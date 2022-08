Les étudiants du comté de Kendall gagnent des distinctions au tableau d’honneur – Shaw Local

Maya Taylor of Oswego a obtenu un baccalauréat ès sciences en marketing de la St. Cloud State University au cours du semestre de printemps 2021.

*****

Les étudiants de premier cycle de l’Université du Kansas ont obtenu une distinction au tableau d’honneur pour le semestre de printemps 2021. Les étudiants locaux nommés comprennent Sam Prusak de Montgomery, Kieran Kalusniak d’Oswego, Maddie Petrauskas d’Oswego, Seth Dowd de Sandwich et Halle Jones d’Yorkville.

*****

L’Illinois Wesleyan University a honoré plus de 360 ​​candidats à l’obtention du diplôme lors du lancement le 2 mai.

Robert Reichert de Yorkville a obtenu un diplôme en biologie.

Emilie Gutzwiler de Yorkville a obtenu un diplôme en sciences infirmières.

*****

L’Université de Bellarmine a nommé un résident de Montgomery Jillian Anderson à la liste du doyen pour le semestre de printemps 2021.

*****

Wheaton College félicite le diplômé de mai 2021 Nicole Opale Kraemer. Kraemer, d’Oswego, a obtenu avec distinction un BA en histoire.

*****

Marc Melton d’Oswego a été nommé sur la liste du doyen du printemps 2021 à l’Université Hofstra.

*****

Emilie Wollenweberun étudiant de Yorkville, a été inscrit sur la liste du doyen de l’État de Bemidji pour le semestre de printemps 2021.

*****

Les étudiants locaux ont reçu des diplômes de l’Université du Wisconsin-Madison le 8 mai.

Savana vitale d’Oswego a obtenu un baccalauréat en sciences infirmières.

Jenna Yabsley de Yorkville a obtenu une maîtrise ès arts en bibliothéconomie et études de l’information.

*****

Les étudiants du comté de Kendall ont obtenu les honneurs de la liste du doyen ou du prévôt pour le semestre de printemps 2021 à UW-Parkside. Les honneurs de la liste du doyen sont décernés aux étudiants obtenant une moyenne pondérée cumulative de 3,5 ou plus. Les lauréats de la liste de Provost ont obtenu une moyenne pondérée cumulative de 3,8 ou plus. Allie Croix de Plano a été nommé sur la liste du doyen et du prévôt; Cameron Myre de Newark a été nommé sur la liste du doyen et du prévôt; Karla Hansen de Montgomery a été nommé sur la liste du doyen; Riane Tomsa de Newark a été nommé sur la liste du doyen.

*****

L’Université de Miami a décerné des diplômes aux étudiants au début du printemps du 14 au 16 mai.

Nick Marra d’Oswego a obtenu un baccalauréat ès arts en sciences politiques.

Alexandra Bartkoske d’Oswego a obtenu un BS en commerce en finance.

Matt Maruna d’Oswego a obtenu avec distinction un baccalauréat ès arts en sciences politiques.

*****

Carissa Brun d’Oswego est diplômé Summa Cum Laude avec un baccalauréat ès arts de l’Université de Dubuque.

*****

Lori Chocholé d’Oswego a été nommé sur la liste du doyen de l’Université du Wisconsin-La Crosse pour le semestre de printemps de l’année universitaire 2020-21.

*****

L’Upper Iowa University est heureuse d’annoncer ses diplômés de mai 2021.

Alyson Carroll d’Oswego a obtenu Summa Cum Laude avec un baccalauréat ès arts en Instruc Strat.

Robert Dannenberg de Newark a obtenu un baccalauréat ès sciences en affaires agricoles.

Corbeau Russel de Plano a obtenu un baccalauréat ès sciences en justice pénale.

*****

L’Université du Wisconsin-Eau Claire a décerné des diplômes en mai.

Stéphanie Hoeksema d’Oswego a obtenu un baccalauréat ès sciences en enseignement élémentaire et en études latino-américaines.

Jordyn Schoen d’Oswego a obtenu un baccalauréat ès sciences en sciences de l’exercice.

*****

Les étudiants locaux ont été sélectionnés sur la liste du doyen des villes jumelles de l’Université du Minnesota, y compris les résidents d’Oswego Eva Engel et Leïla Rquibi.

*****

L’Université du Wisconsin-Stevens Point a décerné des diplômes pour les sessions de printemps et d’été de 2021.

Emma Paravola d’Oswego a obtenu un baccalauréat ès sciences, éducation élémentaire, éducation spécialisée.

*****

Les étudiants de premier cycle inscrits à la Western Illinois University ont été nommés sur la liste des doyens d’été 2021. Les étudiants locaux qui gagnent cet honneur comprennent les résidents d’Oswego Eric García, Rachel Johnson et Jaron Cordell Lancier; et résident de Yorkville Marc Miller.

*****

L’Université du Minnesota Duluth (UMD) a annoncé que David Butts de Yorkville a été nommé sur sa liste du doyen pour le semestre de printemps 2021.

*****

Jessica Fiedler de Yorkville a été nommé sur la liste du doyen du printemps 2021 à l’Illinois State University.

*****