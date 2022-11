Les étudiants « effraient la faim » à Lake Country – Kelowna Capital News

“Le frigo communautaire était vide à notre arrivée et débordant à notre départ”

Les élèves de 5e année de Peter Greer Elementary ont recueilli des dons pour le réfrigérateur communautaire de Lake Country avec leur deuxième collecte de nourriture annuelle Scare Away Hunger (soumis)

Les élèves de 5e année de Peter Greer Elementary font une différence dans la communauté avec la deuxième collecte de nourriture annuelle Scare Away Hunger.

La campagne a soutenu le réfrigérateur communautaire de Lake Country et a ainsi aidé à nourrir la communauté.

Pendant quatre jours avant l’Halloween, les élèves ont collecté de la nourriture et des objets personnels pour le réfrigérateur et le garde-manger.

Les élèves de 5e année Rebekah Vader et Sophia Becker ont écrit une déclaration pour remercier ceux qui ont fait un don.

“Notre communauté était si gentille et nous avons pu obtenir des tonnes de dons. Le frigo communautaire était vide à notre arrivée et débordant à notre départ. Nous avons même mis des dons à l’intérieur de l’église à côté du réfrigérateur afin que le garde-manger puisse être réapprovisionné en cas de besoin. Cela nous a fait du bien d’aider notre communauté et nous a inspiré à réfléchir à d’autres façons de répandre la gentillesse. »

Le réfrigérateur communautaire se trouve à la Winfield United Church. Les utilisateurs de réfrigérateurs sont priés de ne prendre que ce dont ils ont besoin.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

NourritureLake CountryÉtudiants