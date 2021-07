Les étudiants doublent les mèmes en tant que CBSE pour organiser deux examens du conseil pour le lot 2022

La pandémie de Covid-19 a changé notre façon de vivre, que ce soit pour aller au bureau ou passer des examens. Alors que la propagation de l’infection mortelle a pratiquement fermé toutes les écoles, les collèges et les examens annuels, le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) a maintenant fait amende honorable pour l’avenir des étudiants. Pour le lot académique 2021-22, il y aura deux examens du conseil – les examens du semestre I et du semestre II, respectivement. Chaque examen se déroulera sur 50 pour cent du programme délivré aux étudiants au cours dudit trimestre.

Les examens de fin d’année seront d’une durée de 90 minutes. CBSE établira le questionnaire et l’enverra aux écoles avec le barème de notation. Les examens se dérouleront sous la supervision de surintendants de centres externes et d’observateurs nommés par le CBSE. Les notes des semestres I et II seront prises en compte dans la note globale finale des étudiants. Le trimestre I se tiendra en novembre-décembre tandis que le trimestre II se tiendra en mars-avril.

La nouvelle des « doubles tableaux » s’est rapidement répandue comme une traînée de poudre sur le site de microblogging Twitter et les étudiants ont eu du mal à garder leur calme.

Plus tôt en juin, le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) a présenté à la Cour suprême les critères d’évaluation à l’aide desquels il évaluera les élèves de la classe 12. Les performances des élèves au cours des trois dernières années ou celles de la classe 10 seront prises en compte pour attribuer des notes aux élèves et les résultats seront connus d’ici le 31 juillet.

En attendant, vous pouvez lire le nouveau modèle des prochains conseils CBSE ici.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici