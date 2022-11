Les étudiants étrangers seraient interdits de séjour au Royaume-Uni à moins d’étudier dans les meilleures universités

Il a cependant fourni une déclaration de la ministre de l’Intérieur Suella Braverman, qui a déclaré qu’il était “compréhensible” qu’un nombre record de personnes se soient rendues au Royaume-Uni à la lumière de la guerre en Ukraine, de l’évacuation en Afghanistan et de la répression des droits à Hong Kong, mais que le public britannique “s’attend à juste titre” à ce que la migration diminue avec le temps.

Ce l’objectif a été atteint au cours de l’année universitaire 2020/21, lorsque plus de 605 000 étudiants non britanniques se sont inscrits dans l’enseignement supérieur, selon l’Agence des statistiques de l’enseignement supérieur.

Environ 1,1 million de personnes sont arrivées au Royaume-Uni au cours de l’année jusqu’en juin, avec environ 560 000 émigrants au cours de la même période, laissant une migration nette à un record de 504 000 personnes selon l’Office for National Statistics jeudi.

LONDRES — Étudiants étrangers souhaitant étudier en Grande-Bretagne peuvent être refusés à moins qu’ils n’aient obtenu une place dans une “université de premier plan”, selon un rapport du journal The Times.

“Ce niveau de migration a exercé une pression sur l’hébergement et l’offre de logements, la santé, l’éducation et d’autres services publics. Nous devons nous assurer que nous avons une approche durable, équilibrée et contrôlée, c’est pourquoi nous continuons à revoir nos politiques d’immigration”, a déclaré Braverman. dans la déclaration.

“Ma priorité reste la lutte contre l’augmentation des passages dangereux et illégaux et l’arrêt des abus de notre système. Il est vital de restaurer la confiance du public et de reprendre le contrôle de nos frontières”, a-t-elle écrit.

Le gouvernement conservateur a lancé une série d’initiatives après s’être engagé à réduire la migration nette vers le Royaume-Uni dans son manifeste de 2019, notamment ses plans controversés d’expulsion des migrants vers le Rwanda et ses accords avec la France pour cibler les traversées en petits bateaux.