Les étudiants de l’USF mèneront des recherches dans le cadre du programme de mathématiques PIC – Shaw Local

Les étudiants en mathématiques de l’Université de St. Francis auront la chance de faire équipe avec leurs pairs de l’Université dominicaine pour participer à une opportunité d’apprentissage unique dans le cadre du programme de préparation aux carrières industrielles en mathématiques de la Mathematical Association of America.

L’occasion mettra les étudiants au défi d’examiner un problème de recherche de premier cycle d’un semestre présenté par un partenaire du secteur des affaires, de l’industrie ou du gouvernement. Selon un communiqué de presse de l’USF, ce type de recherche est reconnu comme une pratique d’enseignement et d’apprentissage à fort impact car il renforce les capacités des étudiants dans les domaines de la résolution de problèmes, de la pensée critique et indépendante et de la communication, tous jugés très précieux par employeurs de professionnels STEM.

Selon MAA.orgPIC Math « prépare les étudiants en sciences mathématiques à des carrières industrielles en les engageant dans des problèmes de recherche qui viennent directement de l’industrie. »

Plus précisément, le programme PIC Math vise à :

sensibiliser davantage les professeurs de sciences mathématiques et les étudiants de premier cycle aux choix de carrières non universitaires;

enseigner aux professeurs comment établir des liens avec l’industrie afin de fournir des expériences de recherche à leurs étudiants pour travailler sur des problèmes réels provenant directement des entreprises, de l’industrie ou du gouvernement, et ;

préparer les étudiants aux métiers de l’industrie.

