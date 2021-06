Les étudiants indiens portent le fardeau de la pandémie avec des maux de cœur et des maux de dos

Par Saumya Rastogi et Srujan Srinivasan

La lutte pour être un étudiant indien pendant la pandémie de COVID-19 a franchi toutes les frontières de classe, de régionalité et d’origine. Alors que la fracture numérique a rendu difficile l’accès à l’apprentissage pour les sections marginalisées des élèves et a entraîné de nombreux abandons du système éducatif, pour les privilégiés également, cette période n’a pas été facile. Beaucoup d’entre eux ont, en fait, du mal à s’adapter à la réalité selon laquelle une connexion haut débit rapide ne peut pas maintenir en vie les véritables liens d’amour et d’amitié, et les cours et examens en ligne sans fin ne se traduisent pas par un bon apprentissage et peuvent avoir un impact néfaste. sur leur santé.

Avec un an et demi d’incertitude sur les examens, les procédures de visa, l’isolement des amis et des pairs, ainsi que la perte d’êtres chers dans certains cas, la fatigue mentale et le traumatisme de cette pandémie ont laissé une marque indélébile dans leurs jeunes esprits. De nombreux étudiants sans problèmes de santé mentale préexistants ont également développé une anxiété et une dépression sévères.

La fatigue de la pandémie

Il est de notoriété publique qu’une longue durée d’écran ininterrompue peut non seulement affecter votre vision, mais également provoquer des maux de tête. Cependant, alors que les écoles et les collèges se déplaçaient en ligne, le fait que les étudiants aient désespérément besoin d’activités physiques était à peine pris en compte dans le nouveau format d’éducation.

* Prasad, un lycéen vivant à Chennai, a déclaré à News18.com : « Je suis assis au même endroit plus de huit heures par jour avec à peine aucun mouvement. Par conséquent, la nuit, je ne suis pas seulement stressé mais aussi extrêmement fatigué. Je m’écrase généralement dans mon lit avec un mal de tête ou des douleurs oculaires, sans avoir le temps pour des activités récréatives.

Dans une enquête menée plus tôt cette année, intitulée « Prendre soin des enfants pendant qu’ils apprennent à la maison », il a été constaté que 22% des étudiants suivaient des cours en ligne depuis leur lit. L’étude a examiné les modèles de comportement d’enseignement à domicile de trois cent cinquante écoliers indiens âgés de 3 à 15 ans. Avec de telles tendances, il n’est pas surprenant que les étudiants montrent une baisse significative de leur niveau d’énergie.

Niharika *, une élève de 12e année dans une école de Coimbatore, a déclaré à News18.com: «Pendant le verrouillage, je me suis progressivement retrouvé plus lent, très léthargique et j’ai été incapable de penser clairement. Je me réveille sans énergie tous les jours et cela me terrifie car je suis généralement une personne très énergique. Le Dr Chhaya Vaja, médecin généraliste à Apollo Spectra, à Mumbai, a souligné que ce qui aggrave les études en ligne à domicile, c’est le grignotage constant de malbouffe pendant les cours.

«Cela conduit à l’obésité dans de nombreux cas et est évidemment préjudiciable à la santé. De plus, ils ne sortent pas de chez eux et ne font donc pas d’exercice. Le reste du temps, ils sont occupés avec leur téléphone. Tout cela donne lieu à des problèmes cardiaques chez les jeunes. Donc, avec le type de modèle en ligne, nous avons à ce stade rendu les jeunes enfants plus sujets aux maladies cardiaques. »

Le médecin a suggéré que les écoles réfléchissent à des moyens de compléter les activités physiques parascolaires, en particulier les sports. Cependant, les autorités scolaires ne peuvent pas tout faire, principalement parce que les enfants sont à la maison de nos jours, il est donc important que les parents surveillent plus attentivement leur alimentation – remplacez la malbouffe par des salades et des noix, poussez-les à se promener sur les terrasses, ou faire une sorte de yoga ou un autre exercice.

Relations et amitiés tendues

La pandémie de COVID-19 s’est également avérée être le test décisif le plus difficile pour les jeunes cœurs. Cela a affecté les amitiés et les romances, mis en pause les vies amoureuses et poussé les jeunes adultes à se sentir à l’aise avec la solitude et à renouer avec leur famille.

Minal Lal, étudiante à l’Université de Delhi, a connu une rupture au début du verrouillage en 2020. Mais elle raconte qu’avoir sa famille autour de lui semblait être une aubaine lorsqu’elle faisait face à la fin de sa relation.

« Le temps passé à la maison m’a aidé à mieux vivre la rupture. Cela aurait été beaucoup plus difficile si je n’avais pas été à la maison », a déclaré Lal. Elle a expliqué qu’avec la « pause bien nécessaire » de la socialisation, elle a acquis une certaine perspective, ce qui l’a aidée à raviver des amitiés tendues.

Aditya Raj Singh Chauhan, étudiant au HIMT College de Chennai, a déclaré que l’année dernière lui avait montré la véritable importance de la famille. « Ma relation avec ma famille s’est améliorée au fur et à mesure que je passais plus de temps avec eux », a déclaré Chauhan. Sans rencontres physiques, Chauhan a trouvé du réconfort auprès de son nouveau groupe d’amis en ligne et essaie de tirer le meilleur parti de la situation.

Les choses, cependant, n’ont pas été bonnes pour plusieurs étudiants.

Vardhan*, un jeune Indien étudiant actuellement à Singapour, déplore sa relation tendue avec sa petite amie. Selon lui, avec le soutien de sa petite amie, Vardhan a traversé les dures vagues du virus au cours de ses premiers mois indemne.

«J’ai étudié très dur, j’ai assisté à mes cours et à mes frais de scolarité en ligne et je me suis entraîné tous les jours pour rester en forme. Je n’aurais pas pu le faire sans le soutien de ma petite amie. Elle m’a gardé motivé », a-t-il déclaré.

Cependant, ce confort n’a duré que quelques mois pendant le confinement, après quoi ils ont été déchirés car ils ne pouvaient pas se voir. «Nous avons rompu et rafistolé plusieurs fois. Nous nous battions régulièrement car nous sentions tous les deux que l’autre n’était pas assez engagé. En conséquence, nous ne nous sommes pas rencontrés depuis dix mois ou ne nous sommes pas parlé correctement depuis plus de huit mois », a déclaré Vardhan.

Amira Dhawan, étudiante au Symbiosis Law College, s’est plainte que les frictions entre elle et ses parents augmentaient à mesure que le fossé des générations cédait la place à une mauvaise communication. Cela n’aidait pas non plus qu’elle soit sous leur scanner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et les tatillons entraînaient souvent du ressentiment et des disputes. Dans de telles circonstances, Dhawan s’est retrouvée isolée, car, sans ses amis, elle ne savait pas vers qui se tourner.

Aanya Wig, étudiante au Lady Shri Ram College de Delhi, a raconté comment certains de ses amis sont devenus plus distants parce que tout le monde n’a pas de bonnes connexions Internet dans leur ville natale. «Il n’y avait pas de contact humain et d’interaction. Je suis devenu plus isolé à cause du virus », a déclaré Wig.

Problèmes de santé mentale

Aishwarya Kunwar, étudiante à l’Indraprastha College for Women, a senti qu’une barrière s’était levée dans son esprit pendant la pandémie. « Il a été difficile pour moi d’interagir avec d’autres personnes pendant cette période. J’ai l’impression d’avoir eu une bulle autour de moi et je suis incapable d’en sortir, peu importe à quel point j’essaie », a-t-elle déclaré.

Priyanka Kapoor, psychologue clinicienne à l’hôpital BLK, a expliqué à News18.com que notre long isolement pendant la pandémie avait profondément affecté notre santé mentale. « Les humains sont des animaux sociaux. Nous devons interagir avec les gens, avoir besoin d’environnements et de stimuli différents. Et si vous ne comprenez pas ces trois aspects, le stress est inévitable. Le stress peut se manifester de différentes manières ; certains pourraient se replier dans une coquille tandis que d’autres peuvent se rebeller contre toutes les normes COVID existantes ou leur environnement domestique. »

La dépendance accrue aux médias sociaux et l’immersion constante dans l’actualité ont également provoqué un changement néfaste dans la perspective de certains jeunes adultes, qui sont aux prises avec la différence entre les informations authentiques et les fausses informations.

Agastya*, un élève de classe 12 de Coimbatore, a déclaré à News18.com qu’il avait commencé à se sentir «déprimé, anxieux et légèrement paranoïaque» après avoir consommé de nombreux articles de presse sur les réseaux sociaux. « Je suis tous les types de pages et de comptes ; politique, complotiste et d’actualité. J’ai rapidement commencé à consommer beaucoup de théories du complot et j’ai lentement commencé à perdre mon sens de la réalité. La surcharge d’informations variées m’a fait me demander si quelque chose était réel, si le coronavirus était une chose, si les masques fonctionnent, si les vaccins sont sûrs, etc. Toutes ces choses m’ont rendu très anxieux et paranoïaque », se souvient-il.

Kapoor a souligné que la surcharge sensorielle due à une consommation excessive de médias sociaux peut entraîner de la fatigue et de la fatigue, mais aussi provoquer de la paranoïa. «Lorsque nous prenons une énorme quantité d’informations, cela commence à créer de l’anxiété car cela augmente l’appréhension et démarre un cercle vicieux. On a du mal à s’en sortir, et au final, on devient plus anxieux », a-t-elle ajouté.

Apprendre à apprendre en ligne

Alors que les établissements d’enseignement indiens se sont mis en ligne en raison de la pandémie, les défis techniques évidents et les méthodes d’enseignement pédantes en ont fait une expérience très lourde pour la plupart. Aanya Wig, qui étudie au Lady Shri Ram College, a déclaré à News18.com : « L’éducation en ligne est impassible et impersonnelle. Les conférences sont comme des monologues. J’étudie l’histoire, ce qui nécessite une interaction non seulement avec les enseignants mais aussi avec les pairs. Cependant, cela n’a pas été possible dans la même mesure qu’avant avec les cours en ligne.

« Il existe une fracture numérique extrême, et cela désavantage automatiquement ceux des villages et des villes de l’intérieur », a-t-elle ajouté. Wig a souligné que malgré la réduction des programmes dans différentes universités, la saison des examens était aussi stressante qu’avant, avec des coupures de courant et des pannes de connexion Internet provoquant de l’anxiété.

Aishwarya Kunwar, étudiante à l’Indraprastha College for Women, a déclaré à News18.com: « Lors de mon premier examen, j’ai eu une crise de panique car j’étais très en retard dans le téléchargement de mes feuilles de réponses. » Elle a également déclaré que la préparation aux examens à livre ouvert (OBE) était assez différente. « Je me suis demandé si j’apprenais quelque chose ou non », a déclaré Kunwar. Elle a souligné que l’apprentissage en ligne ne vous donne pas toujours une clarté sur vos sujets et peut affaiblir votre compréhension de base.

Récemment, les conseils CBSE et ICSE ont annulé les examens des classes 10e et 12e. Cela n’a pas mis fin à l’anxiété de beaucoup, car ils seraient désormais testés sur les évaluations de l’année dernière et les examens internes dans lesquels ils n’avaient pas bien réussi. Il y a beaucoup de confusion quant à savoir s’ils seront en mesure de donner des conseils en personne si les choses s’améliorent.

Éducation internationale en pause

Alors que les cas augmentaient au cours de la deuxième vague, de nombreux pays ont interdit les vols indiens, ce qui a par conséquent affecté négativement l’éducation de plusieurs étudiants indiens. Zaman Rana, un étudiant de l’Université Anglia Ruskin (Royaume-Uni), a déclaré à News18.com qu’attendre la levée de l’interdiction de voyager avait été une expérience stressante au cours des derniers mois. « Il est obligatoire d’être complètement vacciné avant de reprendre l’université, ce qui est un problème car beaucoup d’entre nous n’ont reçu que leurs premiers vaccins. »

Manya Bhatia, qui a été admise au Trinity College de Dublin, a déclaré qu’elle avait connu des retards dans l’obtention de son visa en raison de la fermeture de l’ambassade. De plus, elle a expliqué qu’il y a le stress supplémentaire d’obtenir une couverture d’assurance maladie pour COVID-19.

Bhatia a trop de questions sur l’avenir de ses études : pourra-t-elle aller à l’université ou étudier à distance ? Combien coûte la mise en quarantaine dans un hôtel, qui est une condition préalable pour les voyageurs internationaux ? Cependant, plus important encore, elle se demande si faire son master est une bonne idée en ce moment ?

Salonee Gupta, plus fraîche à l’Université Carnegie Mellon, a déclaré que le processus de s’installer dans un nouveau pays sans l’aide de sa famille (qui ne peut pas l’accompagner en raison de la situation COVID) est une perspective intimidante. Cependant, ce qui a fait des ravages sur sa santé mentale, ce n’est pas d’y aller seule mais de voir ses proches faire face à COVID-19 alors qu’elle se prépare à partir pour son université.

*Peu de noms ont été modifiés pour protéger l’identité des individus. Ils sont tous mineurs.

