé des lacunes dangereuses dans le programme de visa étudiant – certains des terroristes impliqués sont entrés aux États-Unis avec des visas étudiants, puis ne se sont jamais présentés en classe – la pandémie a révélé d’autres problèmes. Wood a déclaré que l’enseignement supérieur doit être prêt.

«Les écoles, universités et autres devraient reconnaître que le gouvernement américain ne sera jamais le plus agile», a-t-elle déclaré. «Donc, pour le moment, ils devraient se demander, que se passe-t-il si nous sommes en apprentissage à distance depuis des années? Et la prochaine fois?

C’est le travail du gouvernement d’examiner les menaces graves à la sécurité de manière réfléchie et prudente, a déclaré Wood. Mais le gouvernement devrait également encourager «les étudiants les meilleurs et les plus brillants, les plus talentueux de partout à venir aux États-Unis plutôt qu’au Canada ou ailleurs. Il est dans notre intérêt national de les faire venir aux États-Unis. »

Dorado de l’UC-San Diego a déclaré que la pandémie avait clairement montré que « nous sommes une communauté mondiale, nous sommes tous interconnectés et nous devons travailler ensemble pour résoudre les problèmes du monde – les étudiants internationaux en sont une grande partie ».

Mais Khanna, sa collègue à l’UCSD, se demande si le mal a déjà été fait. Il ne s’agit pas seulement de cette classe d’étudiants de première année; les lettres d’acceptation commenceront bientôt à arriver et les étudiants du monde entier décideront de leur avenir. Il craint que, compte tenu de la rhétorique des quatre dernières années, ils ne se tournent peut-être pas vers l’Amérique.

«L’administration Trump a clairement indiqué à quel point la politique d’immigration peut être arbitraire», a déclaré Khanna. «Si je pense à venir ici en tant qu’étudiant, je vois que Biden est au pouvoir maintenant, mais au moment où j’aurai obtenu mon diplôme, quelqu’un d’autre pourrait être au pouvoir – et cette personne pourrait être beaucoup plus anti-immigrée.

Potter, qui est tombée amoureuse de l’UCLA à la seconde où elle a mis le pied sur le campus, a déclaré que la situation ne la faisait pas détester l’Amérique. Si quoi que ce soit, elle comprend la nécessité d’être en sécurité: l’Australie est strictement fermée depuis que COVID a frappé. Mais même si la restriction était levée la semaine prochaine, Potter a dit qu’elle devait passer à autre chose pour des raisons de santé mentale.

«J’ai tellement essayé de tenir le coup», dit-elle. « L’incertitude autour de l’école, du basket-ball et de la vie en général, c’était si difficile. Avoir la clarté est incroyable. Mais je sais que les autres personnes impliquées dans ce procès ont du mal. Se réveiller chaque jour en se demandant s’il y aura une audience ou une décision , c’est horrible.

« Je suis content de ma décision, mais l’université a toujours été un rêve pour moi. »