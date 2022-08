Les étudiants du comté de Kendall remportent les honneurs 2022 – Shaw Local

Jacob Benz d’Oswego et César Hernandez-Mora de Montgomery ont été nommés sur la liste des honneurs du trimestre de printemps 2022 à la Milwaukee School of Engineering.

*****

Les étudiants de l’Iowa State University ont été reconnus pour leurs résultats scolaires exceptionnels en étant nommés sur la liste du doyen du semestre de printemps 2022. Les étudiants locaux honorés comprennent : les résidents d’Oswego Jacob Blocker, Samuel Bolander, Gabriella Codina, Jeffrey Crafton, Erik Dralle, Kennedy Frazier, Molly Gustafson, Blake Hamblin, Griffin Huffmon, Jaclyn Kowall, Troy McClernon, Sarah Novy, Rachel Scaliatine, Ryan Schiltz et Macy Sutton; et les résidents de Yorkville Nicholas Bivens, Tim De Wit, Liam Gleason, Aaron Grochowski, Kevin Gruhlke, Dylan Hampton, Elijah Rodriguez, Abigail Sledden et Ethan Williams.

*****

La Milwaukee School of Engineering a nommé des étudiants locaux sur la liste du doyen du printemps 2022, notamment: Alexis Countryman d’Oswego, Sean Freinall d’Oswego, André Terlep d’Yorkville, Anthy Tran d’Oswego, Katherine Kuhn d’Oswego, Hannah Knobblock d’Oswego, Nathan Kennedy d’Oswego, Jaden Toma d’Oswego, André Torres d’Oswego, Ethan Jeffers de Newark et Ian Glashagel d’Oswego.

*****

David Miller d’Oswego a été nommé sur la liste du doyen de la Black Hills State University pour le semestre de printemps 2022.

*****

Molly Wehner d’Oswego, Justin Tran de Plano et Adam Eckert et Tess Wadworth de Yorkville ont été nommés sur la liste du doyen pour le semestre de printemps de l’année universitaire 2021-2022 à l’Université du Wisconsin-Madison.

*****

Marc Melton d’Oswego a obtenu un GPA parfait de 4,0 au cours du semestre de printemps 2022, gagnant une place sur la liste du prévôt de l’Université Hofstra.

*****

L’Université Elmhurst a tenu son 151e lancement pour la promotion 2022 le samedi 21 mai. Les étudiants locaux ont obtenu des diplômes :

Valérie M. Schallmo de Montgomery a obtenu avec distinction un baccalauréat ès sciences en sciences et troubles de la communication.

Pauline Marie Schallmo de Montgomery est diplômé Cum Laude avec un baccalauréat ès sciences en gestion et marketing.

Nicolas Joseph Zoppa de Montgomery est diplômé Magna Cum Laude avec un baccalauréat ès sciences en commerce de la musique.

Matthieu Michel Zoppa de Montgomery est diplômé Summa Cum Laude avec un baccalauréat ès sciences en commerce de la musique et en marketing.

Eden Marie Braun d’Oswego a obtenu un baccalauréat ès sciences en gestion et marketing.

Lexi Elise Fisher d’Oswego a obtenu avec distinction un baccalauréat ès arts en sciences et troubles de la communication.

*****

Margaret Wilmes of Oswego a obtenu un 4.0 GPA et a été nommé sur la liste du doyen pour le semestre d’hiver 2022 à la Northern Michigan University. D’autres étudiants locaux qualifiés pour la liste du doyen étaient Dean Rambottom d’Oswego et Jacob Fewkes et Julia Lietz de Yorkville

*****

Anne Holstein de Montgomery gagnent une place sur la liste du doyen au cours du semestre de printemps 2022 à l’Université Hofstra.

*****

Les étudiants locaux ont obtenu des diplômes de l’Université de l’Alabama lors de ses cérémonies d’ouverture du printemps du 6 au 8 mai.

Gabriella Guajardo Jones de Yorkville a obtenu un baccalauréat ès sciences en éducation.

Michel Hartel d’Oswego a obtenu un baccalauréat ès sciences en chimie.

*****

Benjamin Dobberstein d’Oswego, Rebecca Gebe de Sandwich, Nicole Hoyer de Montgomery, Shannon Smith de Plano et Léna Wickens de Newark a fait la liste du doyen au Monmouth College pour le semestre de printemps 2022.

*****

Christophe Schiera of Plano a obtenu les plus hautes distinctions au cours du semestre de printemps de l’année universitaire 2021-2022 à l’Université du Wisconsin-Stevens Point.

*****

Les étudiants suivants ont été nommés sur la liste du doyen de l’Université de Cedarville pour le printemps 2022. Cette reconnaissance exige que l’étudiant obtienne un 3.5 GPA ou plus pour le semestre et porte un minimum de 12 heures de crédit.

Angèle Aad de Plano (60545)

Jacob DeVol de Yorkville (60560)

Carissa Johnson d’Oswego (60543)

Dawson Poling d’Oswego (60543)

*****

Les étudiants locaux nommés sur la liste du doyen du Wisconsin Lutheran College pour le semestre de printemps 2022 comprennent Megan Scott et Hannah Jordan de Yorkville et Peyton Hartmann de Montgomery.

*****

Dawson Poling d’Oswego est diplômé de l’Université de Cedarville au printemps 2022 avec un diplôme de premier cycle en communication.

*****

Louez Oranika de Yorkville a été nommé sur la liste du doyen pour le semestre de printemps 2022 à l’Université Baldwin Wallace.

*****

L’Université Bellarmine a annoncé que les étudiants locaux nommés sur la liste de son doyen pour le semestre de printemps 2022 comprennent Jillian Anderson de Montgomery et Ceréna Soto d’Oswego.

*****

Les étudiants locaux de l’Université de l’Iowa nommés figuraient sur la liste du président pour le semestre de printemps 2022. Inclus dans la liste étaient les résidents d’Oswego Caitlin Guist, Christopher Hellinger, Anna Livingston, Ethan Weires et Ryan York; Madison Scheel de Montgomery; et Arthur Wynn d’Yorkville.

*****

Les étudiants locaux de l’Université de l’Iowa ont été nommés sur la liste du doyen pour le semestre de printemps 2022, notamment: Enrique Alvarez, Arielle Cafi et Claudia Wither de Yorkville; avec les résidents d’Oswego Lyndsey Carter, Elijah Dail, Carson Hartzog, Joseph Lagman, Evan Marquardt, Emily Marra, Sydney Ramsbottom, Luke Sackmann et Allison Sas.

*****

Les étudiants locaux inscrits au cours du semestre de printemps 2022 à l’Université de l’Alabama ont été nommés sur la liste du doyen. Les étudiants qui gagnent cet honneur comprennent le résident de Montgomery Rogerio Fragale; Résidents d’Oswego Landon Boone, Trever Carroll, Jacob Frances, Summer Hawkins, Kelsie Jackson, Nicholas Johnson, Bailey Langkan, Kaitlyn Mac Donald et Reece Parlier; et résident de Yorkville Gabriella Guajardo Jones.

*****

Les étudiants locaux ont obtenu des diplômes de l’Université de l’Iowa ce printemps.

Caelee Batterson d’Oswego a obtenu un doctorat en pharmacie.

Maxwell Bolander d’Oswego a obtenu un baccalauréat en administration des affaires en gestion.

Meredith Derucki d’Oswego a obtenu un certificat en études sur le handicap.

Luc Fogarty d’Oswego a obtenu un baccalauréat en administration des affaires en marketing.

Anna Livingstone d’Oswego a obtenu un baccalauréat en sciences infirmières.

Evan Marquardt d’Oswego a obtenu un baccalauréat ès arts en sciences politiques.

Sydney Ramsbottom d’Oswego a obtenu un baccalauréat ès arts en psychologie.

Katelynn Rihel d’Oswego a obtenu un baccalauréat ès arts en anglais et en création littéraire.

Tremar Caleb Smith de Yorkville a obtenu une maîtrise en affaires publiques.

Joseph Théobold de Montgomery a obtenu un baccalauréat en administration des affaires en économie.

Lac Turner d’Oswego a obtenu un baccalauréat ès sciences en gestion du sport et des loisirs.

Claudia Wither de Yorkville a obtenu un baccalauréat ès sciences en génie industriel.

*****

L’Université de Dubuque félicite les étudiants suivants pour leur nomination sur la liste du doyen académique du semestre de printemps 2022 : Danielle Johnson d’Oswego; Tristan Brittingham de Plano; et Brady Mispagel d’Yorkville.

*****

Coastal Carolina University a reconnu plus de 1 200 étudiants lors de ses cérémonies d’ouverture au printemps, y compris Caitlin Rhodesune majeure en sciences politiques de Yorkville.

*****

Les responsables de l’Université du Wisconsin Oshkosh ont publié les noms des étudiants qui se sont qualifiés pour la liste du doyen et le tableau d’honneur au printemps 2022. Les résidents d’Oswego comprennent Megan BergLa liste de dean; Reagan FrittsTableau d’honneur; Amelia ScaramuzziTableau d’honneur; Signor MadisonLa liste de dean; Matthieu Sorrells, La liste de dean. Également répertorié était un résident de Yorkville Meaghan O’Connor, La liste de dean.

*****

Les étudiants locaux ont été nommés sur la liste du doyen pour le semestre de printemps 2022 à l’Université Marquette, y compris : les résidents de Montgomery Erin tuer et Anna Wallace; Résidents d’Oswego Tom Bresingham, Meghan Carroll, Tyler Patterson et Shannon Torrez; et résident de Yorkville Caroline Schweikert.

*****

Les étudiants locaux ont obtenu leur diplôme de l’Université Marquette ce printemps.

Joël Ramos de Montgomery a obtenu un baccalauréat ès sciences en génie mécanique.

Anna Wallace de Montgomery a obtenu un baccalauréat ès arts en relations publiques.

Tom Bresingham d’Oswego a obtenu un baccalauréat ès sciences en génie biomédical en bioélectronique.

Kévin Buckley d’Oswego a obtenu un baccalauréat ès sciences en gestion des opérations et de la chaîne d’approvisionnement.

Meghan Carroll d’Oswego a obtenu un baccalauréat en sciences infirmières.

Bridget Graff d’Oswego a obtenu un doctorat en physiothérapie.

Gretchen Klug d’Oswego a obtenu un doctorat en physiothérapie.

Eric Redmon de Yorkville a obtenu une maîtrise ès sciences en sciences mathématiques et statistiques computationnelles

*****

Les étudiants locaux nommés sur la liste du doyen du printemps 2022 à l’Université de l’Ohio comprennent Vic Crawford de Yorkville et Abby Miller d’Oswego.

*****

Les étudiants locaux ont obtenu des diplômes de l’Université de l’Ohio ce printemps.

Chaz Kosensky d’Oswego a obtenu un BS Forensic Chemistry.

Laura Kühner de Montgomery a obtenu un baccalauréat en sciences infirmières BSN.

Abby Miller d’Oswego est titulaire d’un BA en sciences politiques et d’un BSJ avec spécialisation en journalisme et information.

*****

Résidents de Yorkville Justin Hames, Delaney Lapore, Elaine Manning, Emily Manning et Steven Templin de même que Gabriel Berger de Montgomery ont été nommés sur la liste du doyen du printemps 2022 à l’Université Elmhurst.

*****

Plusieurs étudiants locaux du Carthage College ont terminé leurs études entre décembre 2021 et mai 2022.

Kaila Brugger de Montgomery est diplômé Cum Laude avec un baccalauréat ès arts en sociologie.

Léa Pape d’Oswego a obtenu Summa Cum Laude avec un baccalauréat ès arts en psychologie.

Allyssa Vargas d’Oswego a obtenu Magna Cum Laude avec un baccalauréat ès sciences en sciences infirmières.

Arnold Arévalo de Montgomery a obtenu un baccalauréat ès arts en marketing et en gestion .

*****

Résidents d’Oswego Megan Maruna et Zacharie Sato ont été nommés sur la liste du doyen du printemps 2022 à l’Université du Wisconsin-Eau Claire.

*****

Ange Schlotterback d’Oswego a été nommé sur la liste du président du printemps 2021-2022 de l’Université de Miami.

*****