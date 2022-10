Les étudiants internationaux au Canada aux prises avec l’inflation

Vancouver-

Des rires illuminent le crépuscule au Langara College de Vancouver, où Jagiit Singh, étudiant de première année en sciences de la santé, discute avec des amis à côté de la fontaine de l’école.

Mais son sourire s’estompe lorsqu’on lui demande quel est le coût de la vie au Canada depuis qu’il a quitté l’Inde l’année dernière.

Singh et ses camarades de classe disent que les contraintes financières croissantes des étudiants internationaux jettent une ombre sur les possibilités et les opportunités de la nouvelle année scolaire.

“Certaines personnes pensent que nous venons ici pour mener une vie luxueuse, mais ce n’est pas vrai”, a déclaré Singh, ajoutant que de nombreux parents de ses amis ont dépensé leurs économies pour l’éducation de leurs enfants.

Singh a déclaré que la hausse des loyers et des prix de la nourriture, combinée à l’éloignement de la maison et de ses proches, pousse de nombreux étudiants internationaux vers un point de rupture.

Les étudiants et les défenseurs des droits sociaux affirment que les étudiants internationaux sont particulièrement touchés par la flambée de l’inflation en raison d’une série de facteurs aggravants – budgets fixes, règles qui limitent la quantité de travail rémunéré qu’ils peuvent effectuer et problèmes de taux de change.

Une banque alimentaire de Vancouver a déclaré que les trois quarts des étudiants inscrits dans ses livres venaient de l’étranger.

Les frais de scolarité, quant à eux, ont augmenté d’environ 8 % en 2022-2023, atteignant en moyenne 36 123 $ par année pour un étudiant international de premier cycle. C’est légèrement plus élevé que le taux d’inflation de 7 % en août.

Kashish Hukku Jani, 22 ans, étudiante en quatrième année en design de communication à l’Université d’art et de design Emily Carr, a déclaré que ses frais de subsistance étaient élevés dès le départ. Maintenant, ils ont grimpé en flèche.

« Je me souviens que mes frais de scolarité en première année étaient très élevés. Mais maintenant, avec les années qui avançaient, il est allé encore plus haut. Et la location à Vancouver monte en flèche; tout ici devient vraiment, vraiment élevé », a déclaré Jani, originaire du Gujarat, dans l’ouest de l’Inde.

“La plus grande préoccupation pour nous est de savoir comment nous ne pouvons pas nous concentrer sur nos études parce que nous nous inquiétons tellement d’autres choses, comme combien d’argent nous avons besoin pour l’épicerie, combien nous avons besoin pour le loyer.”

Les revenus de sa famille sont devenus instables pendant la pandémie de COVID-19, a déclaré Jani, les forçant à puiser dans leurs économies pour payer ses frais de scolarité d’environ 9 000 $ par semestre.

Jani a déclaré qu’elle avait eu un emploi à temps partiel, mais que les limites d’heures de travail signifiaient qu’elle ne pouvait pas suivre la hausse des coûts. Les étudiants internationaux qui travaillent plus de 20 heures par semaine pendant les périodes scolaires risquent l’expulsion.

Aujourd’hui, Jani a dû abandonner son travail à temps partiel pour se concentrer sur son projet de fin d’études.

Les préoccupations financières des étudiants internationaux « tournaient toujours à l’arrière de nos têtes », a déclaré Jani, ce qui rendait difficile la concentration sur leurs études.

De nombreux étudiants étrangers se sont tournés vers les banques alimentaires pour survivre.

Au cours de l’année précédant juin, la Greater Vancouver Food Bank a enregistré 7 725 nouveaux clients, dont 1 844 étudiants, selon la directrice de l’exploitation Cynthia Boulter. La grande majorité d’entre eux, 1 377, étaient des étudiants internationaux.

Boulter a déclaré que la limite de travail de 20 heures était une raison courante pour les étudiants étrangers de demander de l’aide.

« L’une des étudiantes que j’ai rencontrées il y a deux semaines était pharmacienne au Mexique, mais comme le Canada ne reconnaît pas ce diplôme, elle va à l’Université Canada Ouest et obtient une maîtrise dans un domaine commercial. Et elle se débat avec la limite de travail de 20 heures par semaine, comme la plupart des étudiants internationaux », a déclaré Boulter.

“Donc, si elle pouvait travailler plus, ou si nous reconnaissions son diplôme d’une manière ou d’une autre, elle ne serait probablement pas assise devant moi en train de s’inscrire à une banque alimentaire.”

Boulter a déclaré que les taux de change internationaux entre le Canada et d’autres pays ont placé davantage d’étudiants internationaux dans une «situation plus difficile».

Boulter parlait avant la récente chute du dollar canadien. Mais avant cela, le dollar canadien avait augmenté de façon constante par rapport aux devises de plusieurs pays.

Par exemple, le dollar canadien a augmenté d’environ 25 % par rapport à la roupie indienne en cinq ans, bien qu’il ait chuté d’environ 5 % depuis la fin août.

L’Inde est de loin le plus grand pays source d’étudiants étrangers au Canada, représentant 39% des 232 665 admissions de cette année jusqu’à présent, selon le ministère de l’Immigration.

“Donc, cela pourrait ressembler au Chili, vous avez beaucoup d’argent, mais lorsque vous le convertissez en argent canadien, cela semble être beaucoup moins qu’ils ne le pensaient”, a déclaré Boulter.

“Il y avait une étudiante ukrainienne qui trouvait que le coût de la vie ici et le taux de change étaient si difficiles, et elle a épuisé ses économies beaucoup plus rapidement qu’elle ne l’avait prévu… avec les fluctuations du dollar, avec l’inflation et taux d’intérêt, les économies des gens ne durent pas aussi longtemps qu’ils le pensaient, alors ils sont plutôt soulagés de nous trouver parce que leur argent s’épuise.

Boulter a déclaré que la banque alimentaire travaillait avec les collèges et les universités pour s’assurer que les étudiants sachent comment obtenir son aide.

Hajira Hussain, directrice exécutive de la banque alimentaire de Richmond, a déclaré que la hausse des prix de la nourriture et de la location signifiait que de nombreux étudiants étrangers sautaient des repas.

Elle craignait que les étudiants internationaux ne mettent en péril leur santé et leurs résultats scolaires à long terme.

En 2021, il y avait 184 350 étudiants internationaux en Colombie-Britannique, selon le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle.

Le ministère a déclaré dans un communiqué écrit que la limite de travail de 20 heures pour les étudiants internationaux avait été fixée par les autorités fédérales.

“Nous croyons comprendre que cela est cohérent avec d’autres juridictions, y compris le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande”, indique le communiqué.

“Le gouvernement fédéral a déclaré que l’intention de sa politique est de reconnaître que la priorité de l’étudiant est principalement d’étudier et que le travail est une activité secondaire.”

Rahil Adeli est un organisateur et co-fondateur de Migrant Students United de l’Université Simon Fraser, un groupe d’étudiants internationaux anciens et actuels qui recherchent des règles équitables et des droits égaux pour tous les migrants.

Adeli a déclaré qu’il était «ennuyeux et frustrant» de voir des étudiants internationaux traités comme des «vaches à lait» par certains et comme un fardeau pour le Canada par d’autres.

« Les étudiants internationaux paient et contribuent des milliards de dollars au Canada. Et en même temps, vous entendez qu’il y a un malentendu qu’ils considèrent les étudiants internationaux comme un fardeau pour le système canadien, et ils disent qu’ils ne paient pas d’impôts, ce qui n’est pas vrai », a déclaré Adeli.

En 2020, les étudiants internationaux ont apporté environ 22,7 milliards de dollars à l’économie canadienne et soutenu 192 498 emplois, selon un rapport gouvernemental partagé par Affaires mondiales Canada.

L’ancien étudiant international Weichen Kua, un autre cofondateur de Migrant Students United, a déclaré que de nombreux étudiants internationaux trouvaient que la vie était plus difficile au Canada qu’ils ne le pensaient.

“Beaucoup de nos étudiants pensent qu’il y aura beaucoup de soutien pour eux ou que ce sera plus facile quand ils viendront dans le pays… mais quand nous arrivons ici, nous ne ressentons pas cela”, a déclaré Kua. .

“Nous nous sentons très déshumanisés à cause de tous ces différents problèmes que nous ne découvrons qu’en arrivant ici. Et à ce moment-là, il est trop tard.

Jani, étudiante en design, essaie de rester positive.

« Je suis presque diplômée », a-t-elle dit joyeusement dans un café de Vancouver. “J’espère qu’après l’obtention du diplôme, les choses seront plus stables.”



