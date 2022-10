Les étudiants de Lockport aident à préserver le papillon monarque en voie de disparition – Shaw Local

Chaque automne, les élèves de deuxième année de l’école catholique St. Dennis de Lockport commencent l’année scolaire en étudiant le cycle de vie des papillons monarques dans leur jardin de papillons, de la recherche des œufs à la libération des papillons adultes.

Nancy Kuhajda, coordinatrice du programme de vulgarisation pour l’agriculture et les ressources naturelles à l’extension de l’Université de l’Illinois dans le comté de Will, a déclaré le maître jardinier Fran Corn et l’enseignante de deuxième année de St. Dennis Susie Cempel, qui a pris sa retraite à la fin de l’année scolaire 2021-22, a créé la station de cheminement monarque de l’école en 2015.

“Il s’agit d’un projet très spécifique qui fournit de la nourriture larvaire – asclépiade et nectar, un assortiment de fleurs – afin de créer plus d’habitats pour les papillons monarques”, a déclaré Kuhajda. “L’idée était de faire vivre aux enfants l’expérience d’élever les monarques de l’état de chenille à la libération des adultes.”

Kuhajda a déclaré que les gens achetaient parfois des kits de papillons pour organiser le projet au printemps. Mais le printemps n’est pas le meilleur moment pour le projet, dit-elle. Premièrement, peu de plantes à nectar sont disponibles à cette période de l’année, a-t-elle déclaré. Deuxièmement, les monarques qui éclosent ne vivront que 30 jours, a-t-elle déclaré.

Mais les monarques qui éclosent à l’automne vivent neuf mois et sont appelés la “super génération”, a déclaré Kuhajda.

“Les monarques que vous voyez d’août à septembre sont les monarques qui parcourent 4 000 milles vers le Mexique”, a déclaré Kuhajda. « Cette année, nous avons vu très peu de monarques jusqu’au moment de la migration. Les gens ont déclaré avoir vu moins de 5 à 10 monarques pendant tout l’été.

Kuhajda a déclaré que le monarque de neuf mois vole vers le Mexique, y hiverne, puis vole vers la région Texas-Oklahoma au printemps, où ils s’accouplent et meurent. Leur progéniture éclot et migre vers le nord pour pondre des œufs; ils meurent après 30 jours. La deuxième génération est née en juin, la troisième génération est née en juillet et la quatrième génération est née en août.

Toutes les générations ne vivent que 30 jours, sauf la quatrième, qui vit neuf mois, a déclaré Kuhajda.

“Les monarques sont le plus petit animal migrateur que nous ayons”, a déclaré Kuhajda. « La perte de leur habitat a eu un impact sur leur nombre. Donc, en ayant ces petites stations de monarque, même dans les petits sports dans les cours d’école ou les jardins familiaux, il est prouvé qu’ils aident les populations de monarques.

Les étudiants adorent regarder les étapes de la vie des monarques se dérouler sous leurs yeux, a déclaré Kuhajda.

“La chenille commence à peu près de la taille d’un cil”, a déclaré Kuhajda. “Ensuite, ils ont la taille d’un petit doigt avant de se métamorphoser en chrysalide.”

Après environ 10 jours, les élèves peuvent voir les couleurs noir, blanc et orange du monarque à travers la chrysalide. Le monarque éclot le lendemain. Son corps est gras de liquide et ses ailes sont écrasées. Dans les deux à quatre prochaines heures, le monarque doit commencer à pomper des fluides de son corps dans les ailes et les y sceller.

“L’insecte doit le faire tout seul”, a déclaré Kuhajda. “J’ai eu des gens qui m’ont appelé après avoir essayé d’aider le papillon à sortir de sa chrysalide, et cela n’a finalement pas été viable.”

Parce que les monarques ont le sang froid, ils ne peuvent pas réguler leur température corporelle et doivent être relâchés par une journée chaude dans les 36 heures, a déclaré Kuhajda. S’ils doivent rester à l’intérieur un peu plus longtemps, ils ont besoin de fleurs de nectar fraîchement coupées, comme des zinnias, et d’eau : un couvercle de pot rempli de sable ou de minuscules graviers et juste assez d’eau pour former un « étang », dit-elle.

Heureusement, le temps était parfait pour les monarques lorsque les élèves de deuxième année ont libéré leurs monarques.

“Ils ont été relâchés par une belle journée ensoleillée et ils se sont tous envolés rapidement”, a déclaré Kuhajda.

Angela Lappa, la successeure de Semple, a déclaré qu’elle avait collaboré avec l’enseignante de première année Brianna Gehant pour le projet monarque cette année, puisque le projet passera en première année l’année prochaine.

Lappa a déclaré qu’après que les étudiants aient recherché les œufs de monarque sur l’asclépiade dans le jardin et apporté les œufs à l’intérieur, ils ont participé à des activités et à des jeux de monarque inspirés du cycle de vie du monarque, tels que la journalisation et le dessin de leurs observations.

Les étudiants ont également fait semblant d’être des papillons en battant des ailes et en migrant vers l’autre bout d’un champ extérieur, a déclaré Lappa. En cours de route, ils ont répondu à des invites, telles que se rassembler en groupes pour se protéger et attendre un jour pour voler car “il y avait du gel la nuit dernière”, a déclaré Lappa.

Ils ont appris que les monarques pondent jusqu’à 500 œufs à la fois, que leurs couleurs avertissent les prédateurs que les monarques sont venimeux et que leur habitat est en danger et comment les gens peuvent aider, a déclaré Lappa.

“J’ai dit aux enfants que c’est quelque chose qu’ils peuvent faire : demander à maman de s’arrêter au magasin de jardinage et d’acheter de l’asclépiade, si cela ne les dérange pas … et de les aider à la repérer. [milkweed] dans le parc et d’être plus conscients de l’importance de cette plante pour leur [monarchs] bien-être », a déclaré Lappa.

Lappa a déclaré que la sortie était douce-amère.

“Quand nous avons finalement dû les laisser partir, certains enfants étaient tristes à la fin”, a déclaré Lappa. « Mais ils savaient que c’était bon pour les papillons. Ils ont dû voler pour se rendre au temps chaud avant qu’il ne fasse trop froid ici.

Kuhajda a déclaré que l’avantage de la pandémie de COVID-19 est que les gens ont découvert le monde naturel et l’ont davantage apprécié. Les gens peuvent créer une station de cheminement monarque dans un petit espace, même un conteneur, et l’activité est fascinante pour tous les âges, a-t-elle déclaré.

“Je dis toujours que peu importe votre âge”, a déclaré Kuhajda. “Tout le monde a 10 ans quand il voit les papillons émerger.”