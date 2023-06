Les étudiants du comté de Kendall obtiennent des diplômes ce printemps – Shaw Local

Brigitte Mispagel de Yorkville a obtenu un baccalauréat en sciences infirmières de l’Université de Dubuque en avril.

• • •

Morgan Brun d’Oswego a été nommé sur la liste des doyens du printemps 2023 de l’Université DePauw.

• • •

Les diplômés locaux ont reçu des diplômes de l’Iowa State University ce printemps.

Jacob Bloqueur d’Oswego a obtenu magna cum laude un baccalauréat ès sciences en génie aérospatial.

Kristofer Kovatch d’Oswego a obtenu magna cum laude un doctorat en médecine vétérinaire.

MAdison Baumgartner de Yorkville a obtenu avec distinction un baccalauréat en sciences de l’habillement, du marchandisage et du design.

Dylan Hampton de Yorkville a obtenu avec distinction un baccalauréat ès sciences en génie logiciel.

Automne Gilet de Yorkville a obtenu un baccalauréat ès sciences en marketing.

• • •

Les étudiants ont obtenu des diplômes universitaires après le semestre de printemps 2023 à la Western Illinois University.

Quinn Bommelman de Montgomery a obtenu avec distinction un baccalauréat ès sciences en application de la loi et en administration de la justice.

Dustin McCance de Montgomery a obtenu un baccalauréat ès arts en communication interpersonnelle et processus.

Janna Romero d’Oswego a obtenu un baccalauréat ès sciences en psychologie.

• • •

Marissa Rodríguez of Montgomery a été nommé sur la liste du président de l’Université de Miami pour le semestre de printemps 2023.

• • •

Dylan Middendorf de Yorkville et Ange Schlotterback d’Oswego ont été nommés sur la liste du doyen de l’Université de Miami pour le semestre de printemps 2023

• • •

L’Iowa State University a annoncé la nomination d’étudiants sur la liste des doyens du semestre de printemps 2023. Les étudiants locaux honorés comprennent: Jazmyn Moreno de Bristol; Résidents de Montgomery Jillian Anderson, Everett Duffy, Matthew Gerlach, Anela Gomes, Hamelynn Harzman et Hailey Negley; Résidents d’Oswego Jacob Billhymer, Jacob Blocker, Jason Crafton, Erik Dralle, Maricela Estrada, Kennedy Frazier, Corinne Guist, Blake Hamblin, Jaclyn Kowall, Colby Lee, Troy McClernon, Joseph Pagone, Rachel Scaliatine, Ryan Schiltz, Macy Sutton et Audrey Wyatt; Résidents de Yorkville Madison Baumgartner, Nicholas Bivens, Julia Czepiel, Tim De Wit, Aaron Grochowski, Dylan Hampton, C. Iennarella-Servantez, Ryan Jaskowski, Kyle McCurdy, Spencer Price, Ryan Sperlakis et Garrett Westenskow.

• • •

Shaye Smith d’Oswego avec Brady Mispagel et Brigitte Mispagel de Yorkville ont été nommés sur la liste du doyen académique du semestre de printemps 2023 à l’Université de Dubuque.

• • •

Étudiants locaux, y compris les résidents de Yorkville Hannah Jordan et Megan Scott ont été nommés sur la liste des doyens du Wisconsin Lutheran College pour le semestre de printemps 2023.

• • •

L’Université du Wisconsin-Stevens Point a honoré les étudiants de premier cycle pour avoir atteint des moyennes pondérées élevées au cours du semestre de printemps de l’année universitaire 2022-2023. Bois de Gracelyn de Newark a obtenu les plus hautes distinctions. Résidents d’Oswego Beckett McGraw et Ryan Yakesh obtenu les grands honneurs.

• • •

Anne Holstein de Montgomery a excellé au cours du semestre de printemps 2023 à Hofstra, obtenant un GPA d’au moins 3,5 pour gagner une place sur la liste du doyen.

• • •

Maggie Wilmes d’Oswego avec Jacob Fewkes et Julia Lietz de Yorkville ont été nommés sur la liste du doyen pour le semestre d’hiver 2023 à la Northern Michigan University.

• • •

Le Kishwaukee College a récemment annoncé les diplômés locaux pour le semestre de printemps 2023.

Zachary R. Hartman de Montgomery a obtenu un AAS, Diesel Power Technology.

Brianna M.Bell de Sandwich a obtenu un CERT, EMT, avec distinction.

Bailey Sherman de Sandwich a obtenu un CERT, EMT

• • •