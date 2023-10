Les étudiants dont les années universitaires ont été bouleversées par Covid font face à leur prochain obstacle : rembourser leurs prêts

Après que Covid ait complètement bouleversé la vie sur les campus universitaires, les étudiants et les jeunes diplômés sont confrontés à un nouveau défi : les prêts étudiants.

Les remboursements des prêts étudiants fédéraux reprennent cette semaine, mettant fin à la pause de trois ans adoptée par les politiques de 2020 visant à alléger le fardeau financier lorsque la pandémie de Covid a ébranlé l’économie et les moyens de subsistance d’innombrables personnes.

Des millions d’étudiants et de diplômés – y compris les femmes noires, qui supportent le plus lourd fardeau de la dette étudiante – ont gardé espoir dans le plan d’annulation des prêts étudiants du président Joe Biden, que la Cour suprême a annulé en juin. Pourtant, Biden vise à promouvoir des politiques qui apporteraient un soulagement aux emprunteurs, avec son annonce mercredi approuvant 9 milliards de dollars d’exonération de prêts étudiants pour 125 000 emprunteurs.

Pourtant, alors que les paiements reprennent, plusieurs étudiants et diplômés noirs ont déclaré à NBC News qu’ils n’étaient pas prêts à assumer l’obligation financière, y compris ceux qui affirment que la pandémie a supprimé une grande partie de leur expérience universitaire.

Une expérience universitaire terne

Au milieu de la première année d’Anne Laurie Joseph à l’Université George Washington, la pandémie a essentiellement fermé le campus. La double spécialisation en littérature anglaise et musique a déclaré qu’elle était l’une des rares étudiantes à pouvoir rester sur le campus pendant sa deuxième année. Mais il y avait si peu d’étudiants dans les environs, a déclaré Laurie Joseph, que son expérience universitaire était pratiquement inexistante.

« Tout cela consistait simplement à vivre dans mon dortoir et à suivre des cours sur Zoom », a déclaré Laurie Joseph, 23 ans, qui vit à Arlington, en Virginie, et était une étudiante de première génération.

Alors que l’Université George Washington a repris les cours en personne au cours de sa première année, Laurie Joseph a déclaré que la pandémie avait perturbé son projet majeur d’étudier à l’étranger en France. Née et élevée en Haïti – où le français est la deuxième langue parlée après le créole haïtien – Laurie Joseph a déclaré que voyager en France lui aurait donné l’opportunité de parler couramment le français.

Anne Laurie Joseph, diplômée de l’Université George Washington. Avec l’aimable autorisation d’Anne Laurie Joseph

«J’avais tout prévu pour étudier à l’étranger pendant une année entière», a déclaré Laurie Joseph. « J’avais obtenu toutes les bourses dont j’avais besoin pour le faire. Et puis tout a été gâché.

La senior Demari Jetter a vécu une expérience similaire lorsqu’elle a commencé à fréquenter la Jackson State University en août 2020. Elle a déclaré qu’elle envisageait sa première année de suivre des cours en personne, de participer à des discussions engageantes en classe et de rencontrer des amis. Au lieu de cela, elle a dit avoir vécu exactement le contraire. Alors que Jackson State a déclaré à NBC News dans un communiqué que certaines traditions annuelles étaient proposées virtuellement ou reportées, Jetter a déclaré qu’elle n’en était pas au courant.

«Je ne savais même pas ce qu’était une semaine de bienvenue ou une semaine de bienvenue pour les étudiants de première année parce que je ne l’avais jamais eue», a-t-elle déclaré.

Il a également été difficile de s’adapter à un nouvel environnement d’apprentissage complètement opposé à son expérience au lycée, a-t-elle déclaré.

« Pratiquement, le professeur ne vous connaît pas », dit-elle. « Ils ne savent pas comment tu vas. Ils ne savent pas comment on apprend. Il est difficile de poser des questions parce que vous ne voulez pas réactiver le son, puis ils vous diront : « Attendez, attendez la fin du cours ». Vous ne pouvez pas lever la main. C’était juste beaucoup de défis.

Aaron Waithe, étudiant en technologie de l’information à l’Université de Towson qui obtiendra son diplôme l’année prochaine, a déclaré qu’il avait dû effectuer le processus de vérification de la demande gratuite d’aide fédérale aux étudiants, un formulaire qui détermine l’éligibilité des étudiants à l’aide financière aux étudiants, avec peu d’aide pour les quatre dernières années. Il a également déclaré que de nombreux étudiants se retrouvent souvent dans l’ignorance lorsqu’il s’agit de rembourser leurs prêts étudiants.

«J’aurais adoré l’avoir», a déclaré Waithe à propos du plan d’annulation du prêt étudiant bloqué de Biden. « Mais de toute façon, les paiements devront être payés. » Waithe a déclaré qu’il disposait actuellement d’environ 20 000 $ de prêts étudiants.

Les étudiants ont des sentiments mitigés quant au remboursement de leurs prêts d’études

Tandis que Jetter et Waithe auront un délai de grâce de six mois Avant de commencer à rembourser leurs prêts étudiants après avoir obtenu leur diplôme l’année prochaine, ils ont tous deux déclaré qu’ils n’étaient toujours pas préparés aux changements financiers à venir.

Jetter a commencé ses études universitaires alors que la pause était en vigueur et, même si ses frais de scolarité étaient payés par des prêts, elle a déclaré qu’elle ne savait pas qu’elle serait tenue de les payer une fois qu’elle aurait obtenu son diplôme. « Personne n’en a jamais parlé depuis que je suis inscrite à l’université », a-t-elle déclaré. « Maintenant, tout d’un coup, j’ai un solde de 35 à 45 000 $. »

Les étudiants noirs sont confrontés à des défis spécifiques lorsqu’il s’agit d’éliminer leur dette étudiante. Les diplômés noirs détiennent en moyenne 25 000 $ de plus en dettes étudiantes que leurs homologues blancs, selon le Initiative sur les données éducatives. Quatre ans après l’obtention de leur diplôme, les diplômés universitaires noirs doivent également en moyenne 188 % de plus que les étudiants blancs, a rapporté l’EDI.

Ces disparités pour les diplômés noirs sont directement liées au manque de richesse générationnelle dans les familles noires. La famille blanche médiane avec un travailleur à temps plein a 7,6 fois plus de richesse que la famille noire médiane qui a également un travailleur à temps plein, selon l’American Sociological Association. Revue Contextes.

Même si elle a reçu des bourses pendant ses études, Laurie Joseph a déclaré qu’elle n’avait pas le soutien financier de sa famille pour l’aider à faire face à ses dépenses. Elle a déclaré qu’elle devait environ 30 000 $ pour ses études à l’Université George Washington et qu’elle devra rembourser elle-même ses prêts.

Elle a également reconnu les difficultés auxquelles de nombreux diplômés récents aiment être confrontés, mais qu’aller à l’université est « une sorte de choix que vous devez faire », a-t-elle déclaré.

« Soit vous entrez directement sur le marché du travail après vos études secondaires, soit vous décidez de contracter des emprunts pour poursuivre vos études, ce qui est très probablement un investissement en vous-même », a déclaré Laurie Joseph, qui travaille actuellement au Partenariat pour la fonction publique. , une organisation à but non lucratif basée à Washington, DC. « Pour certains d’entre nous, l’université était la seule option. » Rembourser les prêts étudiants, a-t-elle ajouté, « est définitivement un fardeau ».

Comme Laurie Joseph, Saundrea Rupert-Shropshire a commencé ses études en 2020 en tant qu’étudiante en droit à temps partiel à l’Université de Georgetown et a dû suivre des cours virtuellement.

Rupert-Shropshire, âgée de 31 ans et vivant à Alexandria, en Virginie, a déclaré que cela supprimait l’aspect social de l’apprentissage de son expérience éducative.

« Je pense que l’école de droit est l’une de ces expériences où vous ne payez pas seulement pour l’école de droit, vous payez pour le réseau de professeurs et de collègues qui fréquenteront cette école avec vous », a déclaré Rupert-Shropshire, qui terminer mes études de droit en décembre. Un exemple qu’elle a cité est un happy hour hebdomadaire pour les étudiants en droit.

« J’ai une telle cohorte de camarades de classe que nous sommes tous restés assez proches », a-t-elle poursuivi. « Mais je pense que c’est définitivement une version moindre de ce que j’aurais eu si nous avions commencé en personne notre première année. »

Rupert-Shropshire a obtenu un baccalauréat en sciences politiques de l’Université Howard en 2014. Elle a déclaré qu’elle était en mesure de rembourser entièrement ses prêts de premier cycle en recevant une bourse complète et en travaillant comme membre du Congrès pendant six ans, ce qui lui offrait une programme de remboursement de prêt étudiant, plafonnant les paiements à 10 000 $ par an. Bien que Rupert-Shropshire ait réussi à rembourser 10 000 $ pour ses prêts étudiants de la faculté de droit, elle a déclaré qu’elle devait encore environ 75 000 $.

Rupert-Shropshire a une offre d’emploi dans un cabinet d’avocats, mais celle-ci ne commence que l’année prochaine. Elle a donc récemment commencé à servir dans un restaurant local pour gagner un revenu entre-temps. Le remboursement de ces prêts étudiants, a-t-elle déclaré, sera lourd en plus de ses autres dépenses, y compris le loyer de son appartement d’une chambre avec parking, qui s’élève à 2 200 dollars par mois. Malgré cela, elle a déclaré qu’elle était « préparée comme je le serai » à rembourser ses prêts étudiants, même si cela pourrait interférer avec certains de ses objectifs futurs, comme acheter une maison.

« Suis-je prêt ? Non, absolument pas », a déclaré Rupert-Shropshire. « Mais la dette existe et elle doit être payée. Je ne viens pas d’une famille aisée. Donc si je ne rembourse pas mes prêts, personne ne les paie.

Malgré les défis créés par la pandémie, certains résultats positifs ont été enregistrés.

Demari Jetter fréquente la Jackson State University. Demari Jetter

Jetter, qui est créatrice de contenu et serveuse de restaurant à temps partiel, a déclaré qu’aller à l’université pendant la pandémie ne lui donnait « pas d’autre choix que de se concentrer sur l’école ». À l’avenir, elle espère devenir responsable des médias sociaux ou du marketing numérique. Maintenant, elle a dit qu’elle vivait pleinement l’expérience universitaire puisque tout était revenu à la normale.

Quant à Waithe, il a déclaré que la pandémie lui avait permis de se rapprocher de ses pairs.

« Cela m’a rendu plus proche de mes amis que j’ai rencontrés ici et des amis que j’ai rencontrés ici, parce que nous étions plus proches de nous-mêmes », a déclaré Waithe.