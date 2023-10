Les étudiants genevois participent à une variété d’ateliers pour s’amuser et construire des relations plus solides – Shaw Local

GENÈVE – Les ateliers du lycée de Genève se sont alignés comme une folle journée au parc vendredi.

Il y avait du karaoké et du yoga, de la préparation de biscuits et du tricot – et du bingo.

Le bingo s’est avéré être la session la plus folle et la plus bruyante, avec plus de 50 enfants entassés dans une seule pièce.

Clemons, le chasseur de première année, a remporté la première combinaison et la salle s’est élevée dans un rugissement à faire claquer les dents.

« C’était très excitant », a déclaré Clemons en souriant. «J’étais ravi.»

Son prix – des bonbons au goût Airheads White Mystery.

Un instant plus tard, de nouveaux cris retentirent alors qu’un autre étudiant remportait un bingo.

Le professeur d’études sociales Lucas Rojas, qui aidait dans la salle de bingo, a déclaré que l’intérêt et l’enthousiasme des étudiants étaient une surprise.

« Cinquante personnes pour le bingo ? Je ne m’attendais pas vraiment à cela », a déclaré Rojas alors que la prochaine série de cris montait. « Il y en a plus de 50 ici. Et ils sont tous très impliqués, ce qui est très impressionnant.

Les élèves du lycée de Genève participent à une partie de bingo tapageuse dans le cadre du programme Vikings WIN de l’école – qui signifie What I Need – le 29 septembre 2023. (Sandy Bressner)

La liste des ateliers Vikings WIN – qui signifie What I Need – au lycée de Genève s’élève à 49.

« Ils sont partout dans le bâtiment et font des choses différentes », a déclaré Susan Schrader, doyenne du lycée. « Ils font une pause dans leurs activités académiques pour faire quelque chose de nouveau. »

Les étudiants pouvaient choisir parmi n’importe quel atelier auquel participer au cours des deux dernières heures d’école. Certains choix se faisaient hors campus, comme aller dans des écoles primaires pour lire aux élèves plus jeunes.

L’année dernière, les travailleurs sociaux de l’école Jackie Weber et Kelly Hesselbaum – qui est également coordonnatrice de la prévention – se sont rendus avec un groupe de sept étudiants au forum Youth Voices du comté de Kane sur la santé mentale.

« Nous avons appris ce que Dundee Crown a fait au cours des six dernières années », a déclaré Hesselbaum. « Arrêtez les études pendant une journée et concentrez-vous sur l’établissement de relations et la modélisation de pratiques saines de soins personnels. C’est une journée pour s’amuser avec les enfants, qu’ils soient adolescents. … Plus ils auront de liens et de relations avec les enseignants et entre eux, mieux ils s’en sortiront.

De l’autre côté du hall, un enthousiasme différent régnait dans la salle des arts culinaires, où 20 étudiants – répartis en cinq groupes de quatre – coordonnaient la préparation de biscuits à la citrouille et aux pépites de chocolat.

L’enseignante Lori Rosenberger a demandé à chaque groupe d’envoyer un représentant à la table des ingrédients et les a regardés ramasser tous leurs articles : farine, sucre, sel, vanille, beurre, purée de citrouille, œufs, levain et pépites de chocolat.

Un groupe comprenait les jumeaux seniors Aiden et Hannah Dillenburg.

« J’ai choisi le groupe de pâtisserie parce que je pensais que ce serait le plus amusant », a déclaré Aiden. « Et la plupart de mes amis se sont inscrits. »

Hannah a fait écho à ce sentiment, affirmant que beaucoup de ses amis étaient également présents.

« Et j’aime juste préparer et manger des biscuits », a déclaré Hannah.

Stephanie Edeh, également senior, a déclaré : « J’ai pris des cours de pâtisserie en deuxième année et j’ai pensé que ce serait amusant à faire. »

Les seniors Aashika Jain, Eve Hanoon, Isabella DiNovo et Rishika Goyal ont toutes fait écho au même sentiment : la plupart de leurs amis étaient là et préparer des biscuits est une chose amusante à faire ensemble.

Dans un autre atelier, environ 30 étudiants apprenaient à fabriquer un dessous de verre en époxy.

Le senior Nathan Beck a expliqué qu’ils en étaient à l’étape de remuer un liquide clair dans une tasse, mais qu’ils finiraient par ajouter des pigments et des paillettes.

« Ensuite, nous mettrons cela dans le formulaire et cela agira comme une colle. Quand cela sera fait, nous le laisserons reposer. Et quand il durcira, il deviendra dur, mais flexible », a déclaré Beck. « Ça aura l’air cool. »

Dans la salle de tricot – qui était beaucoup plus calme – trois étudiants ont utilisé du fil sur des aiguilles en bois – ironiquement, également pour fabriquer un dessous de verre – dans le cadre d’un petit projet pour la première fois.

Sue Nagle, professeure d’études sociales, et Rachel Allbee, conseillère, ont accompagné Elly Lassiter, Max Hickey et Angelina Turner dans leurs projets.

« En purling, tu vas descendre, en tricot, tu vas monter », dit Nagel à Lassiter qui avait un peu de mal à faire passer le fil autour des aiguilles.