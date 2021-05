Les étudiants du Collège obtiennent leur diplôme dans une Amérique qui divise et incertaine

C’est cette période de l’année où les étudiants universitaires terminent des projets de fin de semestre et se préparent aux examens en mai.

De nombreux diplômés se dirigeront vers des études avancées dans des écoles supérieures tandis que d’autres se dirigeront vers les mondes à but lucratif et sans but lucratif. Certains se lancent peut-être dans une année sabbatique pour attendre les effets persistants de la pandémie.

Je prévois que bon nombre de mes étudiants du programme des droits de l’homme de la Southern Methodist University, où j’enseigne, resteront actifs dans les causes de justice sociale pour Black Lives Matter, les droits des femmes et LGBTQ, l’activisme anti-haine et au-delà.

Pour beaucoup, un avenir personnel et national incertain se profile – des circonstances qui me sont familières.

Les notes de fin d’études à cette période de l’année me rappellent mes journées et mes expériences de premier cycle, centrées à l’Université George Washington située à seulement trois pâtés de maisons de la Maison Blanche pendant les bouleversements sociaux et politiques de 1967 à 1971.

J’ai assisté à mon premier rassemblement anti-guerre (pacifique) au Pentagone en octobre 1967 avec 55 000 personnes. J’étudiais l’histoire et la philosophie, jeune (17) et idéaliste sur le fait de vouloir que ma nation mette fin à sa guerre terriblement conflictuelle au Vietnam et me concentre sur la réalisation d’une justice raciale et sexiste. Et puis vint 1968, sans doute l’année la plus importante de la seconde moitié du XXe siècle aux États-Unis. Cela s’est avéré épuisant de toutes les manières possibles.

L’offensive du Têt a été déclenchée au Vietnam, et bien qu’une débâcle militaire complète pour le Nord, était un moment de changement de paradigme dans ce pays, car l’opinion publique se balancerait en permanence contre la guerre pour les années restantes.

Le 8 février, après trois nuits de tension raciale croissante sur les efforts déployés par les étudiants du South Carolina State College et d’autres partisans pour déségréger une entreprise de bowling, la police d’État a ouvert le feu et tué trois étudiants et blessé 28 autres dans la première tragédie du genre sur n’importe quel campus universitaire américain. Le massacre d’Orangeburg serait un triste présage de choses à venir.

Les étudiants de l’Université du Wisconsin organisent une manifestation contre la guerre du Vietnam le 17 octobre 1967. Le 4 avril 1968, Robert F. Kennedy annonça la nouvelle de l’assassinat de Martin Luther King, Jr. à une foule à Indianapolis. Coretta Scott King, au centre, la veuve de MLK marche dans le cortège funèbre avec sa famille à Atlanta, Géorgie, le 9 avril 1968.

Associated Press / Getty Images / Associated Press

Les forces américaines commettraient le pire crime de guerre connu de notre histoire à My Lai le 16 mars; Le 31 mars, le président Lyndon Johnson a annoncé à une nation choquée qu’il ne chercherait pas à être réélu et quatre jours plus tard, le révérend Martin Luther King Jr. serait assassiné à Memphis.

Avec mes camarades, j’ai regardé une grande partie de Washington, DC, s’enflammer cette nuit-là. Le sénateur Bobby Kennedy, qui serait assassiné deux mois plus tard, a prononcé le lendemain un discours prophétique intitulé «La menace insensée de la violence»; c’est une leçon que cette nation n’a toujours pas embrassée.

La nation a connu plus de violence cet été-là à la Convention nationale démocrate de Chicago, alors que nous assistions à une émeute policière contre des manifestants à la télévision. Les tensions de la guerre froide ont été de nouveau poussées alors que les forces soviétiques envahissaient la Tchécoslovaquie, et le salut de John Carlos et Tommie Smith au Black Power du stand de médailles de la victoire aux Jeux olympiques de Mexico était un rappel douloureux du travail qu’il restait à accomplir pour réaliser la vision du Dr King de une société plus juste.

L’année suivante, 1969, n’apporta que peu de soulagement. La guerre, désormais sous la responsabilité du président Richard Nixon, se poursuivrait sans fin en vue. La Grande-Bretagne a envoyé des troupes en Irlande du Nord pour réprimer la violence sectaire dans ce qui allait devenir connu sous le nom de «Troubles», une escarmouche qui durera trois décennies.

Les émeutes du Stonewall Inn à New York en juin changeraient à jamais l’Amérique et ses luttes LGBTQ, et la contre-culture atteindrait son apogée pacifique en août à Woodstock, New York, avec des foules de plus de 400000 personnes. Les assassinats de la Tate-LaBianca par la «famille» Charles Manson cet été-là en Californie feraient de Manson une figure culte pour les cinq décennies à venir.

Le mouvement anti-guerre largement pacifique a atteint son apogée en novembre alors que plus de 500 000 manifestants de tous âges et générations ont convergé vers Washington tandis que le président a déclaré qu’il ne serait pas influencé, en regardant plutôt le sport à la télévision.