Les étudiants du comté de Kendall obtiennent 2022 diplômes de l’Illinois Wesleyan – Shaw Local

Les étudiants locaux ont été nommés sur la liste du doyen de l’Université Wesleyan de l’Illinois pour le semestre d’automne de l’année universitaire 2021-22, y compris Runge de Sydney d’Yorkville, Josie Corrao d’Oswego, Janette Romero de Montgomery, Taylor Tarver d’Oswego, Nicolas Lidinski de Sandwich et Grace Watson de Newark.

Julia Kalich et Jaden Toma d’Oswego avec César Hernandez-Mora de Montgomery ont été nommés à la liste des honneurs du trimestre d’hiver 2022 à .

Les étudiants locaux nommés sur la liste du doyen du trimestre d’hiver 2022 à la Milwaukee School of Engineering comprennent des résidents d’Oswego Alexis Countryman, Sean Brakeall, Anthy Tran, Katherine Kuhn, Hannah Knoblock, Nathan Kennedy, Andrew Torres et Ian Glashagel; Habitant de Yorkville André Terlep; et résident de Newark Ethan Jeffers.

L’Upper Iowa University a annoncé les lauréats de son programme de distinctions honorifiques et de récompenses 2022. Rachel Testin de Newark a reçu le fonds de bourses d’études Hoyt R. & Winifred Appelman Young.

L’Université Aurora a nommé les étudiants suivants sur la liste du doyen pour le semestre d’automne 2021.

Montgomery : Jocelyn Abarca, Omar Aguirre, Luis Alvarez, Katia Ammari, Brooke August, Amilcar Aviles, Jessica Banks, Stephanie Beger, Daisy Borjon, John Buckley, Jenna Butler, Juan Calderon, Kaitlyn Caul, Karina Chaidez, Owen Clayton, Grace Copeland, Citlaly Correa , Hannah Cure, Elizabeth Delatorre, Aylin Diaz, Brianna Dinnsen, Danielle Dixon, Karime Dominguez, Arielle Encabo, Ashley Encabo, Anthony Feliciano Ramos, Osvaldo Feliciano Ramos, Maya Flores, Bertha Garcia, Estefania Gibson, Emmanuel Gonzalez, Melissa Gutierrez, Gustavo Herrera , Yaritza Herrera, Anwen Hurd, Jenna Johnson, Zuleyha Khurshidova, Bryanna Kigyos, Emily Le, Elizabeth Lonyay, Angie Lopez, Jacob Loveland, Mickayla Lovero, Elizabeth Lueck, Adam Macey, Brandon Mojzis, Elizabeth Moreno, Nadine Munyansanga, Madina Nazarova, Samuel Ochoa, Niki Patel, Elizabeth Pawlowski, Justine Pearson, Francia Ramirez, Katya Rodriguez, Desiree Salas, Osvaldo Salas, Phillip Salisbury, Marissa Samuel, Jorge Sanchez, Adilene Santacruz, Ariana Semeurs, Ryan Speck, Ashley Squires, Alicia Tapia, Kayla Tejero, Crystal Torres, Elizabeth Tully, Areli Vargas, Jaden Vargas, Sebastian Wong, Aja Wrobleski

Newark : Paul Pope, Rebecca Sweeney, Dylan Tuttle

Oswego : Ulrich Adjetey, Brandon Alesia, Lauren Alesia, Alejandro Amezola, Steven Beard, Amy Becker, Nicholas Boes, Jacob Bohnert, Mason Brauer, Kayla Bumalay, Cagney Cappelli, Anthony Cassidy, Jose Castro, Kaitlyn Christie, Austin Cole, Miguel Contreras, Raquel Corral , Gabriella Curatola, Emily Cutshall, Solomon Dail, Maria Dominguez, Emily Dutton, Brooke Dziewiatkowski, Adela Ebibi, Sarah Elliott, Christopher Fabbri, Maryam Fazal, Lexis Flores, Haley Fontana, Marilee Garrett, Benjamin Grabarek, Caroline Griffin, Elvia Grimes, Kade Gutierrez, Jessica Hamper, Haley Haynes, Maryenia Hernandez, Lucas Ingram, Cameron Johnson, Dylan Jones, Alexandria Kirch, Evan Kocsis, Catherine Lawrence, Danielle Lewis, Ashley Mattson, Josue Maya, Olivia McCarter, Laila Mengesha, Abigail Menter, Lauren Mitchell, Megan Newton, Edward Ouille, Dasha Akina Pates, Olivia Pepich, Jaidith Pick, Kate Pirc, Joana Raices, Jared Reichardt, Raelyn Reichert, Nathan Ricken, Julia Sack, Anthony Salerno, Ardita Saliu, Blendion S Aliu, Alison Sanders, Ashley Sanders, Isabelle Santiago, Samantha Saunders, Samantha Sendra, Ashanti Smallwood, Trent Stafford, Katheryn Stephens, Ricky Tellez, Anna Todd, Phillip Torres, Anna Van Riper, Troy Warner, Jeremy Wehrli, Shaely Whiting, Mia Woltman , Mitchell Young, Jordan Zwiezen

Plan : William Adorjan, Trey Ambrose, Pamela Black, Eric Boutin, Aliyah Clark, Jacquelyn Elizalde, Aubrey Flodstrom, Natalie Flores, Jamica Foster, Yadira Garay, Jordan Heller, Cassandra Lozada, Emilly Marrero, Emily Miranda, Brian Morales, Alondra Ortiz, Artemio Padilla , Somara Quinones, Karla Rea, Thonia Salgado, Payton Shettles, Alexis Tipescu, Alex Wrobel

Yorkville : Cristian Apantenco, Sydnei Avery, Brayton Bakel, Carlie Bakel, Skyler Balconi, Kassidy Brown, Benjamin Burton, Donovan Capet, Isabella Carrera, Daniel Chacon, Esmeralda Colin, Karla Corona, Jacklyn Darnell, Traves Davids, Gianna Davis, Lukas Diel, Jasmine Dwyer , Savanna Farren, Rachel Fuentes, Jakob Gartung, Olivia Hames, Jonah Hart, Brianna Havlik, Jacob Hernandez, Melanie Hernandez, Casey Hettinger, Elizabeth Hirsch, Jordan Husar, Adam Jelinek, Blythe Keuning, Christine Klatt, Michael Klimavicius, Alejandro Magana, Emily Manning, Cheyenne Mauricio, Radu Mogos, Sierra Morgan, Ryan Motto, Payton Pacetti, Natalie Paoli, Alexis Payne, Catherine Peterson, Angelica Ramos, Mackenzie Reeves, Anne Ress, Anabella Rossi, Taylor Sakalares, Wyatt Schuerman, Megan Schwartz, Mark Sommers, Devin Speno, Christina Trochowski, Katlyn Tugman, Cameron Williams

