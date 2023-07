Les étudiants du comté de Putnam reçoivent des bourses d’études Stonier 2023-24 – Shaw Local

La Banque Nationale de Granville, en tant que fiduciaire du IF Doug Stonier-Ella Stonier Educational Trust, a annoncé les gagnants des bourses d’études 2023-2024 du trust.

Les récipiendaires de cette année comprennent Erin Brooker, fille de Jim et Sue Brooker, de Granville; Adam et Samuel Currie, fils de Scott et Gretchen Currie, de Granville; Emma Edens, fille d’Eric et Michelle Edens, de McNabb; Sophia Harris, fille de Michael et Esmeralda Harris, de Hennepin; Cassandra Johnson, fille de Brandon et Rebecca Johnson, de Magnolia ; Ashlyn Serrine, fille de Kurt et Korey Serrine, de Hennepin; McKenna Solomon, fille de Paul Solomon de Floride et Shannon Jenkins-Solomon de Hennepin et Isaac Wujek, fils de Daniel et Catherine Wujek, de Granville.

Les récipiendaires sont choisis en fonction de leurs besoins financiers et de leurs capacités académiques. Ils doivent être des résidents du comté de Putnam et répondre à d’autres critères établis par le testament de Stonier.

Chaque récipiendaire recevra 2 427 $ pour l’année universitaire 2023-2024. Ce fonds de bourses d’études a été créé dans le testament d’IF Stonier, un homme d’affaires du comté de Putnam depuis de nombreuses années.

Le comité de sélection est composé de l’agent fiduciaire de la Granville National Bank, d’un administrateur du district scolaire 535 du comté de Putnam et d’un membre de la communauté.