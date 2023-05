Les étudiants de niveau A apprennent toujours les disquettes mais pas l’IA, a déclaré le Parlement

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les étudiants en informatique de niveau A en apprennent encore sur les disquettes, mais pas sur l’intelligence artificielle (IA), a-t-on dit au Parlement.

Le pair travailliste Lord Knight of Weymouth, conseiller en chef de l’éducation chez TES Global Ltd, une société d’éducation numérique, a déclaré à ses pairs qu’il avait rencontré un étudiant de niveau A ce week-end qui l’avait révélé.

Il a déclaré: «J’ai eu la chance ce week-end de partager une plate-forme lors d’une conférence avec une jeune femme qui s’appelle Monica, qui s’exprime très bien, étudie l’informatique au niveau A.

« Et, interrogée sur le contenu du programme d’informatique, qui est souvent prié pour aider en termes d’alphabétisation numérique de nos jeunes et d’éducation aux médias, elle a rappelé à l’auditoire qu’elle devait encore se renseigner sur les disquettes dans le curriculum, parce que le curriculum a vraiment du mal à rester à jour avec ce qui se passe.





Les niveaux d’éducation aux médias des adultes et des enfants dans ce pays ne sont tout simplement pas assez bons Seigneur Chevalier de Weymouth

« Elle n’apprend pas l’intelligence artificielle à l’école à cause de ce problème.

« La seule façon dont elle pouvait le faire, et elle l’a fait, était par le biais d’une qualification de projet étendue qu’elle a faite l’année dernière. »

Les disquettes, disques souples amovibles pour le stockage des données, ont été utilisées des années 1970 aux années 1990 mais ont décliné vers la fin du millénaire et rarement utilisées après 2000.

Pendant ce temps, l’IA est un domaine d’innovation en croissance rapide dans le secteur, devenant de plus en plus pertinent au fil du temps.

Lord Knight a souligné l’importance de la culture médiatique et numérique, y compris la compréhension de concepts tels que les algorithmes, l’apprentissage automatique, les grands modèles de langage et les réseaux de neurones.

Il a déclaré : « Les niveaux d’éducation aux médias des adultes et des enfants dans ce pays ne sont tout simplement pas assez bons.

«Nous avons besoin de clarté quant à savoir à qui appartient le problème de ce manque d’éducation aux médias et nous n’obtenons pas cela. C’est notre chance d’y remédier. »

Le pair travailliste a fait valoir que l’éducation aux médias est la clé d’un « environnement meilleur et plus sûr pour le monde en ligne » car elle donne aux utilisateurs « confiance et compétence en ligne ».





Les compétences clés en matière d’éducation aux médias sont déjà enseignées dans un certain nombre de matières obligatoires du programme national Lord Parkinson de Whitley Bay, ministre du numérique

Ses commentaires sont intervenus alors que la Chambre des lords poursuivait son examen ligne par ligne du projet de loi sur la sécurité en ligne, qui vise à lutter contre les contenus illégaux et préjudiciables en ligne.

Le ministre du numérique, Lord Parkinson de Whitley Bay, a déclaré : « L’éducation aux médias est une compétence cruciale pour tout le monde à l’ère numérique.

« Les compétences clés en matière d’éducation aux médias sont déjà enseignées dans un certain nombre de matières obligatoires du programme national.

« Pour rassurer les membres sur le fait que des élèves comme Monica n’apprennent pas des choses historiques comme les disquettes, mais aussi des défis émergents et actuels, le programme d’informatique garantit que les élèves apprennent à concevoir des programmes, des systèmes et à atteindre des objectifs tels que la collecte, l’analyse, l’évaluation et présenter des données.

Cependant, Lord Knight s’est dit préoccupé par le fait que seulement 1,4% des élèves du secondaire ont même étudié l’informatique au GCSE.

Il a souligné les données de l’Ofcom qui ont montré que seuls deux sur trois des 16 à 24 ans étaient confiants et capables d’identifier les publicités frauduleuses, et que les jeunes sont moins confiants que la population générale pour identifier la publicité sur les moteurs de recherche.

Lord Knight a remis en question le rôle que jouent les plateformes en ligne pour aider à améliorer les compétences des utilisateurs en matière d’éducation aux médias, et le devoir de l’Ofcom à cet égard, qui n’a pas été mis à jour depuis la loi de 2003 sur les communications.

Il a déclaré: « Il ne fait aucun doute dans mon esprit que, à la suite de tous les changements qui ont eu lieu au cours des 20 dernières années, cette obligation (de l’Ofcom) doit être mise à jour. »