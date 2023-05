Les étudiants espagnols du comté de Putnam entendent la conférencière invitée Maria Balestri – Shaw Local

Le 26 avril, les élèves d’espagnol IV du lycée du comté de Putnam ont entendu la conférencière invitée Maria Balestri parler de l’histoire de sa vie d’enfant de Peter Pan.

En 1962, les parents de Balestri l’ont envoyée avec sa sœur, âgée de 14 et 16 ans, aux États-Unis depuis Cuba. À cette époque, de nombreux parents cubains qui craignaient l’endoctrinement et le gouvernement cubain envoyaient leurs enfants aux États-Unis.

De décembre 1960 à octobre 1962, plus de 14 000 jeunes cubains sont arrivés aux États-Unis. Il s’agissait du plus grand exode enregistré de mineurs non accompagnés dans l’hémisphère occidental, plus tard intitulé Opération Peter Pan.

Balestri et sa sœur sont arrivées en Floride et sont restées à la base aérienne de Homestead en attendant d’être placées en famille d’accueil. De peur d’être séparée de sa sœur, un oncle les a accueillis à Minneapolis.

Quelques mois plus tard, ils sont adoptés par une famille d’accueil. Trois ans plus tard, en mai 1965, Balestri et sa sœur ont retrouvé leurs parents lorsqu’ils sont arrivés avec un visa humanitaire aux États-Unis.

Balestri s’est ensuite inscrite au St. Benedictine College for Women et a rencontré son futur mari à l’Université St. John’s. Balestri et son mari ont déménagé dans la vallée de l’Illinois et ont élevé leurs trois enfants.

Balestri a enseigné l’espagnol au lycée La Salle-Pérou Township pendant 20 ans avant de prendre sa retraite après avoir enseigné au Dimmick Community Consolidated School District pendant six ans.