Les étudiants de niveau A se rendent en ville pour célébrer ou noyer leur chagrin après le jour des résultats

Les étudiants A-LEVEL sont sortis en ville pour une soirée pour célébrer ou noyer leur chagrin après le jour des résultats.

Les finissants du secondaire ont afflué dans les discothèques de Broad Street à Birmingham hier soir après avoir appris leurs notes hier matin.

Une jeune femme semblait de bonne humeur alors qu’elle marchait dans Broad Street à Birmingham Crédit : Splash

Deux amis ont pris un moment pour vérifier leurs téléphones pendant leur soirée Crédit : Splash

Des fêtards ont été vus se laisser tomber les cheveux

Un groupe d’amis a plaisanté en posant une boîte de nourriture sur le dos de leur compagnon Crédit : Splash

Les notes de niveau A peuvent faire la différence entre fréquenter ou non l’université.

La grande attente étant enfin terminée, pour certains, cela signifiait se laisser aller avec quelques verres.

Le club Rosies, qui accueille environ 2 000 personnes, était de loin le plus fréquenté avec le café en plein air à l’avant de la propriété animé par des étudiants.

Plusieurs fêtards ont été aidés par leurs amis ou ont dormi la nuit sur un banc.

Un groupe de filles a été aperçu en train d’utiliser leur amie comme table de fortune alors qu’elles plaçaient leur fast-food sur son dos.

Alors que les élèves qui sortaient de l’école marchaient le long de la bande, beaucoup semblaient être de bonne humeur.

Les jeunes femmes ont été vues portant des robes lumineuses, des shorts et des hauts courts par temps chaud.

Les étudiants impatients ont découvert leurs résultats de niveau A hier après avoir passé les premiers examens depuis Covid – avec des notes globalement inférieures à celles de l’année dernière.

Les A * ont chuté de 4,5 points de pourcentage avec A * et A en baisse de 11%, par rapport à 2021 lorsque les examens étaient notés par les enseignants.

Cependant, 82% des élèves ont obtenu des notes A * – C cette année, les meilleures notes A * ayant doublé depuis 2019 pour atteindre un élève sur sept.

Pendant ce temps, 36,4% des étudiants ont obtenu A ou A * s.

Les résultats font partie d’un plan de retour à la normale après que les examens ont été déchirés pendant deux années consécutives grâce à Covid.

Mais la cohorte d’enfants de cette année a eu plus de flexibilité pour apporter du matériel dans la salle d’examen, suivre des cours supplémentaires et suivre moins de matières dans le but de les aider à s’adapter à nouveau aux examens.

Les filles battent toujours les garçons à tous les niveaux, mais l’écart s’est rétréci alors qu’elles se bousculent pour rattraper leur retard.

Pendant ce temps, l’anglais a abandonné les dix meilleurs niveaux A pour la première fois depuis le début des records alors que de plus en plus d’enfants choisissent les mathématiques, la psychologie et les sciences à la place.