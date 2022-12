Les étudiants en informatique font face à un marché du travail de grande technologie en baisse

Depuis qu’elle était en 10e année à Seattle, Annalice Ni voulait développer des logiciels pour une entreprise technologique de premier plan comme Google. Elle s’est donc donné beaucoup de mal pour répondre aux critères de stage et aux autres critères de curriculum vitae qui font des étudiants des candidats attrayants pour les plus grandes entreprises de technologie. Au lycée, Mme Ni a suivi des cours d’informatique, a fait un stage chez Microsoft et s’est portée volontaire comme professeur de codage pour les jeunes élèves. Elle est diplômée en informatique à l’Université de Washington, gagnant des stages convoités en génie logiciel chez Facebook. Après avoir obtenu son diplôme universitaire cette année, elle a déménagé dans la Silicon Valley pour commencer son travail de rêve en tant qu’ingénieur logiciel chez Meta, la société mère de Facebook. Puis le mois dernier, Meta a licencié plus de 11 000 employés, dont Mme Ni. « Je me suis sentie très frustrée et déçue et peut-être un peu effrayée parce que tout d’un coup, je ne savais plus quoi faire », a déclaré Mme Ni, 22 ans, à propos de son revers de carrière inattendu. “Je n’aurais pas pu faire grand-chose, surtout à l’université, plus que je ne l’ai déjà fait, mieux que je ne l’ai déjà fait.”

Au cours de la dernière décennie, la perspective de salaires de départ à six chiffres, d’avantages comme la nourriture gratuite et la possibilité de travailler sur des applications utilisées par des milliards de personnes ont conduit les jeunes à se précipiter vers l’informatique – l’étude de la programmation informatique et des processus comme les algorithmes – sur les campus universitaires. à travers les États-Unis. Le nombre d’étudiants de premier cycle se spécialisant dans le sujet a plus que triplé de 2011 à 2021, pour atteindre près de 136 000 étudiants, selon la Computing Research Association, qui suit les diplômes en informatique dans environ 200 universités.

Image Mme Ni passe ses journées à passer des entretiens d’embauche et à perfectionner ses compétences. Le crédit… Jason Henry pour le New York Times