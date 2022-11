Les étudiants de l’UBCO vivant dans la résidence pour personnes âgées de Kelowna ont un loyer abordable en échange de plaisir

Un mode de vie multigénérationnel a fourni aux personnes âgées et aux étudiants de l’UBCO un milieu de vie unique et enrichissant.

Deux étudiants dans la vingtaine vivent à la résidence Vinyards et pour personnes âgées, à Kelowna, et adorent l’expérience.

Les jeunes hommes ont déménagé à la mi-août et paient un tarif de location réduit de 500 $ par mois en échange de 10 heures de bénévolat et d’interaction avec les résidents de l’établissement de soins de longue durée et de résidence-services chaque semaine, a expliqué Janelle Hynes, les relations communautaires de l’établissement. et responsable marketing.

“Le loyer est bon marché mais l’expérience que nous obtenons vaut tellement plus”, a déclaré Michael Marshall, 25 ans, étudiant en physique de l’UBCO vivant aux Vinyards.

Une location d’une chambre, semblable au dortoir des Vinyards, à Kelowna, coûte actuellement 1 960 $.

Marshall a expliqué que vivre aux Vinyards est un excellent moyen de se lier d’amitié avec des personnes avec lesquelles il n’aurait normalement pas d’interaction.

Marshall organise des événements sociaux et des activités hebdomadaires, comme des jeux de table, de la pâtisserie, un club de gentlemen, des groupes de musique et des jeux de cartes.

Marshall a déclaré qu’il espérait voir des programmes de vie multigénérationnels comme celui-ci devenir plus populaires, car ils profitent à tout le monde.

L’une des résidentes de Vinyards, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré qu’elle voyait souvent Marshall et Paul Anderson, l’autre étudiant-résident, autour du bâtiment. Elle a dit qu’elle avait l’impression que l’arrangement offrait une excellente expérience de vie aux jeunes hommes et qu’elle aimait passer du temps avec eux.

Marshall a déclaré qu’il avait beaucoup appris de son expérience de vie aux Vinyards.

Hynes a déclaré que le concept de l’initiative a commencé avant l’ouverture des Vinyards, alors que la direction cherchait des moyens de prendre soin à la fois du corps et de l’esprit des résidents en abordant trois problèmes qui affectent les personnes âgées ; la solitude, l’ennui et l’impuissance.

Elle a dit que l’approche multigénérationnelle a profité aux personnes âgées en offrant plus de possibilités d’activités et de connexion internes.

Hynes a déclaré que jusqu’à présent, l’expérience a été comme gagner à la loterie.

Elle a dit que les Vinyards cherchaient à ajouter un autre étudiant à leur résidence. Les personnes souhaitant postuler à cette opportunité peuvent contacter la résidence au 1(236)420-4400.

Les candidats devront soumettre des vérifications d’antécédents, rédiger un essai et mener une entrevue.

logements abordablesVille de KelownaCrise du logementLogement pour personnes âgéesÉtudiants