Les étudiants du GCSE et du A-level en Angleterre ne seront pas invités à passer des examens cet été, a confirmé le gouvernement.

«La position du gouvernement est que nous ne demanderons pas aux étudiants de passer le GCSE et les A-levels.»

Plus tôt lundi, M. Gove a été interrogé sur BBC Radio 4’s Aujourd’hui programme si les niveaux A et GCSE en Angleterre ont été annulés, et a répondu: « Oui. »