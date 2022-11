Les étudiants de première génération excellent au Morton College – Shaw Local

Un étudiant de première génération est un étudiant dont les parents n’ont pas obtenu un diplôme universitaire de quatre ans. Au Morton College de Cicero, près des 2/3 des étudiants sont de première génération et sont tout aussi susceptibles d’obtenir leur diplôme que les étudiants non de première génération. Environ 1/5 des étudiants de première génération poursuivent immédiatement leurs études dans une université de quatre ans après avoir obtenu leur diplôme de MC.

« Les étudiants de première génération sont très importants au sein d’une communauté », a expliqué Veronica Tinajero, coordonnatrice du mentorat au Morton College. « Lorsqu’une personne perturbe son rôle traditionnel au sein de sa famille en fréquentant l’université, elle peut développer deux identités, une pour la maison et une pour l’école. Bien que les nouvelles expériences et les nouveaux défis soient vastes, de nombreux étudiants considèrent leur nouvelle identité ou leur nouveau statut comme une source de force. Les communautés peuvent puiser dans cette force et promouvoir une culture universitaire auprès des jeunes générations. Au Morton College, nous aspirons à soutenir nos étudiants et à les aider à comprendre les nombreux chapeaux qu’ils portent.

Morton College offre d’excellentes ressources aux étudiants de première génération. Un centre de tutorat gratuit est disponible toute l’année, ainsi que des programmes de mentorat variés. “MC croit au bien-être holistique, de sorte que les étudiants ont un accès gratuit au centre de fitness”, a déclaré Tinajero. “Nous proposons également un service de conseil, un service de carrière et un bureau des activités étudiantes, où les étudiants peuvent étendre leur réseau social et même devenir des leaders sur le campus.” MC offre également des bourses et des subventions pour aider les étudiants à terminer leurs études, y compris des fonds d’urgence, une aide au transport et un programme de repas.

Tinajero conseille aux étudiants de première génération d’adopter l’identité de 1ère génération et de lutter pour la réussite scolaire. «Défendez vos besoins académiques et professionnels et construisez votre réseau de soutien au Morton College», a-t-elle déclaré. « Nous sommes ici pour vous soutenir et défendre votre réussite jusqu’à l’obtention de votre diplôme et au-delà. De nombreux membres du personnel et des professeurs de MC sont des diplômés universitaires de 1ère génération ! Impliquez-vous, construisez votre réseau, trouvez l’équilibre, fixez-vous des objectifs et croyez toujours en vous – nous le faisons absolument !”

Pour plus d’information veuillez contacter:

Collège Morton

3801, avenue S.Central

Cicéron, IL 60804

708-656-8000

www.morton.edu