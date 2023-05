Les étudiants du district 86 de Joliet reçoivent des bourses d’études collégiales de 1 000 $ – Shaw Local

Les élèves du district des écoles publiques de Joliet 86 des écoles de la région de Joliet recevront une bourse d’études Hawk Education de 1 000 $ de la région de Joliet pour les encourager à planifier leurs études collégiales à un âge précoce.

Les élèves de la 4e à la 8e année qui ont maintenu une moyenne pondérée cumulative de 3,75 ou plus sur une échelle de 4,0 et qui ont rendu service à leur école ou à leur communauté ont été nommés par leur école pour le prix. Les bourses seront détenues en fiducie jusqu’à ce que les étudiants obtiennent leur diplôme d’études secondaires et s’inscrivent dans un collège, une université ou une école de métiers.

La bourse a été décernée à 43 étudiants cette année, dont les étudiants suivants du district de Joliet 86 :

École primaire TE Culbertson : Joselyn Alcantar, 5e année

Joselyn Alcantar, 5e année École primaire MJ Cunningham : Léo Gonzalez, 4e année

Léo Gonzalez, 4e année Lycée Dirksen : Joanna Swearengen, 8e année

Joanna Swearengen, 8e année Académie Eisenhower : Adelyn Urbanczyk, 5e année

Adelyn Urbanczyk, 5e année École primaire de Farragut : Carly Hill, 5e année

Carly Hill, 5e année École d’éducation individuelle (IE) de Forest Park : Jaylah Hernandez, 4e année

Jaylah Hernandez, 4e année Lycée de Gompers : Fabian Martinez, 7e année

Fabian Martinez, 7e année Hufford Junior High : Andrea Ramirez, 8e année

Andrea Ramirez, 8e année École primaire Thomas Jefferson : Parker Hopkins, 5e année

Parker Hopkins, 5e année École élémentaire Edna Keith : Savanna Jones, 5e année

Savanna Jones, 5e année École primaire AO Marshall : Anthony Gonzalez-Meza, 5e année

Anthony Gonzalez-Meza, 5e année École primaire de Pershing : Maya Tapia, 5e année

Maya Tapia, 5e année École primaire Sator Sanchez : Jimena Jimenez, 5e année

Jimena Jimenez, 5e année École élémentaire Carl Sandburg : Laila Jones, 5e année

Laila Jones, 5e année École primaire Isaac Singleton : Isabelle Salgado, 4e année

Isabelle Salgado, 4e année Taft élémentaire: Aaliyah Hernandez, 4e année

Aaliyah Hernandez, 4e année École primaire Lynne Thigpen : Noah Daniels, 4e année

Noah Daniels, 4e année Académie de Washington : Fernanda Villanueva, 8e année

Fernanda Villanueva, 8e année École primaire Woodland : Naomi Awinongya, 5e année.

Le comité de l’éducation de la chambre de commerce et d’industrie de la région de Joliet a créé le programme de bourses d’études de la région de Joliet en 2014. Les commanditaires du programme de cette année comprenaient Hawk Joliet et la Joliet Grade Schools Foundation for Educational Excellence.