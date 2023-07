Les étudiants de l’Okanagan College acquièrent un apprentissage transformateur de la communauté Splatsin

Apprendre uniquement à partir de manuels et en classe ne suffisait pas aux étudiants du Collège Okanagan pour se préparer à leur future carrière.

Dodie Jones, membre de la communauté Splatsin te Secwépemc, a collaboré avec le Collège Okanagan sur le programme d’assistante en éducation certifiée à Salmon Arm pour combler cette lacune en offrant aux étudiants une expérience d’apprentissage transformatrice.

L’atelier, intitulé Roue de médecine et enseignement traditionnel, s’est penché sur les enseignements traditionnels du peuple Secwépemc et la roue de médecine, originaire des Prairies.

Jones a lancé chaque jour de l’atelier de deux jours en partageant son histoire personnelle, ses liens profonds avec la ne Secwépemcúl’ecw (terre Secwépemc) et la signification profonde de la roue de médecine dans son parcours de guérison et sa vie en général.

« La roue de médecine a été une partie si importante de ma propre guérison et partager cette connaissance de la guérison avec d’autres qui travailleront dans les écoles ici dans notre communauté est incroyablement puissant », a déclaré Jones. « Je suis absolument ravie du lien fort que j’ai pu établir et de l’impact que cela aura pour ces élèves alors qu’ils travailleront avec d’autres enfants au début de leur carrière. »

Au cours de l’atelier, Dodie a créé des pochettes d’offrandes individuelles pour chaque élève, qui ont été méticuleusement cousues à la main. Elle a ensuite demandé aux élèves de placer des objets qui avaient une signification personnelle pour eux, représentant leurs talents et capacités uniques. De plus, Dodie a fourni du thé, du cèdre, de la sauge, un fragment unique de la terre et une variété de couleurs correspondant à la roue médicinale.

Mandie Belle, la coordonnatrice du programme CEA d’OC, a exprimé sa profonde admiration pour la force incroyable que Jones a insufflée aux étudiants pendant l’atelier.

« Comprendre la roue médicinale peut nous aider à intégrer davantage de connaissances autochtones dans nos vies et dans nos programmes d’études. »

Belle a également souligné que Jones jouait un rôle crucial dans l’affirmation du choix de chaque élève de poursuivre une carrière d’assistante d’éducation, et elle les a aidés à reconnaître les précieuses contributions qu’ils peuvent apporter aux enfants en classe. L’expérience a été profonde et enrichissante pour toutes les personnes impliquées, laissant un impact durable sur leurs souvenirs.