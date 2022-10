Les étudiants d’Oswego et d’Oswego East sont reconnus comme des étudiants élogieux dans le cadre du concours national de bourses d’études au mérite – Shaw Local

Le district scolaire d’Oswego 308 a récemment annoncé les étudiants nommés comme étudiants recommandés dans le cadre du programme National Merit Scholarship Corporation 2022-23, notamment les étudiants du lycée d’Oswego Emily Lupi, Ella Schrader, Matthew Schuman, Stephanie Sendra, Joshua Tiffany et Evan Wille; et les élèves du lycée Oswego East, Luke Ahlquist, Lukas Gacek, Jason Gaston, Cassandra Kubera, Walker Lebeck, Anshi Mather et Kyran Siddiqui.

Bien que ces étudiants ne continuent pas au concours 2023 en tant que demi-finalistes pour les bourses nationales de mérite, les étudiants recommandés se sont classés parmi les 50 000 meilleurs buteurs à travers le pays qui ont participé au concours 2023.