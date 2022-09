Les étudiants du Kerala College ramènent des vibrations rétro en recréant des scènes des années 1980

Une vidéo créée par des étudiants du Kerala avec des vibrations rétro des années 1980 devient virale sur les réseaux sociaux. L’étudiant appartenant au St Joseph College de Moolamattom, Idukki, a créé une rue fictive appelée «Smrithiyoram» pour remonter le temps et divertir les visiteurs de manière créative. Selon Indian Express, l’idée a été présentée par des étudiants de la maîtrise en travail social de l’établissement et la vidéo a été partagée sur Facebook par un ancien élève du collège. Le clip en question commence à montrer une femme vêtue d’un costume traditionnel du sud de l’Inde alors qu’elle vend ce qui semble être du babeurre pour Rs 5.

L’instant d’après, un vendeur de ballons passe tandis qu’un groupe de jeunes joue aux cartes à l’ombre d’un arbre à l’angle extrême. Les étudiants ont également réussi à créer un hôtel fictif qui a été complété par des récipients rétro comprenant des verres et des assiettes. Pour marquer l’ère rétro des années 1980, une affiche du film à succès Kolilakkam est visible sur les murs. En attendant, on peut voir des étudiants, des couples et des vendeurs de poisson attendre dans la rue le bus.

Les visiteurs vêtus de saris, de lungis et de châles sont repérés dans l’image vidéo alors que la caméra capture un théâtre, à savoir Thankamani Talkies à Kurukanmoola. Notamment, c’est le théâtre où le film à succès Kolilakkam est projeté. Vers la fin, un homme ivre apparaît devant la salle de cinéma en criant après les femmes. L’ajout de personnages, dont un voleur détenu par des policiers, un aperçu d’un astrologue et des femmes qui se battent pour l’eau potable, rend l’œuvre de fiction plus crédible. Jetez un coup d’œil à la création de l’étudiant ci-dessous :

Dès que le clip a fait surface en ligne, il a attiré l’attention massive des internautes. Une section d’Internet a loué la créativité des étudiants, tandis qu’une autre a apprécié l’ambiance rétro capturée dans la vidéo. Selon l’un des commentaires, la vidéo virale a été tournée dans les locaux du collège le 22 septembre.

