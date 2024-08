Les étudiants de l’UT commencent le semestre d’automne avec optimisme et enthousiasme

Une bannière orange brûlée au-dessus de Dean Keeton Street, des dizaines de stands d’étudiants bordant le Speedway et un Bevo rebondissant fait de ballons sur le Main Mall ne peuvent signifier qu’une chose.

Les Longhorns sont de retour à l’école.

Lundi, des dizaines de milliers d’étudiants de l’Université du Texas sont revenus sur le campus pour leur premier jour de cours, accueillis par des glaces gratuites, des cadeaux UT et des collations près de la Tour.

« Leur énergie, leur enthousiasme et leur passion sont extraordinaires », a déclaré jeudi le président de l’UT, Jay Hartzell, lors d’une interview à propos du retour des étudiants sur le campus. « Le retour de l’énergie des étudiants sur le campus est toujours un moment vraiment spécial. »

Classée meilleure école publique du Texas par US News & World Report cette année, l’UT compte environ 52 000 étudiants au total et plus de 170 diplômes de premier cycle. Elle compte 19 collèges et écoles.

Tea McCormack, étudiante à l’Université du Texas, de Murphy, montre son esprit d’école sur le Main Mall le premier jour de cours lundi.

Les étudiants se sont promenés sur le campus et sur le Drag lundi en orange brûlé, souriants et joyeux.

« Les gens que vous rencontrez dans la rue, ceux que vous croisez en allant en cours et ceux qui sont dans vos classes – c’est une expérience très authentique », a déclaré Rifa Momin, une étudiante de deuxième année qui revient. « C’est très spécial… à quel point les gens aiment être ici. Et je pense que c’est ce qui fait que d’autres personnes aiment cet endroit. »

La classe de 2028, sélectionnée parmi 73 000 candidatures, soit une augmentation de 10 % par rapport à l’année dernière, a été la plus compétitive à ce jour, a déclaré Hartzell.

Jocelynne Salinas a grandi à Austin, près du campus, et est aujourd’hui étudiante en première année d’ingénierie. Elle a hâte de rejoindre des organisations telles que Women in Engineering et n’arrive toujours pas à croire qu’elle est officiellement étudiante à l’université.

« L’UT a toujours été la meilleure option pour moi », a déclaré Salinas. « En me promenant, j’ai l’impression d’être un véritable étudiant. Je n’y ai pas encore pensé. »

Kenneth Rangel, qui revient à l’UT après deux ans, a déclaré que le campus se sentait « revitalisé » après la pandémie. Il a déclaré qu’il espère rejoindre les sports intramuros une fois le semestre lancé.

« C’est une sensation formidable », a déclaré Rangel. « C’est très excitant de voir beaucoup plus de gens au FAC (Flawn Academic Center), où j’étudiais. »

Au cours de l’été, l’UT a célébré son adhésion à la Southeastern Conference et une subvention de 840 millions de dollars de la Defense Advanced Research Project Agency pour poursuivre ses travaux sur les semi-conducteurs. L’université a également inauguré son complexe de logements pour diplômés à East Austin et renouvelé son programme West Campus Ambassadors.

Mais l’été a aussi été marqué par les retombées des manifestations pro-palestiniennes d’avril sur le campus. L’UT a engagé des actions disciplinaires contre les étudiants arrêtés lors des manifestations pour suspicion de violation des règles, un comité du Conseil de la Faculté a accusé les administrateurs d’avoir violé les règles de l’école dans leur gestion des manifestations, et un reportage d’American-Statesman a révélé que l’université a renforcé ses politiques de liberté d’expression après le printemps.

Le président de l’Université du Texas, Jay Hartzell, salue la nouvelle étudiante Eriana Kukabuka d’Irving. « Leur énergie, leur enthousiasme et leur passion sont extraordinaires », a déclaré Hartzell récemment.

Hartzell a déclaré que l’enseignement supérieur dans son ensemble avait connu une année difficile au cours du semestre dernier, mais il espère que cette année sera une « remise à zéro » dans laquelle les gens pourront s’exprimer dans le respect des règles de liberté d’expression de l’UT. Il a également souligné que des événements fédérateurs, tels que la remise des diplômes à l’échelle de l’université qui a suivi les manifestations, marqueraient un tournant, espère-t-il.

« Je pense que ce fut un printemps difficile, mais la remise des diplômes a été vraiment spéciale », a déclaré Hartzell. « J’espère que ce sera le tremplin pour une autre grande année. »

Morgan Walz, un étudiant non déclaré de deuxième année, a déclaré qu’il était déçu de la réponse de l’université aux manifestations. Bien qu’il ait pensé à être transféré à UT-San Antonio, il a décidé de rester.

« Il n’y a pas d’autre opportunité comme celle-ci », a déclaré Walz à propos de l’UT-Austin. « Je vais essayer de défendre mes propres valeurs d’inclusion et d’ouverture et ce genre de choses, car c’est ce que le campus devrait être. »

De gauche à droite, les seniors de l’UT Saachi Gulati, Rishitha Garlapati et Asritha Katakam capturent un souvenir à la fontaine Littlefield.

C’est également le premier semestre au cours duquel les étudiants ne bénéficieront pas du soutien des programmes de la Division de l’engagement sur le campus et dans la carrière et du Centre communautaire pour femmes, ainsi que des 49 anciens membres du personnel de la diversité, de l’équité et de l’inclusion qui ont été licenciés le 2 avril.

Kenna Nyuga-Galega, étudiante en deuxième année d’informatique, s’est réunie avec des amis dans l’ancien Centre d’engagement multiculturel, fermé en raison du projet de loi 17 du Sénat anti-DEI. Elle a déclaré que le travail d’appartenance se poursuivra à travers les organisations étudiantes.

« Nous travaillons tous ensemble pour nous assurer que notre présence ne disparaisse pas », a déclaré Nyuga-Galega. « C’est un peu ennuyeux que notre école ne nous soutienne plus et que nous nous aidions nous-mêmes, mais cela ne nous met pas hors service. »

Nyuga-Galega a déclaré qu’elle était enthousiaste à l’idée de commencer cette nouvelle année. Elle a déclaré que les organisations étudiantes étaient fortes et s’adaptaient, qu’elles soutenaient les étudiants noirs de première année grâce à Mooove-In et qu’elles se soutenaient mutuellement au début de l’année. Elle est également fière d’être à l’UT et a hâte de créer de nouveaux souvenirs.

« Si je suis à l’Université du Texas, je ne peux rien faire », a déclaré Nyuga-Galega. « Cela me donne la certitude que je suis sur la bonne voie. »

Cet article a été publié à l’origine sur Austin American-Statesman : Malgré un « printemps difficile », l’UT entame le semestre d’automne avec espoir et optimisme