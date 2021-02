Dans les hauts plateaux boliviens, une dizaine d’étudiants aymara à bicyclette, couverts de la tête aux pieds de combinaisons de protection, de chapeaux et de masques faciaux, arrivent à leur école pour la rentrée 2021 au milieu d’une hausse des infections à coronavirus dans le pays andin.

La Bolivie a fermé son année scolaire en août parce qu’elle ne pouvait pas garantir l’accès à l’éducation en ligne à tous, en particulier dans les zones rurales pauvres où de nombreuses personnes manquent d’appareils et d’accès à Internet.

Même si le taux d’infection reste élevé, le gouvernement a annoncé que les cours reprendraient cette semaine avec des formats en face à face, en ligne ou mixtes, en fonction des conditions de chaque région.

Les parents de l’école Jancohaqui Tana à la périphérie de Jesús de Machaca, située à l’ouest de La Paz, ainsi que les autorités autochtones, ont décidé de renvoyer leurs enfants à l’école pour des cours en personne et ont ordonné des poursuites spéciales de biosécurité.

La plupart des régions de Bolivie ont opté pour des cours virtuels.

Jesús de Machaca est une ville isolée d’agriculteurs et de producteurs de lait.

L’école est petite et les enfants de tous les niveaux sont enseignés par un enseignant dans la même classe.

Outre les cours en personne, des cours sont également dispensés en Bolivie à la télévision, à la radio et sur une plateforme numérique gratuite.

D’autres ne sont pas si satisfaits du retour de certains élèves aux cours en face à face.

Les responsables des enseignants de la zone rurale disent que les conditions ne sont pas propices à un retour en classe.

En Bolivie, la pandémie a principalement touché les villes les plus peuplées de Santa Cruz, La Paz et Cochabamba.

Le ministère de la Santé a signalé qu’en janvier il y avait eu plus de 60 décès par jour et que la Bolivie avait signalé 2 021 infections à la veille de l’ouverture de l’école, l’un des chiffres les plus élevés depuis le début de la pandémie en mars.

À la première semaine de février, le pays a signalé 222 447 cas confirmés et 10 571 décès