Les étudiants du Collège Okanagan écrasent la compétition pour remporter des championnats nationaux – Kelowna Capital News

Changer la façon dont le monde regarde la nourriture a donné un titre de champion national à une équipe d’étudiants de l’Okanagan College (OC).

Nommé champion national Enactus 2022 par la plus grande plateforme d’apprentissage expérientiel du pays, Enactus Canada, et un jury composé des meilleurs PDG canadiens, pour leur capacité à permettre un impact social, environnemental et économique grâce à l’action entrepreneuriale.

L’équipe Enactus d’OC a mis en place des systèmes circulaires qui récupèrent les surplus de pommes impropres à la consommation et les utilisent pour nourrir ceux qui en ont besoin avec leurs projets Fruit Snaps et Unically Good Food Co.

Fruit Snaps, prend ces pommes «inhabituelles» et crée des chips de pommes nutritives qui sont ensuite données aux écoles locales, aux organisations communautaires et aux pays en développement.

Les étudiants derrière Unknownly Good Food Co, prennent ces mêmes pommes «inhabituelles» et créent un délicieux jus de pomme permettant à ces étudiants enthousiastes de payer les agriculteurs pour les pommes qu’ils utilisent, de réduire l’insécurité alimentaire dans leur communauté et de lutter contre le changement climatique.

Cette année seulement, Fruit Snaps a fait don de 38 000 portions de croustilles aux pommes, évitant ainsi le gaspillage de plus de 35 000 livres de pommes et détournant 70 tonnes de CO2, et Unknownly Good Food Co. a généré plus de 15 000 $ de revenus.

« Fruit Snaps et Unously Good Food Co. changent la façon dont le monde aborde le gaspillage alimentaire », a déclaré Allyson Hewitt, présidente et chef de la direction d’Enactus Canada. “C’est vraiment inspirant de voir à quel point Enactus Okanagan a eu un impact sur leur communauté.”

Plus tôt cette année, Enactus OC a concouru contre 44 autres établissements postsecondaires dans deux séries de compétitions virtuelles basées sur des présentations pour avoir la chance d’être nommé l’un des cinq finalistes nationaux. Les cinq équipes finalistes se sont envolées pour Toronto pour participer en personne à la ronde finale du concours Enactus, fièrement présentée par Canadian Tire Corporation Ltd, le 30 septembre 2022.

Enactus OC représentera désormais le Canada sur la scène mondiale lors de la prochaine Coupe du monde Enactus 2022 à Porto Rico du 30 octobre au 2 novembre 2022.

