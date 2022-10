Les étudiants d’Enactus Okanagan partent pour Porto Rico pour une compétition mondiale – Kelowna Capital News

Les étudiants du Collège Okanagan s’envoleront pour Porto Rico pour représenter le Canada à la Coupe du monde Enactus 2022.

La compétition mondiale aura lieu du 30 octobre au 2 novembre à San Juan.

Début octobre, Enactus Okanagan est devenu le champion national de son projet Unically Good Food Co., qui transforme des pommes présentant des défauts esthétiques mais parfaitement bonnes à consommer en chips de pommes nutritives à donner aux écoles locales, aux banques alimentaires et aux pays en développement.

Enactus Okanagan est l’une des 32 équipes nationales en compétition qui présenteront l’impact de leurs projets pour avoir une chance de remporter le titre de champion mondial.

« Nous sommes très fiers de soutenir l’Okanagan College qui représente Équipe Canada sur la scène mondiale à la Coupe du monde Enactus 2022 », a déclaré Allyson Hewitt, présidente et chef de la direction d’Enactus Canada. « Enactus Okanagan est un brillant exemple du dévouement que les étudiants d’Enactus du monde entier font pour améliorer leurs communautés grâce à l’action entrepreneuriale. Ce sont les leaders dont notre monde a besoin !

L’équipe travaille avec et paie les agriculteurs de l’Okanagan, en récupérant les pommes non désirées et en les transformant en chips de pommes qui aident à lutter contre l’insécurité alimentaire. En plus des chips de pomme, l’équipe utilise également les pommes imparfaites pour produire du jus de haute qualité avec une durée de conservation prolongée, créant ainsi une nouvelle source de revenus.

Cette année seulement, l’équipe a fait don de 38 000 portions de croustilles aux pommes, évitant ainsi le gaspillage de plus de 35 000 livres de pommes. Ils travaillent également avec les écoles locales pour enseigner aux enfants comment ils peuvent résoudre les problèmes sociaux dans leurs communautés.

