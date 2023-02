Les étudiants du comté de Kendall remportent les honneurs dans les collèges de l’Iowa – Shaw Local

L’Université de l’Iowa a récemment annoncé la nomination d’étudiants locaux sur la liste du doyen pour le semestre d’automne 2022, notamment : les résidents de Yorkville Enrique Alvarez, Pedro Alvarez, Arielle Cafi, Juliann Pawlowski et Arthur Wynn; Résidents d’Oswego Rebecca Anderson, Lyndsey Carter, Christopher Cetnar, Elijah Dail, Amanda Darling, Caitlin Guist, Benjamin Hartman, Carson Hartzog, Christopher Hellinger, Leonardo Islas, Ian Kuk, Joseph Lagman, Alyssa Meyer, Natalie Potts, Margaret Praska, Allison Sass, Jacob Sneller , Ethan Weires et Ryan York; Résidents de Montgomery Robert Barnes, Bradley Rehg et Madison Scheel; Résident de Newark Jacqueline Jolay; et résident de Plano Nico Migliorini.

L’Iowa State University a répertorié les étudiants locaux nommés sur la liste du doyen du semestre d’automne 2022, y compris Jazmyn Moreno de Bristol; Résidents de Montgomery Jillian Anderson, Matthew Gerlach, Anela Gomes et Hailey Negley; Résidents d’Oswego Jacob Blocker, Samuel Bolander, Jighnes Camacho, Erik Dralle, Kate Fontana, Kennedy Frazier, Corinne Guist, Zachary Harpley, Chad Martin, Troy McClernon, Abhi Mehta, Sarah Novy, Shivansh Patel, Karly Quarnstrom, Spencer Saunders, Rachel Scaliatine, Ryan Schiltz , Macy Sutton et Audrey Wyatt; Résidents de Yorkville John Anderson, Madison Baumgartner, Nicholas Bivens, Aimee Buck, Julia Czepiel, Tim De Wit, Gianna Diverde, Dylan Hampton, Ryan Sperlakis et Caroline Walton; et résident de Montgomery Hamelynn Harzman.

L’Université de l’Iowa a nommé les résidents d’Oswego Caitlin Guist, Christopher Hellinger, Ethan Weires et Ryan York avec Madison Scheel de Montgomery à la liste du président pour le semestre d’automne 2022.

Noé Shannon de Montgomery a obtenu un baccalauréat ès arts en leadership d’entreprise de l’Université de l’Iowa.