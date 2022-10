Les étudiants de l’UP trouvent un moyen “innovant” de graver l’effigie de Ravana à l’aide d’un téléphone portable

A l’occasion de Dussehra, des étudiants en B.Tech de l’Institut de technologie et de gestion (ITM) de Gorakhpur ont dévoilé une manière intelligente de brûler l’effigie de Ravana à l’aide d’un téléphone portable. Les innovations technologiques ont la capacité de nous surprendre tous, et ce n’était pas différent. L’agence de presse ANI a utilisé son compte Twitter officiel et a partagé une vidéo d’un groupe d’étudiants avec leurs professeurs. Dans la vidéo, on peut les voir mettre le feu à une effigie de Ravana de deux à trois pieds de haut en quelques secondes en un simple clic de bouton.

“Uttar Pradesh : les étudiants en B.Tech de l’Institut de technologie et de gestion de Gorakhpur ont trouvé un moyen intelligent de graver une effigie de ‘Ravana’ via un téléphone portable”, lit-on dans la légende de la vidéo. L’effigie de Ravana est reliée à un autre appareil par un fil. Ce fil est placé à distance.

Juste au moment où un étudiant appuie sur le bouton de son téléphone portable, un son fort se fait entendre en arrière-plan. Quelques secondes plus tard, l’effigie est vue couverte de fumée. Regardez par vous-même :

Depuis sa mise en ligne, la vidéo est devenue virale et a réussi à recueillir 40 000 vues. “Très bien et une source d’inspiration pour les autres”, a commenté un utilisateur de Twitter.

Chaque année, Dussehra est célébrée le 10e jour du mois d’Ashwin du calendrier hindou. Le nom Dussehra provient des mots sanskrits Dasha (dix) et Hara (défaite). C’est ce jour-là que Lord Ram a vaincu Ravan (le roi démon à 10 têtes). Dussehra marque également le début de la préparation du festival Diwali qui tombe 20 jours plus tard.

Parmi les principaux rituels de Dussehra, les gens exécutent une mise en scène théâtrale de l’histoire de la vie de Lord Ram, appelée Ramleela. De plus, pendant la nuit du festival, d’énormes mannequins de Ravan sont bourrés de pétards et incendiés en plein air.

Parfois, avec le roi Lanka, les effigies de Meghnad et de Kumbhkaran sont également incendiées. D’autre part au Gujarat, les gens célèbrent le festival en faisant le Garba, la célèbre danse folklorique. Tant à Navratri qu’à Dussehra, ils portent des tenues traditionnelles et profitent pleinement des occasions.

