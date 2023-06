Les étudiants d’Oswego East assistent à la conférence nationale Business Professionals of America – Shaw Local

Vingt-trois membres du club Business Professionals of America (BPA) de l’Oswego East High School se sont rendus à la conférence nationale Business Professionals of America à Anaheim, en Californie, en avril. Il s’agissait du plus grand nombre d’élèves à s’être qualifiés et à avoir participé à la conférence nationale de l’Oswego East High School.

Trois personnes ont obtenu une reconnaissance de placement lors de la conférence BPA : Tyler Boecker, boursier national du mérite BPA (médaillé), droit des affaires et éthique, 7e place (médaillé); Aarin Bothra, équipe d’animation par ordinateur, 7e place (médaillé); Jensen Coonradt, Business Law & Ethics, première place, Administrative Support Concept, sixième place (médaillé), Computer Animation Team, septième place (médaillé), President’s Volunteer Service Award, 250 heures incluant une lettre du président, National Torch Award.

Sur la photo de gauche, Aarin Bothra, Jensen Coonradt et Tyler Boecker ont obtenu une reconnaissance de placement à la conférence BPA (photo fournie par Oswego Community Unit School District 308)

Le Business Professionals of America Club d’OEHS est sous la direction de Bobby Kaminski et Stacy Sajder.

« Nous sommes plus que fiers de ces étudiants et des efforts continus qu’ils déploient pour devenir des professionnels américains prospères », ont déclaré Sajder et Kaminski dans un communiqué de presse.

Officiellement formée en 1966 sous le nom d’Office Education Association (OEA), BPA a une solide histoire en tant qu’organisation étudiante qui contribue à la préparation de professionnels mondiaux par l’avancement du leadership, de la citoyenneté, des compétences académiques et technologiques pour les étudiants des niveaux intermédiaire, secondaire et niveaux postsecondaires. L’organisation soutient les éducateurs en commerce et en technologie de l’information en proposant des exercices parascolaires basés sur des normes nationales. La mission de BPA est de développer et d’habiliter les leaders étudiants à découvrir leur passion et à changer le monde en créant des opportunités inégalées en matière d’apprentissage, de croissance professionnelle et de service.

Pour plus d’informations sur le Business Professionals of America Club à Oswego East High School, envoyez un e-mail à Sajder à [email protected] ou à Kaminski à [email protected].