Les étudiants de Plano, Yorkville participent à la tournée annuelle des ressources naturelles – Shaw Local

Les élèves de quatrième année de l’école Emily G. Johns à Plano et les élèves de cinquième année de l’école intermédiaire de Yorkville ont assisté à la 16e visite annuelle des ressources naturelles du comté de Kendall en mai. Environ 415 élèves ont appris sur le sol, les arbres, l’écologie des rivières, les bassins versants, la conservation de la vie sauvage, le recyclage, les moustiques, les tiques, la migration des oiseaux et plus encore.

La tournée de cette année a été organisée au Silver Springs State Park autour de Loon Lake et organisée par le programme Kendall County Agriculture in the Classroom, qui est hébergé par le Kendall County Soil and Water Conservation District. De nombreuses organisations / agences locales ont rendu cet événement possible grâce à leur participation, notamment: le district de conservation des sols et de l’eau du comté de Kendall, le district de préservation de la forêt du comté de Kendall, le centre d’éducation en plein air du comté de Kendall, le département de santé environnementale du comté de Kendall et l’extension de l’université de l’Illinois. Parmi les autres présentateurs figuraient la police de la conservation de l’Illinois, les amis de la rivière Fox et le district de conservation des sols et de l’eau du comté de Grundy.

Le financement de la tournée est mis à disposition par le district de conservation des sols et de l’eau du comté de Kendall. La visite est gratuite pour les écoles du comté de Kendall. Le district de conservation des sols et de l’eau du comté de Kendall remercie tous ceux qui ont contribué à rendre possible la tournée de cette année.