Les étudiants en marketing de la Knauss School of Business s’associent au Fashion Valley Mall pour un défilé de mode dirigé par des étudiants

Un cours avancé de marketing au sein de la Knauss School of Business s’est associé jeudi au Fashion Valley Mall pour produire un défilé de mode dirigé par des étudiants au profit d’une œuvre caritative. Le défilé de mode au Paseo de Colachis West mettait en vedette des étudiants-modèles talentueux vêtus de tenues stylisées par leurs pairs et généreusement contribuées par Fashion Valley Mall.

« Il est vraiment important d’avoir un apprentissage basé sur des projets pour donner à nos étudiants une expérience du monde réel afin qu’ils soient préparés pour leurs stages et pour leur emploi après l’obtention de leur diplôme », a déclaré Justine Rapp Farrell, PhD, directrice du département de marketing à la Knauss School of Business. .

Cet événement entièrement dirigé par les étudiants a offert une opportunité unique aux étudiants d’acquérir une exposition pratique à la planification et à la promotion d’événements, tout en enrichissant leur parcours académique avec des expériences du monde réel. Les initiatives des étudiants s’étendaient du marketing sur les réseaux sociaux, de la gestion d’événements, de l’image de marque et de la gestion des relations avec les partenaires industriels.

« Chaque personne de ce cours, qu’elle soit intéressée par les médias sociaux, l’image de marque ou les relations publiques, nous repartons tous avec une expérience dans toutes ces disciplines que nous pourrons appliquer à notre carrière professionnelle à l’avenir », a déclaré l’étudiant en marketing. Mahlia Florès.

Les étudiants en marketing ont jugé important d’ajouter un aspect caritatif à cet événement afin de donner retour à la communauté. « Nous avons décidé de reverser tous les bénéfices au Maui Strong Fund pour cet événement, car il s’aligne directement sur les valeurs et les visions articulées par Care for our Common Home de notre université », a ajouté Flores. L’événement a permis de récolter 1 000 $ qui seront reversés au Maui Strong Fund, qui fournit des ressources financières pour soutenir les besoins de rétablissement immédiats et à long terme des personnes et des lieux touchés par les incendies de forêt dévastateurs de Maui.

« L’une des missions de la Knauss School of Business est de faire des affaires pour le bien et ce que cela signifie vraiment pour moi, c’est bien plus que de simples profits et bien plus que de simples résultats financiers. Il est important d’enseigner à nos étudiants que vous pouvez redonner à la communauté, soutenir les petites entreprises ou les organisations à but non lucratif et réellement améliorer la société tout en effectuant un travail de marketing critique et stratégique », a déclaré Rapp Farrell.