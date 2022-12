Les étudiants internationaux apportent des «avantages substantiels» au Royaume-Uni, a déclaré le gouvernement alors que la répression était envisagée

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Les étudiants internationaux apportent «des avantages très substantiels» au Royaume-Uni, selon un rapport officiel à la suite de commentaires controversés du ministre de l’Intérieur.

Suella Braverman s’est plainte du fait que des étudiants étrangers « font venir des membres de leur famille qui peuvent se greffer sur leur visa d’étudiant » et « soutiennent, franchement, des cours de qualité inférieure dans des établissements inadéquats » en octobre.

Un rapport du Comité consultatif sur les migrations, qui fournit des orientations au ministère de l’Intérieur, a déclaré que les étudiants internationaux apportent des avantages “aux économies locales, aux finances publiques et à la recherche de subventions croisées et à l’éducation des étudiants nationaux”.

Il a déclaré que les demandes d’études de premier cycle de l’UE avaient diminué depuis le Brexit, tandis que les demandes provenant de l’extérieur de l’UE avaient augmenté.

Après que les chiffres de la migration nette aient montré que les étudiants contribuaient de manière significative à l’augmentation du nombre le mois dernier, le Premier ministre aurait envisagé de réprimer les personnes venant au Royaume-Uni pour des diplômes de “faible qualité”.

Un porte-parole a déclaré que le gouvernement “envisageait toutes les options pour s’assurer que le système d’immigration fonctionnait, et cela inclut l’examen de la question des étudiants à charge et des diplômes de mauvaise qualité”.

Les quelque 277 000 personnes arrivées avec des visas d’études représentaient la plus grande proportion de l’immigration à long terme de ressortissants de pays tiers au cours de l’année écoulée, selon les chiffres de l’Office des statistiques nationales.

Le professeur Brian Bell, président du comité, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’une augmentation du nombre de visas étudiants était “conforme à la stratégie du gouvernement”.

“Cela ne signifie pas que nous devons ignorer les chiffres ou ne pas regarder les développements moins attendus”, a-t-il ajouté.

“Il y a eu une augmentation très substantielle du nombre de personnes à charge arrivant avec des étudiants internationaux et il semble juste que le gouvernement revoie les règles qui régissent cela.”

Les étudiants internationaux sont autorisés à travailler jusqu’à 20 heures pendant les périodes scolaires et à temps plein pendant les vacances prévues, tandis que les parents adultes ont “presque tous les droits de travail”, indique le rapport du comité.

Les données du ministère de l’Intérieur montrent que le nombre de personnes à charge d’étudiants étrangers ayant obtenu un visa a quintuplé en seulement trois ans, passant de 13 664 en 2019 à 81 089 au cours de l’année se terminant en juin 2022.

Les étudiants de premier cycle ne sont pas autorisés à amener des personnes à charge, telles que des enfants et des conjoints, mais ceux qui font des masters et des doctorats le sont, et le professeur Bell a déclaré que la raison de la différence n’était “pas claire” pour lui.

Le professeur Bell a précédemment déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme que les restrictions sur le nombre d’étudiants internationaux pourraient “envoyer de nombreuses universités au bord du gouffre”.

“La plupart des universités pour la plupart des cours perdent de l’argent en enseignant aux étudiants britanniques et compensent cette perte en facturant davantage aux étudiants internationaux”, a-t-il déclaré le mois dernier.

“Si vous fermez la route internationale, je ne sais pas comment l’université continuera à survivre.”