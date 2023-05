Les étudiants du comté de Kendall obtiennent des diplômes ce printemps – Shaw Local

Quinn Bommelman de Montgomery est diplômé avec distinction de l’Université Western Illinois avec un diplôme en application de la loi et en administration de la justice.

*****

Phoebe Xoxakos de Yorkville a obtenu son doctorat. en psychologie organisationnelle industrielle de l’Université Clemson.

*****

Diplômé du lycée Yorkville Taylor Coffey a reçu son doctorat. de l’Université d’Aberdeen en Écosse, au Royaume-Uni en sciences de la santé avec sa thèse en psychologie et sa recherche expérimentale sur les concentrations de méthodologie.

*****

La Southern Illinois University Edwardsville a terminé les exercices de lancement du printemps 2023 du 5 au 7 mai.

Kelli Powe de Joliet a obtenu un BS en psychologie.

Kira Fujii d’Oswego a obtenu un baccalauréat en sciences infirmières.

*****

Zachary Bochenek d’Oswego a obtenu au BSED Sport Management de l’Université de Géorgie.

*****

Saige Avery of Plano a été nommé sur la liste des doyens du semestre de printemps 2023 de l’Ohio Dominican University.

*****

Habitant de Yorkville Kyle Koch a reçu la médaille commémorative Hines de l’Université d’État de l’Indiana pour le printemps 2023. La médaille commémorative Hines est décernée aux étudiants qui sont entrés à l’Université d’État de l’Indiana en tant que nouveaux étudiants de première année et qui obtiennent leur diplôme avec la moyenne pondérée cumulative la plus élevée. Koch a obtenu une moyenne pondérée cumulative de 4,0 et un diplôme en finance le 6 mai.

*****