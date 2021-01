Non content d’exiger que les ennemis politiques soient radiés et bannis du campus, les étudiants de l’Université de Harvard demandent que les diplômes du sénateur Ted Cruz et d’autres qui ont contesté les résultats des élections de 2020 soient révoqués.

Une pétition a commencé à circuler pour exiger que l’université annule les diplômes de diplômés tels que Cruz (R-Texas), le représentant américain Dan Crenshaw (R-Texas) et l’attachée de presse de la Maison Blanche Kayleigh McEnany. Les pétitionnaires ont fait valoir qu’en soutenant les allégations du président Donald Trump selon lesquelles la victoire électorale du démocrate Joe Biden était frauduleuse, les diplômés de Harvard ont contribué à créer un «Soulèvement de la suprématie blanche» au Capitole américain.

Cruz, diplômé de la Harvard Law School en 1997, a dirigé un effort au Sénat pour forcer une enquête sur une fraude présumée lors des élections de 2020. Cruz et Crenshaw ont tous deux exigé la fin des violences lors de l’émeute du 6 janvier au Capitole. Alors que Crenshaw soutenait un mémoire d’amicus demandant à la Cour suprême des États-Unis d’entendre un procès visant à annuler la victoire de Biden, il a également félicité le président élu après le vote du collège électoral le 14 décembre – et a fustigé Trump et d’autres membres du GOP pour avoir incité les manifestants à croire que le Congrès pourrait renverser le résultat des élections.

En tant qu’attaché de presse de la Maison Blanche, McEnany a parlé au nom de Trump en alléguant que la victoire de Biden était motivée par des centaines de milliers de votes frauduleux dans des États swing.

«Harvard valorise la démocratie, l’égalité et l’état de droit», ont dit les pétitionnaires. « Les valorise-t-il suffisamment pour tenir ses propres anciens élèves responsables de l’attaque la plus flagrante contre ces principes dans l’histoire récente? » Le groupe a attribué à plusieurs reprises la manifestation contre la fraude électorale à la couleur de la peau,demander, «L’Université de Harvard est-elle prête à prendre position pour la démocratie représentative et contre la violence suprémacie blanche? »

La campagne pour révoquer les diplômes fait suite à une pétition plus tôt ce mois-ci – dirigée par des étudiants et anciens élèves de Yale et Harvard – demandant que l’ancien élève de Cruz et Yale, Josh Hawley (R-Missouri), soit exclu de la pratique du droit en raison de ses défis électoraux. L’avocate des droits civils, Valarie Kaur, a déclaré qu’elle soutenait la pétition, alors même que Biden appelait à l’unification du pays politiquement polarisé, car il peut y avoir «Pas de guérison sans responsabilité.»

Pas de guérison sans responsabilité. Notre pétition de Yale / Harvard alun appelant à la radiation de Hawley & Cruz pour avoir «dirigé les efforts visant à saper la transition pacifique du pouvoir après des élections libres et équitables" & attaquer les fondements de la démocratie: https://t.co/X8iwn68o3D – Valarie Kaur (@valariekaur) 12 janvier 2021

Par ailleurs, le professeur Ryan Enos de Harvard a appelé le président de l’université, Lawrence Bacow, à bloquer ceux qui «Encourager le renversement violent de notre propre gouvernement» d’être affilié à l’école. Les étudiants ont également exigé que les parias politiques soient bannis des allocutions à Harvard et de la fonction de boursiers du Harvard Institute of Politics. L’université a renvoyé la représentante américaine Elise Stefanik (R-New York), qui soutenait les allégations de fraude électorale, de l’Institut de politique.

Les derniers pétitionnaires ont reconnu ces mouvements mais en ont exigé davantage. Interdire simplement quelqu’un du campus « Leur accorde toujours les avantages de leur diplôme de Harvard partout en dehors de Cambridge. »

Les partisans de la pétition ont souligné un précédent pour leurs demandes – la révocation par Harvard en 2010 du diplôme présumé d’espion russe Andrey Berzukov. Cet argument équivaut à faire des allégations de fraude électorale à l’obtention d’un diplôme sous une fausse identité et à agir en tant qu’agent non enregistré d’un gouvernement étranger.

Les pétitionnaires ont déclaré que leurs revendications n’étaient pas partisanes car «L’acceptabilité de la violence en politique ne devrait pas faire l’objet d’un débat à Harvard.» Il n’y a pas eu de telles pétitions à Harvard au sujet des diplômés qui ont peut-être joué un rôle dans l’incitation ou la mise en œuvre de la violence politique observée dans les émeutes Black Lives Matter et Antifa à travers les États-Unis l’été dernier. Au contraire, l’université et ses étudiants et anciens ont adhéré au mouvement BLM.

Bien que les pétitionnaires soutiennent que «Un diplôme de Harvard est un privilège, pas un droit» Jeffrey Flier, ancien doyen de la Harvard Medical School, a déclaré que ce n’était ni un privilège ni un droit. « C’est un fait, » il a dit. «Beaucoup de mépris mérité pour Cruz et al, mais la pétition pour révoquer leurs diplômes est absurde et puérile et devrait être embarrassante pour les signataires quand ils grandiront.

Un diplôme de Harvard n’est ni un privilège ni un droit. C’est un fait. Beaucoup de mépris mérité pour Cruz et al, mais la pétition pour révoquer leurs diplômes est absurde et puérile, et devrait être embarrassante pour les signataires quand ils grandissent. https://t.co/9qLJGmtFss – Jeffrey Flier (@jflier) 15 janvier 2021

D’autres observateurs se sont déclarés alarmés par le fait que la pétition ait été signée non seulement par de jeunes étudiants, mais aussi par des professionnels en milieu de carrière. «Les purges sans personne en Occident se poursuivront jusqu’à ce que tous plient le genou», un commentateur a dit. «À votre avis, cela doit s’accompagner d’une bonne dose de dissonance cognitive.»

Les purges sans identité en Occident se poursuivront jusqu’à ce que tous plient le genou. À votre avis, cela doit nécessairement s’accompagner d’une aide considérable de dissonance cognitive. – HUNTSMAN 🇺🇸 (@man_integrated) 15 janvier 2021

