Les étudiants en sciences infirmières du Québec crient au scandale après que plus de la moitié échouent à l’examen d’obtention du permis

Thérèse Rizk était considérée comme l’une des meilleures étudiantes en sciences infirmières de son école de Montréal et elle avait hâte de travailler dans le système de santé provincial, qui manque cruellement de personnel.

Tout ce qu’elle avait à faire était de réussir son examen de licence, qu’elle a passé fin septembre.

Avec 13 ans d’expérience en tant que sage-femme agréée et trois autres en tant qu’infirmière scolaire au Liban, Rizk avait toutes les raisons d’être confiante.

“J’ai très haut [grades] … J’ai travaillé dur”, a-t-elle déclaré.

Imaginez donc sa surprise – et sa déception écrasante – lorsqu’elle a échoué. Et Rizk n’était pas seul.

Selon l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec (l’OIIQ), 54,6 % des étudiantes ont échoué à l’examen d’obtention du permis écrit à la fin septembre. Pour ceux qui ont passé le test pour la première fois, le taux d’échec était de 48,6 %, le taux le plus bas enregistré en quatre ans.

Depuis 2018, le taux de réussite des primo-testeurs est passé de 71 à 96 %.

“L’examen n’était pas ce que nous étudions à l’école”, a déclaré Rizk, qui a suivi un programme d’intégration professionnelle de 10 mois au CÉGEP du Vieux-Montréal – spécialement conçu pour les personnes qui détenaient des diplômes d’infirmière de l’extérieur du Québec.

“Cela n’a aucun sens … c’était ridicule”, a-t-elle déclaré.

L’examen ne reflète pas la réalité des études, selon un enseignant

Joseph Oujeil enseigne les sciences infirmières au CÉGEP du Vieux Montréal et au CÉGEP André-Laurendeau. Il a dit que Rizk était son meilleur élève.

“Ce fut une surprise pour moi et beaucoup de mes étudiants, et je parle d’étudiants brillants avec de très bonnes notes”, a déclaré Oujeil.

Marie-Soleil Robinson, une autre étudiante qui a échoué à l’examen en septembre, a déclaré que seulement sept de ses 30 camarades de classe avaient réussi.

Oujeil a déclaré que ce taux d’échec n’est pas une situation normale et qu’il survient à un moment terrible alors que le Québec fait face à une pénurie d’infirmières.

“Je pense que les résultats moyens doivent être examinés”, a déclaré Oujeil.

Les résultats de l’examen arrivent à un moment où les salles d’urgence et d’autres services hospitaliers de la province ont été contraints de fermer ou de limiter les heures d’ouverture en raison de la pénurie d’infirmières. (Images Shutterstock/Alliance)

Il a dit que les étudiants lui ont dit que l’examen “ne reflète pas la réalité réelle de ce que nous leur enseignons à l’école ou pendant leurs études et il ne reflète pas non plus ce qu’ils ont vu dans leur formation clinique”.

Rizk veut voir les notes révisées. Sinon, elle sera de retour à la table d’examen en mars après encore plus d’argent et des mois passés à étudier.

“Ce n’est pas juste”, a-t-elle dit.

La pandémie à blâmer, dit l’OIIQ

Une porte-parole de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, Chantal Lemay, a déclaré que l’examen était pratiquement le même depuis des années.

Ce qui a changé, a-t-elle ajouté, c’est l’environnement dans lequel les élèves apprennent.

« Nous pensons que la pandémie a quelque chose à voir avec la capacité des étudiants à consolider ce qu’ils avaient appris pendant leur formation », a déclaré Lemay.

Chantal Lemay, porte-parole de l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec, affirme que l’examen est pratiquement le même depuis des années, mais que la pandémie pourrait avoir eu un effet sur les résultats cette année. (Radio Canada)

Même si le gouvernement du Québec peine à combler des lacunes toujours plus grandes en personnel infirmier à l’échelle de la province, Mme Lemay a affirmé que l’OIIQ n’allait pas abaisser ses normes.

“Notre mandat est de protéger le public et pour ce faire, nous avons cet examen”, a déclaré Lemay.

Le gouvernement du Québec a eu du mal à recruter des infirmières tout au long de la pandémie alors que le personnel surchargé a démissionné en masse.

Des dizaines de milliers de personnes sont passées au secteur privé, ont quitté la province ou ont complètement abandonné la profession.

Les salles d’urgence et d’autres services hospitaliers de la province ont été contraints de fermer ou de limiter leurs heures d’ouverture en raison de la pénurie d’infirmières . Et obliger les infirmières à faire de longues heures supplémentaires chaque semaine pour combler la pénurie n’a fait que conduit à plus d’épuisement professionnel .

28 000 nouvelles infirmières recherchées au Québec d’ici 5 ans

L’an dernier, Québec a lancé une mission de recrutement historique à l’étranger pour recruter 4 000 infirmières et travailleuses sociales.

Mais la situation est restée désastreuse au début de 2022, obligeant le premier ministre François Legault à demander aux employés du gouvernement de se porter volontaires pour travailler dans les hôpitaux pour compenser les pertes.

En plus d’offrir des programmes incitatifs pour attirer les employés du secteur privé vers le système public, le Québec a annoncé en février une Investissement de 65 millions de dollars recruter et former environ 1 000 infirmières des pays francophones pour travailler dans sept régions de la province où la pénurie d’infirmières est la plus aiguë.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a également réservé 750 millions de dollars sur cinq ans pour former et embaucher quelques milliers d’adjoints administratifs afin d’alléger le fardeau des infirmières.

Quoi qu’il en soit, une étude gouvernementale sur les soins de santé en avril dernier a révélé que la diplomation, l’immigration et d’autres mesures ne répondront pas aux besoins de la province.

L’étude a révélé que 28 000 nouvelles embauches seront nécessaires au cours des cinq prochaines années.