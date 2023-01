Les étudiants de l’Okanagan College en noir lors de la plus ancienne compétition d’écoles de commerce au Canada

Les étudiants de l’école de commerce de l’Okanagan College (OC) étaient bien représentés au concours commercial intercollégial de l’Université Queen’s qui s’est tenu du 13 au 15 janvier à Kingston, en Ontario.

Les 15 étudiants combinés pour quatre médailles et ont également remporté le prix d’équipe pour l’esprit d’équipe exceptionnel.

Les étudiants ont eu 5,5 heures pour analyser un scénario d’entreprise, développer une solution et créer une présentation pour un panel de juges.

Ils ont concouru dans des domaines tels que les ressources humaines, l’éthique, la comptabilité, le débat, la stratégie numérique, le marketing et la politique commerciale.

Ses coéquipiers Patrick Gilmour et Jessica Skerlec se sont classés premiers au concours des ressources humaines.

“L’ensemble du processus m’a mis au défi d’appliquer mes apprentissages et mes forces de notre programme d’affaires dans un environnement en dehors de la salle de classe”, a déclaré Skerlec.

Gilmour était aux anges lorsqu’il a appris qu’OC avait été nommé champion.

« J’étais si heureux de pouvoir attribuer cette réalisation au dévouement de nos entraîneurs – Roger et Laura – et de l’ensemble du programme d’affaires d’OC », a-t-il déclaré.

Voici la liste des gagnants :

1er (HR) : Patrick Gilmour et Jessica Skerlec – Coachés par Laura Thurnheer et Roger Wheeler ;

2e (débat) : Braden Hall et Manmeet Dhaliwal – entraînés par Bob Groves ;

2e (Éthique) : Kimberly Cornell – entraînée par Robert Ryan et Caroline Gilchrist ;

3e (Comptabilité) : Annika Kirk et Connor Margetts – Coachés par Mary Ann Knoll et Adrian Fontenla ;

Prix ​​du coprésident – ​​Esprit d’équipe exceptionnel.

Le concours intercollégial en affaires de l’Université Queen’s est considéré comme le plus important, le plus ancien et le plus prestigieux concours d’étude de cas de premier cycle au Canada.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

RécompensesEntrepriseCollègeOkanaganÉtudiants