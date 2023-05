Les étudiants de Waltham montrent leurs compétences dans le monde réel au Lemonade Day Youth Market – Shaw Local

Liam Pearce, élève de cinquième année de Waltham, avait préparé son argumentaire de vente samedi pour le marché des jeunes de la journée de la limonade.

Avec une table pleine de ses produits à pompons devant lui, il a dit aux clients pour 1 $ ou 2 $ qu’ils pouvaient acheter les articles comme décoration, jouet pour chat, pour jongler ou pour des batailles de boules de neige à l’intérieur.

Pearce était l’un des 18 étudiants participant à neuf différentes entreprises dirigées par des étudiants créées samedi à Country Kids Produce à Utica.

« Les ventes se sont plutôt bien passées », a déclaré Pearce.

Liam Pearce, élève de cinquième année de Waltham, et sa mère Nicki parlent aux clients le samedi 20 mai 2023, lors de la journée de la limonade sous le regard de son partenaire commercial Alex Green. Ensemble, ils ont exploité A & L Pom Poms. (Derek Barichello)

Les élèves des classes de Brittany Culjan et Kathy Schultz ont lancé le programme Lemonade Day en mars parrainé par la Chambre de commerce de la région de la vallée de l’Illinois. Le programme encourage les étudiants à choisir une idée d’entreprise, puis à la concrétiser.

Les élèves ont appris toutes sortes de leçons sur la finance, y compris la budgétisation d’une entreprise, la planification des dépenses en matériaux pour fabriquer des produits, la tarification des articles et la façon d’économiser, en plus de toutes sortes de leçons samedi sur la commercialisation de leurs entreprises avec des affiches, la négociation avec les clients et compter la monnaie, entre autres.

Les étudiants ont même contracté des prêts pour financer leurs entreprises, Rachel Balestri de la Caisse d’épargne Eureka les aidant à se familiariser avec le processus.

« Ils devront le rembourser après (samedi) et se renseigner sur les pourcentages et ce que signifie l’intérêt », a déclaré Schultz, notant que c’est l’une des leçons du programme.

À en juger par la vigueur des ventes samedi, très peu d’entreprises dirigées par des étudiants auront des problèmes.

« Ça a été très occupé », a déclaré Quinn Krug, qui exploitait Thee Team of Three, qui vendait des pots peints, des bracelets de bave et d’argile.

Krug a déclaré que les bracelets avaient pris environ 15 minutes à fabriquer et que 60 d’entre eux avaient été fabriqués pour le marché de samedi. Seule une poignée est restée près de la fin du marché.

« Cela a été très amusant », a déclaré Krug.

La chambre de commerce de la région de la vallée de l’Illinois a parrainé la journée de la limonade le samedi 20 mai 2023, avec neuf entreprises gérées par la cinquième année vendant leurs produits. (Derek Barichello)

Au-delà des plans de cours, qui sont en ligne et conçus pour enseigner aux jeunes, les élèves ont eu du temps en classe pour travailler sur leurs produits et leurs plans d’affaires. Les étudiants ont eu une ouverture en douceur jeudi à l’école pour travailler sur leurs emplacements et se préparer pour le marché public de samedi. Ils gagnaient 400 $ en une heure.

Bailey Serena, qui exploitait Bailey’s Amazing Creations, qui vend des bracelets et du café glacé, avait un bloc-notes à ses côtés avec divers montants en dollars écrits dessus. Elle a dit qu’elle surveillait le changement.

«Nous recevons 40 $ pour commencer la journée pour nous aider à apporter des changements aux clients», a-t-elle déclaré. « Je dois m’assurer d’avoir 40 $ à la fin de la journée à redonner. »

Les autres entreprises samedi comprenaient Jake’s et Grayson’s Treats, Brody’s Baseball Cards, Sour and Sweet Squeezes, Sweets and Snacks, GNB Snowcones et Everything Bracelets.

Bill Zens, directeur exécutif de la Chambre de commerce de la région de la vallée de l’Illinois, a déclaré que la chambre aimerait étendre le programme à davantage d’écoles l’année prochaine. Waltham a servi ce printemps comme essai, et jusqu’à présent, cela a été un bon essai, a-t-il déclaré.

Culjan et Schultz ont recommandé le programme à d’autres classes.

« Cela leur fait apprendre la responsabilité avec leur temps et leur argent », a déclaré Schultz.

Parce que cela impliquait tellement d’expérience pratique, les enseignants ont déclaré que cela avait créé de l’enthousiasme chez les élèves qui, autrement, ne seraient pas enthousiasmés par l’école.

« Ils ne pouvaient pas attendre les marchés, et pendant tout ce temps, ils acquièrent cette expérience du monde réel et en apprennent beaucoup », a déclaré Culjan.

« Ils apprennent à exploiter des compétences qu’ils ne savaient même pas qu’ils avaient », a déclaré Schultz.

Les étudiants ont déclaré samedi qu’ils avaient tout appris, du comptage de la monnaie au traitement des clients.

« L’entrepreneuriat est assez difficile », a déclaré Pearce. « Mais c’est assez amusant. »