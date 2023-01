Les étudiants du Collège Okanagan auront un accès gratuit à la surveillance du crédit suite à une cyberattaque

L’enquête se poursuit concernant la cyberattaque au Collège Okanagan plus tôt ce mois-ci.

Une entrée non autorisée a été obtenue dans les systèmes technologiques du collège le 9 janvier.

Le collège affirme que certaines informations appartenant aux étudiants et employés actuels peuvent avoir été consultées.

Okanagan College donnera aux étudiants des instructions afin qu’ils puissent accéder aux services de surveillance du crédit fournis gratuitement par l’institut.

Le Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique a été avisé du manquement.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

