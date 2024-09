Les étudiants infirmiers de l’Université d’Auburn commencent leur expérience DEU au Wellstar West Georgia Medical Center – LaGrange Daily News

Les étudiants infirmiers de l’Université d’Auburn commencent leur expérience DEU au Wellstar West Georgia Medical Center Publié à 9h45 le vendredi 20 septembre 2024

Cet automne, l’Auburn University College of Nursing (AUCON), en partenariat avec Wellstar Health System, est ravi de lancer le programme Dedicated Education Unit (DEU) au Wellstar West Georgia Medical Center, accueillant huit étudiants en soins infirmiers enthousiastes pour cette expérience de formation clinique innovante. Le modèle DEU conçu par Wellstar Health System représente un partenariat dynamique entre les milieux universitaires et cliniques, conçu pour améliorer l’expérience d’apprentissage des étudiants en soins infirmiers et la croissance professionnelle des infirmières cliniciennes agissant en tant qu’enseignantes cliniques de l’étudiant, tout en augmentant simultanément l’engagement de toute l’équipe clinique de l’unité DEU du 6e étage.

Le DEU est une approche innovante de l’enseignement clinique qui vise à combler le fossé entre la théorie et la pratique des soins infirmiers. Contrairement aux rotations cliniques traditionnelles de 6 à 8 heures, le DEU plonge les étudiants dans l’environnement clinique et d’apprentissage de l’unité de soins infirmiers pendant un quart de travail complet de 12 heures, leur offrant une expérience pratique aux côtés de leur enseignant clinicien dévoué, des infirmières de l’unité et des membres de l’équipe interdisciplinaire, qui agissent comme mentors et modèles. Cet environnement d’apprentissage collaboratif favorise une compréhension plus approfondie de l’identité professionnelle de l’infirmière, du processus de soins infirmiers, de la pensée critique et de la pratique fondée sur des données probantes, dotant les étudiants des compétences dont ils ont besoin pour exceller dans leur future carrière d’infirmière.

Pour les huit étudiants de l’AUCON qui participent à ce semestre, le DEU offre une opportunité sans précédent de renforcer leur confiance et leurs compétences dans un environnement concret et favorable. Sous la direction d’enseignants cliniciens expérimentés, les étudiants développeront un fort sentiment d’identité professionnelle et une compréhension de la pratique infirmière et des fondements théoriques à mesure qu’ils s’engageront dans des soins directs aux patients, une collaboration interprofessionnelle et l’application des connaissances acquises en classe à des situations cliniques. Le modèle DEU permet un retour d’information continu et un enseignement individualisé, garantissant que les besoins d’apprentissage de chaque étudiant sont satisfaits et que leur croissance en tant que futures infirmières est encouragée.

Les avantages de la DEU s’étendent au-delà des étudiants. En participant activement à la formation des futurs infirmiers, les membres de l’équipe clinique du Wellstar West Georgia Medical Center améliorent leur propre pratique par l’enseignement, la réflexion et le renforcement des normes de soins fondées sur des données probantes. Cette collaboration favorise une culture d’apprentissage continu et de développement professionnel, améliorant la satisfaction au travail et le travail d’équipe au sein de l’unité. De plus, le modèle DEU favorise une intégration harmonieuse des nouveaux diplômés dans le système clinique cadre, améliorant potentiellement le recrutement et la rétention du personnel infirmier.

Avec le lancement de ce programme DEU, AUCON et le Wellstar West Georgia Medical Center ouvrent la voie à un avenir collaboratif dans l’enseignement des soins infirmiers. Le DEU prépare non seulement les étudiants en soins infirmiers aux réalités de la pratique clinique, mais il renforce également l’ensemble du système de santé, garantissant des soins de haute qualité et empreints de compassion pour les patients. Nous nous réjouissons de ce semestre fructueux et sommes impatients de voir l’impact que ce modèle innovant aura sur les étudiants, le personnel clinique et les patients qu’ils soignent.